American Express onthult top reistrends voor 2023

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--American Express Travel® heeft vandaag zijn Global Travel Trends Report 2023 uitgebracht, waarin vier wereldwijde trends worden belicht die mensen inspireren om dit jaar te reizen:

De opkomst van 'Set-Jetting' : populaire films, tv-series en sociale media inspireren mensen om naar plaatsen te reizen die ze op het scherm zien, zoals Italië, Parijs, Yellowstone en Londen

: populaire films, tv-series en sociale media inspireren mensen om naar plaatsen te reizen die ze op het scherm zien, zoals Italië, Parijs, Yellowstone en Londen Heerlijke bestemmingen: van toprestaurants tot lokale favorieten tot kooklessen, mensen kiezen hun volgende bestemming op basis van wat ze gaan eten

van toprestaurants tot lokale favorieten tot kooklessen, mensen kiezen hun volgende bestemming op basis van wat ze gaan eten Een golf van welzijn : herstelvakanties zijn in opkomst nu reizigers prioriteit geven aan zelfzorg en mentale en fysieke gezondheid

: herstelvakanties zijn in opkomst nu reizigers prioriteit geven aan zelfzorg en mentale en fysieke gezondheid Reizen buiten de gebaande paden: reizigers willen verborgen juweeltjes ontdekken en de lokale gemeenschap steunen wanneer ze deze bezoeken

Uit het rapport, gebaseerd op enquêtegegevens van reizigers uit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Mexico, Japan, India en het Verenigd Koninkrijk, bleek dat meer dan de helft (52%) van de respondenten zegt van plan te zijn dit jaar meer reizen te maken dan vorig jaar en 50% van de respondenten is van plan om in 2023 meer geld uit te geven aan reizen dan in 2022. 84% van de ondervraagde generatie Z en millennials zou liever op een droomvakantie gaan dan een nieuw luxeartikel kopen, en 79% is het ermee eens dat reizen een belangrijke budgettaire prioriteit is.

"Vakanties zijn kostbaar en reizigers geven prioriteit aan gepersonaliseerde reisroutes die zijn opgebouwd rond hun passies, van het plannen van een hele vakantie voor een enkele dinerreservering tot het maken van de perfecte video voor TikTok," aldus Audrey Hendley, President van American Express Travel. "Wat de inspiratie ook is, American Express Travel Consultants heeft de expertise om elk type reiziger te helpen bij het plannen van alle soorten reizen."

De belangrijkste inzichten uit het Global Travel Trends Report 2023 van American Express Travel zijn:

Popcultuur en sociale media beïnvloeden de opkomst van 'set-jetting,' vooral onder jongere reizigers. 75% van de respondenten is het ermee eens dat ze door sociale media zijn geïnspireerd om naar een specifieke bestemming te reizen 70% van de ondervraagde generatie Z en millennials is het erover eens dat ze geïnspireerd zijn geraakt om een bestemming te bezoeken nadat ze deze in een tv-serie, nieuwsbron of film hebben gezien 46% van de ondervraagde generatie Z en millennials zegt dat ze door Instagram zijn geïnspireerd om naar een bestemming te reizen





Van het bezoeken van toprestaurants en lokale favorieten tot het volgen van kooklessen, eten heeft een enorme impact op waar mensen naartoe reizen. 81% van de respondenten is het ermee eens dat het uitproberen van lokale gerechten en keukens het deel van het reizen is waar ze het meest naar uitkijken 66% van de ondervraagde generatie Z en millennials is het erover eens dat ze de meeste inspiratie voor eten tijdens het reizen halen uit sociale media Bijna de helft (47%) van de ondervraagde generatie Z en millennials is het ermee eens dat ze een hele reis hebben gepland rond het bezoeken van een specifiek restaurant





Prioriteit geven aan zelfzorg leidt tot een toename van herstelvakanties. 73% van de respondenten plant dit jaar vakanties om hun mentale, fysieke en emotionele gezondheid te verbeteren 60% van de ondervraagde generatie Z en millennials zegt dat ze hun uiterste best doen om hotels te boeken die spa- en wellnessdiensten aanbieden





Reizigers willen verborgen juweeltjes ontdekken en de lokale gemeenschappen die ze bezoeken steunen. 85% van de respondenten wil een plek bezoeken waar ze de lokale cultuur echt kunnen ervaren 78% van de respondenten is geïnteresseerd in vakanties die lokale gemeenschappen ondersteunen in 2023



Aangezien de vraag naar reizen in 2023 aanhoudt, biedt American Express Travel in aanmerking komende kaartleden uitzonderlijke reistoegang, waaronder meer dan 1.400 luchthavenlounges via de Global Lounge Collection; meer dan 7.000 reisadviseurs; restaurantreserveringen via Resy en samengestelde eetgidsen op Resy.com/Travel; voordelen bij meer dan 2.000 zorgvuldig uitgekozen hotels over de hele wereld via Fine Hotels + Resorts® en The Hotel Collection; en meer.

Het volledige Global Travel Trends Report 2023 van American Express Travel kan hier worden bekeken.

OVER AMERICAN EXPRESS

American Express is een wereldwijd geïntegreerd betalingsbedrijf dat klanten toegang biedt tot producten, inzichten en ervaringen die levens verrijken en zakelijk succes opbouwen. Ga voor meer informatie naar americanexpress.com en maak contact met ons op facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress en youtube.com/americanexpress.

Belangrijke links naar producten, services en informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen: particuliere kaarten, visitekaartjes en services, reisservices, cadeaubonnen, prepaidkaarten, handelsdiensten, Accertify, Kabbage, Resy, bedrijfskaart, zakenreizen, diversiteit en inclusie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en rapporten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur.

Methodologie:

1Het American Express Global Travel Trends Report 2023 is gebaseerd op gegevens die zijn verkregen via een online peiling uitgevoerd door Morning Consult tussen 3 en 11 februari 2023 onder een steekproef van 1.000 reizigers uit Australië, Canada, India, Japan, Mexico, het VK en 2.000 reizigers in de VS die een gezinsinkomen hebben van ten minste $ 70.000, en die doorgaans minstens één keer per jaar per vliegtuig reizen. Resultaten van het onderzoek van elke markt hebben een foutmarge van plus of min 3 procentpunten.

2Generatie Z en millennials worden gedefinieerd als respondenten die geboren zijn tussen 1981 en 2012.

Verkoper van reizen

American Express Travel Related Services Company, Inc. treedt uitsluitend op als verkoopagent voor reisaanbieders en is niet verantwoordelijk voor het al dan niet handelen van dergelijke leveranciers. Bepaalde leveranciers betalen ons provisie en andere stimulansen voor het behalen van verkoopdoelstellingen of andere doelen en kunnen stimulansen geven aan onze reisadviseurs. Ga voor meer informatie naar www.americanexpress.com/travelterms.

Californië CST#1022318; Washington UBI#600-469-694

Bron: American Express Company

Locatie: New York

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.