美国运通公布2023年主要旅行趋势

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国运通旅游(American Express Travel®)今天发布了《2023年全球旅行趋势报告》(2023 Global Travel Trends Report)，重点介绍了今年激发人们旅行的四大全球趋势：

“ 电影主题游 ” 兴起 ：热门电影、电视节目和社交媒体激发观众前往屏幕上看到的地方，比如意大利、巴黎、美国黄石公园和伦敦

：热门电影、电视节目和社交媒体激发观众前往屏幕上看到的地方，比如意大利、巴黎、美国黄石公园和伦敦 美味之旅 ：从顶级餐厅、当地热门餐厅，到烹饪课程，人们正在根据对美食的喜好选择下一个旅游目的地

：从顶级餐厅、当地热门餐厅，到烹饪课程，人们正在根据对美食的喜好选择下一个旅游目的地 健康浪潮 ：越来越多的旅行者优先考虑自我保养和身心健康，恢复性休假逐渐兴起

：越来越多的旅行者优先考虑自我保养和身心健康，恢复性休假逐渐兴起 不走寻常路：旅行者希望在旅游过程中发现“沧海遗珠”式的小众目的地并支持当地社区

该报告基于对美国、澳大利亚、加拿大、墨西哥、日本、印度和英国旅行者的调查数据。报告显示，超过半数(52%)的受访者今年计划中的旅行次数超过去年，50%的受访者在2023年的旅行预算超过2022年。84%的Z世代和千禧一代受访者更倾向于享受梦幻假期，而不是购买新的奢侈品；79%的受访者同意旅行在其个人预算优先级上占有重要地位。

美国运通旅游总裁Audrey Hendley表示：“假期非常珍贵，旅行者会优先根据自己热爱的事物安排个性化行程，有人会为了一次晚餐预约而规划整个假期，有的人则是为了拍摄一段爆款TikTok视频。无论吸引他们的是什么，美国运通旅游的顾问都可通过专业知识来帮助各类旅行者规划所有类型的旅行。”

美国运通旅游《2023年全球旅行趋势报告》的主要见解包括：

流行文化和社交媒体正在推动 “ 电影主题旅游 ” 的兴起，尤其是在年轻旅行者中。 75%的受访者表示，社交媒体激发了他们去特定目的地旅行 70%的Z世代和千禧一代受访者表示，他们是在电视节目、新闻来源或电影中看到某个目的地后，才决定前往该目的地旅行 46%的Z世代和千禧一代受访者表示，他们因为看了Instagram上的照片而决定前往某个目的地





从光临顶级餐厅、当地热门餐馆，到参加烹饪课程，美食对人们选择旅游目的地产生了巨大影响。 81%的受访者表示，体验当地美食和烹饪艺术是他们在旅行过程中最期待的部分 66%的Z世代和千禧一代受访者表示，他们主要从社交媒体获取关于“边逛边吃”的灵感 近半数(47%)的Z世代和千禧一代受访者表示，他们围绕前往某个特定餐厅享受美食而规划了整个行程





优先考虑自我保养引发恢复性休假的兴起。 73%的受访者计划今年休假，以改善自己的身心和情绪健康 60%的Z世代和千禧一代受访者表示，他们会特意预订提供水疗和健康服务的酒店





旅行者希望发现 “ 沧海遗珠 ” 式的小众目的地并支持当地社区。 85%的受访者希望前往能真正体验当地文化的地方 78%的受访者希望在2023年前往能够支持当地社区的目的地旅行



随着2023年全球旅行需求的持续高涨，美国运通旅游为符合条件的银行卡会员提供特别的旅行礼遇，包括通过Global Lounge Collection全球贵宾厅计划提供1,400多个机场贵宾休息室；7,000余名旅行顾问的贴心服务；通过Resy和Resy.com/Travel精选用餐指南提供餐厅预约服务；通过Fine Hotels + Resorts®和The Hotel Collection提供全球2,000多家精选酒店的特别礼遇等。

请在此查看美国运通旅游《2023年全球旅行趋势报告》全文。

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方法：

1美国运通《2023年全球旅行趋势报告》基于Morning Consult在2023年2月3日至11日期间进行的一项在线民意调查所获得的数据。该调查对来自澳大利亚、加拿大、印度、日本、墨西哥、英国的1,000名旅行者和来自美国的2,000名旅行者进行了抽样调查，参与调查者的家庭收入不低于7万美元，一般每年至少乘飞机旅行一次。每个市场的调查结果都可能存在正负3个百分点的误差。

2 Z世代和千禧一代是指出生于1981年至2012年之间的受访者。

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来源：美国运通公司

地点：纽约

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