帝国大厦宣布推出全新“星巴克臻选®”日出体验

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--升起、闪耀！帝国大厦(ESB)今天宣布与星巴克臻选® (Starbucks Reserve®)帝国大厦店合作推出全新的日出观赏体验。星巴克臻选®日出体验系列旅游产品将于4月1日面市。游客可于清晨到达标志性的86楼观景台欣赏日出，并免费享用星巴克臻选帝国大厦店的Microblend咖啡和由星巴克臻选®独家提供的各种特选手工Princi®糕点。

帝国地产信托公司董事长、总裁兼首席执行官Anthony E. Malkin表示：“ 在‘世界著名建筑’上观赏日出，是一种令人难忘的‘愿望清单’旅行体验，我们与杰出的星巴克甄选伙伴一起，让这种体验变得更加特别。从位于纽约市中心的帝国大厦见证黎明降临整个城市，的确是非同寻常的体验。”

从4月1日起，帝国大厦星巴克甄选®日出体验将于每周六独家提供，名额极其有限。游客需要预约，才能获此独特机会——在大厦的86楼露天观景台上开启新的一天。日出后，游客可提前进入帝国大厦的沉浸式博物馆，了解大厦的辉煌历史，从建造过程，到大厦在当前流行文化中的地位。

星巴克臻选®帝国大厦店的店长Dominic Alessandrini表示：“ 我们很高兴与帝国大厦合作，为顾客和游客提供独特的体验，让他们在日出时欣赏纽约标志性的天际线，同时享用我们精选的星巴克臻选®帝国大厦店Microblend咖啡和Princi®糕点。”

星巴克甄选®帝国大厦店位于大厦底部，共有三层。该店也将推出全新的独家体验，比如自己动手的咖啡工作坊、专家指导下的品鉴之旅，以及该店独家提供的更多新品手工Princi®糕点。关于该店的更多信息，请访问starbucksreserve.com/en-us/locations/esb。

帝国大厦最近斥资1.65亿美元升级了其举世闻名的“观景台体验”——包括拥有九个展厅的互动博物馆、全新的接待员制服，以及位于86楼和102楼的标志性观景台。“观景台体验”最近在Tripadvisor的“2022年旅行者之选至尊奖”(Travelers’ Choice Best of the Best)评比中位居美国第一、世界第三。

相关高清图片可在此处下载。关于帝国大厦和门票的更多信息，请参见此网页。

关于帝国大厦

帝国大厦是“世界著名建筑”，由帝国地产信托公司(ESRT: ESRT)拥有，坐落于曼哈顿市中心，从地基到天线直冲云霄1,454英尺。经过耗资1.65亿美元的整修之后，帝国大厦观景台打造出全新体验，新设宾客专用入口、设有九个画廊的互动博物馆以及经过重新设计并配备落地玻璃幕墙的102层观景台。世界著名的86层观景台是世界上唯一的360度露天观景台，在此，游客可以饱览纽约和更远处的景色，体验整个纽约市的风光，了解帝国大厦的标志性历史及其目前在流行文化中所处的地位。 “帝国大厦观景台体验”每年迎来数以百万计的游客，被美国建筑师协会誉为“美国最受喜爱的建筑”，被Uber评为“世界上最受欢迎的旅游目的地”，是Tripadvisor“2022年旅行者最佳之选”最佳景点中排名第一的美国景点，同时被《孤独星球》评为排名第一的纽约市景点。

自2011年以来，帝国大厦完全由可再生风能供电，众多楼层主要作为办公空间出租给各类企业，包括LinkedIn和Shutterstock；同时，大厦也为STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等租户提供零售空间。如需了解更多信息和购买观景台体验门票，请访问esbnyc.com或关注帝国大厦的Facebook、Twitter、Instagram、Weibo、YouTube或TikTok。

关于帝国地产信托公司

帝国地产信托公司(NYSE: ESRT)是一家在曼哈顿和纽约大都市区拥有和管理办公、零售和多单元住宅资产的房地产信托公司。帝国地产信托公司旗下拥有标志性的帝国大厦——被誉为“世界上最著名的建筑”；以及新近重新设计的帝国大厦观景台——该观景台在Tripadvisor的2022年“旅行者之选至尊奖”评比中位居美国第一、世界第三。该公司是健康建筑、能源效率和室内环境质量的领导者，在纽约市所有公开交易的房地产投资信托组合中具有最低的每平方英尺温室气体排放量。截至2022年12月31日，帝国地产信托公司的资产组合包括大约890万平方英尺的可出租办公空间、74.1万平方英尺的可出租零售空间和三座多住户物业中的721个住宅单位。如需了解有关帝国地产信托公司的更多信息，请访问esrtreit.com，也可以在Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn上关注ESRT。

类别：观景台

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