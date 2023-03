DENZA gaat een partnerschap aan met DEVIALET voor een auto-radiosysteem

DENZA N7 redefines sound experience in mobility with high fidelity, rocking ultra-low frequencies, enveloping spatialization, and adaptive sounds (Photo: Business Wire)

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--Op 22 maart 2023 vond 's avonds de kick-off-presentatie van de samenwerking tussen DENZA en DEVIALET plaats in de Bay Opera van Shenzhen. DENZA en DEVIALET onthulden samen de DENZA N7, het eerste in massa geproduceerde automodel ter wereld dat met het audiosysteem van DEVIALET wordt geleverd. Het DENZA-merk is via dit partnerschap koploper in de toepassing van het audiosysteem van DEVIALET en zet hiermee zijn stempel op de internationale samenwerking in de mondiale auto-industrie.

Zhao Changjiang, General Manager van DENZA, zei: "Muziek van hoge kwaliteit brengt gebruikers plezier in het leven, en een intelligente muziekcockpit is de norm voor nieuwe luxe."

Franck Lebouchard, CEO van DEVIALET: "Dit is een samenwerking tussen twee marktleiders met een missie om geluidservaringen in mobiliteit te herdefiniëren. DENZA zit op het juiste spoor om de leider te worden op de voertuigenmarkt, en dit zal ons partnerschap nog verder versterken."

DENZA N7 maakt de rit resonerend met de levering van innovatieve hightech Hi-Fi-akoestiek en een intelligente muziekcockpit voor een meeslepende en aangename geluidservaring. De op maat gemaakte luidspreker in DENZA N7 kan een breed en toch precies geluidsveld creëren terwijl het de Hi-Fi precisie behoudt. De SAM® (Speaker Active Matching) technologie wordt gebruikt om ultralage frequenties tot 20Hz te produceren, waardoor de bassen versterken. De DEVIALET SPACE-technologie wordt toegepast om stereosound-effecten te leveren die je omhullen. De SDVC-technologie (Speed Dependent Volume Control), uniek voor DEVIALET, zorgt voor automatische volumeregeling afhankelijk van de snelheid van de auto.

Bij DENZA N7 gaan autodesign en akoestische kunst hand in hand. Het uiterlijk is geïnspireerd op π-Motion, de nieuwe designtaal van de DENZA-familie. De golden ratio van 0,618 en het ontwerp van de lange wielbasis in combinatie met de korte voor- en achterwielophanging maakt de auto elegant en sportief. De levendige en scherpe markering van het "Meteor Arrow"-symbool, dwars over de carrosserie, is gemakkelijk herkenbaar. Het naar voren wijzende front van de N7 lijkt op dat van een "kogeltrein" en creëert een gevoel van hoge snelheid. Ook de taillelijnen zijn de perfecte belichaming van de π-Motion designtaal. Vloeiend en sierlijk, het gebogen oppervlak is schijnbaar klaar om de wind te beteugelen. De doorlopende achterlichtstrip uit één stuk strekt zich uit naar beide zijden, waardoor hij zo breed lijkt als een shooting brake. Zhao Changjiang zei: "DENZA N7 biedt als een unieke volledig elektrische shooting brake een meerwaarde die de op brandstof lopende luxe SUV's overtreft en het exterieurdesign van elektrische SUV's naar een hoger niveau tilt."

In een nieuwe fase van internationalisering zal DENZA met meer topmerken in verschillende branches samenwerken om de esthetische betekenis van het luxeleven te verrijken, waarbij het een intelligente, toegankelijke en comfortabele mobiliteitservaring biedt aan gebruikers overal ter wereld.

HD-foto's: https://we.tl/t-nxUJMK6LWT

Over DENZA

In 2010 ondertekenden Daimler als de "uitvinder van de auto" en BYD Auto, als de leider van nieuwe elektrische voertuigen" het contract voor het eerste joint venture-merk van nieuwe energievoertuigen in China. Visionair in het ontwikkelen van elektrische mobiliteit voor de toekomst met een high-end positie, wilden de bedrijven elkaars sterke kanten gebruiken om dit te verwezenlijken. DENZA combineert BYD's wereldwijd toonaangevende batterijtechnologie, elektromotoren en elektronische regelsystemen met de intelligente productiecapaciteit, aanpassing van voertuigen en kwaliteitsmanagementsystemen van Mercedes Benz.

Over DEVIALET

Devialet is een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in akoestische engineering. Actief op het raakvlak van luxe en geavanceerde technologie, heeft DEVIALET als missie geluid te verheffen tot zijn volwaardige plaats in het leven van mensen door unieke betekenisvolle audio-ervaringen te leveren via iconische producten.

Over BYD

BYD is een multinationaal hightechbedrijf dat zich toelegt op het benutten van technologische innovaties voor een beter leven. Sinds de oprichting in 1995 als producent van oplaadbare batterijen, beschikt BYD nu over een breed bedrijfsgebied dat auto's, spoorwegvervoer, nieuwe energie en elektronica omvat. Het heeft meer dan 30 industrieparken in China, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Brazilië, Hongarije en India. BYD zet zich in voor het leveren van emissievrije energieoplossingen, van energieopwekking en -opslag tot de toepassingen ervan, om wereldwijd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De nieuwe energievoertuigen van het bedrijf strekken zich nu uit over zes continenten, meer dan 70 landen en regio's, en ruim 400 steden. Het bedrijf is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen en staat bekend als een Fortune Global 500-onderneming die innovaties voor een groenere wereld aandraagt.

Over BYD Auto

BYD Auto werd in 2003 opgericht als automobielfiliaal van BYD, een multinationaal hightechbedrijf dat zich toelegt op het benutten van technologische innovaties voor een beter leven. BYD Auto wil de groene overgang van de wereldwijde vervoerssector versnellen en richt zich op de ontwikkeling van zuiver elektrische en plug-in hybride voertuigen. Het bedrijf beheerst de kerntechnologieën van de gehele industriële keten van nieuwe energievoertuigen, zoals accu's, elektromotoren, elektronische regelaars en halfgeleiders voor de automobielindustrie. Het heeft de afgelopen jaren belangrijke technologische vooruitgang geboekt, waaronder de blade battery, de DM-i en DM-p hybride technologie, het e-Platform 3.0 en de CTB-technologie. Het bedrijf is 's werelds eerste autofabrikant die de productie van voertuigen op fossiele brandstof stopzet in de overgang naar elektrische voertuigen en staat al 9 jaar aan de top van de verkoop van nieuwe energiepassagiersvoertuigen in China.

