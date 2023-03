The Empire State Building annonce une nouvelle expérience Starbucks Reserve®

The 86th Floor Observatory at the Empire State Building; the Empire State Building; an assortment of Princi® pastries and Starbucks Reserve® Empire State Building coffee. (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Prenez de la hauteur et brillez! The Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui qu'il proposait une toute nouvelle expérience de lever de soleil en partenariat avec le Starbucks Reserve® Empire State Building. La série Expérience de lever du jour Starbucks Reserve® sera lancée à compter du 1er avril, moyennant une arrivée tôt le matin afin d'assister au lever du soleil depuis l'emblématique observatoire situé au 86e étage. Cette prestation sera accompagnée d'un café microblend Starbucks Reserve Empire State Building et d'un assortiment soigneusement choisi de pâtisseries artisanales Princi® offertes gratuitement et en exclusivité par Starbucks Reserve®.

"Le lever du jour dans le 'plus célèbre immeuble du monde' est une expérience de bucket list inoubliable, et elle devient encore plus spéciale grâce à nos formidables partenaires de Starbucks Reserve. Le spectacle du lever du soleil sur New York depuis ce bâtiment est tout simplement époustouflant," a déclaré Anthony E. Malkin, président directeur général de l'Empire State Realty Trust.

L'expérience exclusive du lever du jour depuis l'Empire State Building Starbucks Reserve® est proposée chaque samedi à compter du 1er avril, en capacité extrêmement limitée. Une réservation est nécessaire pour bénéficier de l'opportunité unique de commencer la journée au 86e étage, en plein air, de l'observatoire. Après le lever du soleil, les clients bénéficient d'un accès pré-ouverture au musée immersif de l'Empire State Building qui retrace l'histoire du bâtiment - de sa construction à sa place actuelle au sein de la culture pop.

"Nous sommes ravis de nous associer avec l'Empire State Building pour fournir une expérience unique de sorte que nos clients et visiteurs aient l'occasion de déguster nos exquis mélanges de café Starbucks Reserve® Empire State Building et pâtisseries Princi®, tout en admirant le jour naissant sur le ciel emblématique de New York," a affirmé Dominic Alessandrini, directeur de la boutique Starbucks Reserve® de l'Empire State Building.

La boutique Starbucks Reserve® située au rez-de-chaussée de l'Empire State Building, qui s'étend sur trois étages, propose de nouvelles expériences exclusives telles des ateliers pratiques de préparation du café, des vols de dégustation commentés, et un menu artisanal avancé composé de nouveaux aliments Princi® disponibles uniquement dans ce lieu. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site starbucksreserve.com/en-us/locations/esb.

L'expérience mondialement célèbre de l'observatoire de l'Empire State Building a récemment été entièrement repensée, pour un montant de 165 millions: elle prévoit l'ouverture d'un musée interactif comptant neuf galeries, de tous nouveaux uniformes animateurs, et des observatoires emblématiques aux 86e et 102e étages. Cette expérience a été récemment nommée meilleure attraction des Etats-Unis, et troisième meilleure attraction au monde, au Travelers' Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor.

De pertinentes images de haute résolution peuvent être téléchargées ici. Pour en savoir plus à propos de l'Empire State Building et obtenir des billets, veuillez consulter le site en ligne.

A propos de l'Empire State Building

The Empire State Building, le "plus célèbre immeuble au monde," propriété de l' Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se dresse à une hauteur de 1.454 pieds, depuis sa base jusqu'à son antenne, au dessus de Midtown Manhattan. Les travaux, d'un montant de 165 millions d'USD, ayant permis de réinventer l'expérience de l'Observatoire de l'Empire State Building, créent une expérience tout à fait nouvelle avec un hall d'entrée dédié, un musée interactif comptant neuf galeries, et, au 102e étage, un observatoire repensé équipé de fenêtres allant du sol au plafond. Le parcours menant à l' observatoire du 86e étage célèbre dans le monde entier, l'unique observatoire à 360 degrés en plein air offrant un panorama de New York et au delà, guide les visiteurs tout au long de leur expérience dans la ville, couvrant l'ensemble des aspects de l'histoire emblématique de l'immeuble, jusqu'à sa place dans l'univers de la culture pop. Accueillant des millions de visiteurs chaque année, l'expérience de l'observatoire de l'Empire State Building a été nommée "Edifice favori d'Amérique" par l'American Institute of Architects, la destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, la meilleure attraction des Etats-Unis au Travelers' Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor et la première attraction de New York par le Lonely Planet.

Depuis 2011, l'édifice est entièrement alimenté par l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages hébergent les locataires de bureaux les plus divers tels LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des boutiques telles STATE Grill and Bar, Tacombi, et Starbucks. Pour en savoir plus à propos de l'expérience de l'observatoire et pour vous procurer des billets d'entrée, veuillez consulter le site esbnyc.com ou suivez la page Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok de l'édifice.

A propos du Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) est une SIIC propriétaire et gestionnaire de bureaux, de commerces et d'actifs multifamiliaux à Manhattan et dans la grande métropole de New York. ESRT est propriétaire de l'emblématique Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre du monde, lauréat du prix Best of the Best de la meilleure attraction aux États-Unis et de la troisième meilleure attraction au monde au Travelers' Choice 2022 de Tripadvisor pour son emblématique observatoire qui vient d'être repensé. L'entreprise est un chef de file dans les domaines de la santé des bâtiments, de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'environnement intérieur. Elle a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par pied carré parmi tous les portefeuilles de FPI cotés en bourse de New York. Au 31 décembre 2022, le portefeuille d'ESRT comprend environ 8,9 millions de pieds carrés louables d'espaces de bureaux, 741.000 pieds carrés louables d'espaces commerciaux et 721 unités réparties dans trois propriétés multifamiliales. Vous trouverez plus d'informations sur l'Empire State Realty Trust sur esrtreit.com et en suivant ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.