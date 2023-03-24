美國運通公佈2023年主要旅行趨勢

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國運通旅遊(American Express Travel®)今天發表《2023年全球旅行趨勢報告》(2023 Global Travel Trends Report)，重點介紹了今年激發人們旅行的四大全球趨勢：

「電影主題遊」興起 ：熱門電影、電視節目和社群媒體激發觀眾前往螢幕上看到的地方，比如義大利、巴黎、美國黃石公園和倫敦

：熱門電影、電視節目和社群媒體激發觀眾前往螢幕上看到的地方，比如義大利、巴黎、美國黃石公園和倫敦 美味之旅 ：從頂級餐廳、當地熱門餐廳，到烹飪課程，人們正在根據對美食的喜好選擇下一個旅遊目的地

：從頂級餐廳、當地熱門餐廳，到烹飪課程，人們正在根據對美食的喜好選擇下一個旅遊目的地 健康浪潮 ：越來越多的旅行者優先考慮自我養護和身心健康，恢復性休假逐漸興起

：越來越多的旅行者優先考慮自我養護和身心健康，恢復性休假逐漸興起 不走尋常路：旅行者希望在旅遊過程中發現「滄海遺珠」式的小眾目的地並支持當地社區

該報告根據對美國、澳洲、加拿大、墨西哥、日本、印度和英國旅行者的調查資料。報告顯示，超過半數(52%)的受訪者今年計畫中的旅行次數超過去年，50%的受訪者在2023年的旅行預算超過2022年。84%的Z世代和千禧世代受訪者更傾向於享受夢幻假期，而不是購買新的奢侈品；79%的受訪者同意旅行在其個人預算優先順序上佔有重要地位。

美國運通旅遊總裁Audrey Hendley表示：「假期非常珍貴，旅行者會優先根據自己熱愛的事物來安排個人化行程，有人會為了一頓預訂的晚餐而規劃整個假期，有的人則是為了拍攝完美的TikTok短片。無論吸引他們的是什麼，美國運通旅遊的顧問都擁有專業知識，可幫助各類旅行者規劃所有類型的旅行。」

美國運通旅遊《2023年全球旅行趨勢報告》的主要見解包括：

流行文化和社群媒體正在推動「電影主題旅遊」的興起，尤其是在年輕旅行者中。 75%的受訪者表示，社群媒體激發了他們去特定目的地旅行 70%的Z世代和千禧世代受訪者表示，他們是在電視節目、新聞來源或電影中看到某個目的地後，才決定前往該目的地旅行 46%的Z世代和千禧世代受訪者表示，他們因為看了Instagram上的照片而決定前往某個目的地





從光臨頂級餐廳、當地熱門餐館，到參加烹飪課程，美食對人們選擇旅遊目的地產生了巨大影響。 81%的受訪者表示，體驗當地美食和烹飪藝術是他們在旅行過程中最期待的部分 66%的Z世代和千禧世代受訪者表示，他們主要從社群媒體得到「旅遊時品嘗美食」的靈感 近半數(47%)的Z世代和千禧世代受訪者表示，他們的整個行程是圍繞前往某個特定餐廳享受美食而規劃





優先考慮自我養護導致恢復性休假興起。 73%的受訪者計畫今年休假，以改善自己的身心和情緒健康 60%的Z世代和千禧世代受訪者表示，他們會特意預訂提供水療和健康服務的酒店





旅行者希望發現「滄海遺珠」式的小眾目的地並支持當地社區。 85%的受訪者希望前往能真正體驗當地文化的地方 78%的受訪者希望在2023年前往能夠支持當地社區的目的地旅行



隨著2023年全球旅行需求持續高漲，美國運通旅遊為符合條件的銀行卡會員提供特別的旅行禮遇，包括透過Global Lounge Collection全球貴賓廳計畫提供1,400多個機場貴賓休息室；7,000餘名旅行顧問的貼心服務；透過Resy和Resy.com/Travel精選用餐指南提供餐廳預訂服務；透過Fine Hotels + Resorts®和The Hotel Collection提供全球2,000多家精選酒店的特別禮遇等。

請在此查看美國運通旅遊《2023年全球旅行趨勢報告》全文。

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方法：

1美國運通《2023年全球旅行趨勢報告》根據Morning Consult在2023年2月3日至11日期間進行的線上民意調查所獲得的資料。該調查對來自澳洲、加拿大、印度、日本、墨西哥、英國的1,000名旅行者和來自美國的2,000名旅行者進行抽樣調查，參與調查者的家庭收入在7萬美元以上，一般每年至少搭乘飛機旅行一次。每個市場的調查結果都可能存在正負3個百分點的誤差。

2 Z世代和千禧世代是指出生於1981年至2012年之間的受訪者。

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來源：美國運通公司

地點：紐約

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