Bentley 软件公司宣布与 Worldsensing 签订战略合作协议

Worldsensing 的连接设备与 Bentley 的 sensemetrics 软件和 iTwin IoT 云服务完全集成。图片由 Worldsensing 提供。

Worldsensing 的连接设备与 Bentley 的 sensemetrics 软件和 iTwin IoT 云服务完全集成。图片由 Worldsensing 提供。

宾夕法尼亚州，埃克斯顿和西班牙，巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--基础设施工程软件公司 Bentley Systems, Incorporated（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布，其已签订一项非排他性商业协议，以在战略上加速基础设施物联网的采用，进一步为基础设施设计人员、施工人员和业主运营商释放利用基础设施数字孪生的价值。为此，Worldsensing 正在收购 Bentley sensemetrics 的 Thread 连接设备业务，以扩大其硬件产品组合。Bentley 还成为 Worldsensing 的 D 轮融资的主要投资者。

Worldsensing 收购 Thread 连接设备业务可为其客户提供新的选择，满足其对自适应传感器集成或主动传感器管理的关键需求。Thread 提供宽带传感器连接，能以独特的方式连接各个动态、高功率或高速传感器，并将传感器数据传输到云端进行分析。Thread 是一款全自动传感器连接设备，配有可选的集成 4G/LTE 蜂窝调制解调器、无线网状网络和防风雨外壳中的电池组。每个宽带设备还可用作无线智能传感器的网关。在与 Worldsensing 的现有市场领先产品相结合后，Thread 将推动新的增长机会。Worldsensing 将成为 Bentley 的首选传感器连接合作伙伴，Bentley 将成为 Worldsensing 的首选物联网软件合作伙伴，为共同用户提供一流的完全集成的端到端传感器管理解决方案。

Worldsensing 首席执行官 Ignasi Vilajosana 表示：“ 我们非常欣喜地与 Bentley 软件公司签订这项协议。收购 sensemetrics 的 Thread 连接设备业务将扩大我们的产品组合，使我们能够为客户提供更多选择。我们非常高兴成为 Bentley iTwin IoT 数字孪生云服务的首选传感器连接合作伙伴，这佐证了我们作为采矿、施工、铁路和基础设施监测行业的标杆连接平台的地位。”

Bentley 软件公司的公司发展副总裁 Justin Schmidt 表示：“ 我们非常高兴能与 Worldsensing 合作，相信这项战略协议将为我们各自的用户群带来巨大优势。我们相信，Worldsensing 在物联网解决方案方面的专业知识与我们在基础设施数字孪生软件方面的领先地位实现强强联合后，将为市场打造出一款强大的解决方案。”

关于 Worldsensing

Worldsensing 是全球物联网的先驱。这家基础设施监测专业公司成立于 2008 年，服务于遍布 70 多个国家/地区的客户，其全球合作伙伴网络共同提升了采矿、施工、铁路和结构稳定性的安全性。Worldsensing 总部位于巴塞罗那，并在英国、北美和南美、新加坡、澳大利亚和波兰设有本地办事处。其投资者包括 Cisco Systems、Mitsui & Co、McRock Capital、ETF、Kibo Ventures、JME Ventures 和 Bentley Systems。

Worldsensing 的解决方案是大型民用基础设施自动监测领域的市场标杆。它们支持对岩土工程、地理空间和结构传感器进行近乎实时的数据采集，以及进行设备、数据和网络的远程管理。负责民用基础设施监测的工程师和专家可以通过 Worldsensing 边缘设备采集传感器数据，并将信息发送到云端进行全天候监测。Worldsensing 已经部署了连接全球超过 250,000 个传感器的数以千计网络设备，其解决方案已迅速成为越来越多的行业的监测标准。www.worldsensing.com

关于 Bentley Systems

Bentley Systems（纳斯达克股票代码：BSY）是一家基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件解决方案，致力于推动全球的基础设施进步以及全球经济和环境的可持续发展。专业人士和各种规模的组织利用我们行业领先的软件解决方案来设计、建造和运营公路和桥梁、轨道交通、给排水、公共工程和公用事业、建筑和园区、采矿以及工业设施。我们的产品由基础设施数字孪生平台 iTwin Platform 赋能，产品包括用于建模和模拟的 MicroStation 和 Bentley Open 系列应用程序、Seequent 专业地球科学软件，以及 Bentley Infrastructure Cloud，其涵盖项目交付软件 ProjectWise、施工管理软件 SYNCHRO 和资产运营软件 AssetWise。Bentley Systems 拥有 5,000 余名员工，服务于 194 个国家/地区，年营收超过 10 亿美元。

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley、Bentley 徽标、Bentley Infrastructure Cloud、Bentley Open、AssetWise、iTwin、MicroStation、ProjectWise、Seequent、sensemetrics 和 SYNCHRO 是 Bentley Systems, Incorporated 或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。