帝國大廈宣佈推出全新「星巴克臻選®」日出體驗

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--升起、閃耀！帝國大廈(ESB)今天宣佈與星巴克臻選® (Starbucks Reserve®)帝國大廈店合作推出全新的日出觀賞體驗。星巴克臻選®日出體驗系列旅遊產品將於4月1日上市。遊客可於清晨到達標誌性的86樓觀景台欣賞日出，並免費享用星巴克臻選帝國大廈店的Microblend咖啡和由星巴克臻選®獨家提供的各種特選手工Princi®糕點。

帝國地產信託公司董事長、總裁兼執行長Anthony E. Malkin表示：「在『世界著名建築物』上觀賞日出是令人難忘的『願望清單』旅遊體驗，我們與傑出的星巴克甄選夥伴一起讓這種體驗變得更加特別。從位於紐約市中心的帝國大廈見證黎明降臨整個城市，的確是非比尋常的體驗。」

從4月1日起，帝國大廈星巴克甄選®日出體驗將於每週六獨家提供，名額極其有限。遊客需要預約，才能獲此獨特機會——在大廈的86樓露天觀景臺上開啟新的一天。日出後，遊客可提前進入帝國大廈的沉浸式博物館，瞭解大廈的輝煌歷史，從建造過程，到大廈在當今流行文化中的地位。

星巴克臻選®帝國大廈店的店長Dominic Alessandrini表示：「我們很高興與帝國大廈合作，為顧客和遊客提供獨特的體驗，讓他們在日出時欣賞紐約極具代表性的天際線，同時享用我們精選的星巴克臻選®帝國大廈店Microblend咖啡和Princi®糕點。」

星巴克甄選®帝國大廈店位於大廈底部，共有三層。該店也將推出全新的獨家體驗，比如自己動手的咖啡工作坊、專家指導下的品鑑之旅，以及該店獨家提供的更多新品手工Princi®糕點。關於該店的更多資訊，請造訪starbucksreserve.com/en-us/locations/esb。

帝國大廈最近斥資1.65億美元整修升級其舉世聞名的「觀景台體驗」——包括擁有九個展覽廳的互動博物館、全新的接待員制服，以及位於86樓和102樓的標誌性觀景台。「觀景台體驗」最近在Tripadvisor的「2022年旅行者最佳之選」(Travelers’ Choice Best of the Best)評比中位居美國第一、世界第三。

相關高解析度圖片可在此處下載。關於帝國大廈和門票的更多資訊，請參見此網頁。

關於帝國大廈

帝國大廈是「世界著名建築物」，由帝國地產信託公司(ESRT: ESRT)擁有，座落於曼哈頓市中心，從地基到天線直沖雲霄1,454英尺。經過耗資1.65億美元的整修之後，帝國大廈觀景台打造出全新體驗，新設賓客專用入口、設有九個畫廊的互動博物館，以及經過重新設計並配備落地玻璃幕牆的102樓觀景台。世界著名的86樓觀景台是世界上唯一的360度露天觀景台，在此，遊客可以飽覽紐約和更遠處的景色，體驗整個紐約市的風光，瞭解帝國大廈的標誌性歷史及其目前在流行文化中所處的地位。「“ 帝國大廈觀景台體驗」每年迎來數以百萬計的遊客，被美國建築師協會譽為「美國最受喜愛的建築物」，被Uber評為「世界上最受歡迎的旅遊目的地」，是Tripadvisor「2022年旅行者最佳之選」最佳景點中排名第一的美國景點，同時被《孤獨星球》評為排名第一的紐約市景點。

自2011年以來，帝國大廈完全由再生風能供電，眾多樓層主要作為辦公空間出租給各類企業，包括LinkedIn和Shutterstock；同時，大廈也為STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等租戶提供零售空間。如欲瞭解更多資訊和購買觀景台體驗門票，請造訪esbnyc.com或關注帝國大廈的Facebook、Twitter、Instagram、Weibo、YouTube或TikTok。

關於帝國地產信託公司

帝國地產信託公司(NYSE: ESRT)是在曼哈頓和紐約大都會區擁有和管理辦公室、零售和多單位住宅資產的房地產信託公司。帝國地產信託公司旗下擁有標誌性的帝國大廈——被譽為「世界上最著名的建築物」；以及新近重新設計的帝國大廈觀景台——該觀景台在Tripadvisor的2022年「旅行者最佳之選」評比中位居美國第一、世界第三。該公司是健康建築、能源效率和室內環境品質的領導者，在紐約市所有公開交易的房地產投資信託組合中具有最低的每平方英尺溫室氣體排放量。截至2022年12月31日，帝國地產信託公司的資產組合包括大約890萬平方英尺的可出租辦公空間、74.1萬平方英尺的可出租零售空間和三座多住戶物業中的721個住宅單位。如欲瞭解有關帝國地產信託公司的更多資訊，請造訪esrtreit.com，也可以在Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn上關注ESRT。

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