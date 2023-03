Empire State Building Anuncia Nova Starbucks Reserve® Sunrise Experience

The 86th Floor Observatory at the Empire State Building; the Empire State Building; an assortment of Princi® pastries and Starbucks Reserve® Empire State Building coffee. (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Levante-se e brilhe! Empire State Building (ESB) anunciou hoje uma nova experiência do nascer do sol em parceria com o Starbucks Reserve® Empire State Building. A série Starbucks Reserve® Sunrise Experience terá início em 1º de abril com uma chegada do amanhecer para apreciar o nascer do sol no icônico observatório do 86º andar, bem como a cortesia do café Microblend Starbucks Reserve Empire State Building e uma variedade especialmente selecionada de doces artesanais Princi®, com exclusividade da Starbucks Reserve®.

" A experiência do nascer do sol no 'Edifício Mais Famoso do Mundo' é uma experiência inesquecível da lista de desejos, que se torna ainda mais especial com nossas grandes parcerias da Starbucks Reserve. A visão do amanhecer sobre a cidade de Nova York do centro de tudo é simplesmente extraordinária", disse Anthony E. Malkin, presidente do conselho, presidente e diretor executivo do Empire State Realty Trust.

A exclusiva Starbucks Reserve® Sunrise Experience do Empire State Building é oferecida todos os sábados a partir de 1º de abril com capacidade extremamente limitada. É necessário fazer reserva para ter a oportunidade única de iniciar o dia no observatório ao ar livre do 86o andar do edifício. Após o período do nascer do sol, os hóspedes têm acesso prévio de abertura ao museu imersivo do Empire State Building, que narra a história do edifício desde a construção até seu lugar atual na cultura pop.

" Estamos empolgados em fazer parceria com o Empire State Building para proporcionar uma experiência única a nossos clientes e convidados, a fim de desfrutarem de nosso requintado café Microblend Starbucks Reserve® Empire State Building e doces Princi®, enquanto contemplam o icônico horizonte de Nova York ao nascer do sol", disse Dominic Alessandrini, diretor da loja Starbucks Reserve® Empire State Building.

A loja Starbucks Reserve® de três andares na base do Empire State Building oferece experiências novas e exclusivas, como oficinas práticas de café, tours de degustação com guia e um extenso menu artesanal de novos alimentos Princi® disponíveis apenas neste local. Mais informação sobre a loja podem ser encontradas em starbucksreserve.com/en-us/locations/esb.

A mundialmente famosa 'Observatory Experience' do Empire State Building passou recentemente por uma repaginação de US$ 165 milhões, que apresenta um museu interativo com nove galerias, uniformes de anfitrião totalmente novos e observatórios icônicos no 86o e 102o andares. A Observatory Experience foi recentemente eleita a atração nº 1 nos EUA, e nº 3 no mundo, na escolha dos viajantes do Tripadvisor Best of the Best de 2022.

Imagens relevantes em alta resolução podem ser baixadas aqui. Mais informação sobre o Empire State Building e ingressos podem ser encontrados online.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés acima da Midtown Manhattan, da base à antena. A repaginação de US$ 165 milhões da Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada a convidados, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada para o mundialmente famoso observatório no 86o andar, o único observatório em 360° ao ar livre com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência na cidade de Nova York e cobre tudo, desde a icônica história do edifício até seu lugar atual na cultura pop. A Observatory Experience do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado o "Edifício Favorito da América" pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração nº 1 nos EUA na escolha dos viajantes do Tripadvisor Best of the Best de 2022 e a atração nº 1 da cidade de Nova York pelo Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício funciona totalmente com eletricidade eólica renovável, sendoque seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de inquilinos de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos à Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok do edifício.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um Fundo de Investimento Imobiliário (REIT) que possui e administra ativos de escritório, varejo e multifamiliares em Manhattan e na área metropolitana da grande Nova York. A ESRT é proprietária do icônico Empire State Building, o Edifício Mais Famoso do Mundo, e da recém-repaginada Experience Observatory do Empire State Building, que foi nomeada a atração nº 1 nos EUA e nº 3 no mundo, na escolha dos viajantes do Tripadvisor: prêmio Best of the Best de 2022. A empresa é líder em edifícios vigorosos, eficiência energética e qualidade ambiental interna, tendo as menores emissões de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio de REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 31 de dezembro de 2022, o portfólio da ESRT era composto por cerca de 8,9 milhões de pés quadrados em área de locação de escritórios, 741.000 pés quadrados em área de locação de espaços comerciais e 721 unidades residenciais em três propriedades multifamiliares. Mais informação sobre a Empire State Realty Trust pode ser encontrada em esrtreit.com, e ao seguir a ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

