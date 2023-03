Bentley Systems annuncia un accordo strategico con Worldsensing

EXTON, Pa. e Barcellona, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo commerciale non esclusivo per accelerare strategicamente l'adozione dell'IoT per l'infrastruttura, sbloccando ulteriormente il valore per i progettisti, i costruttori e i proprietari-operatori di infrastrutture nell'utilizzo dei digital twin dell'infrastruttura. A tal fine, Worldsensing acquisisce da Bentley l'attività di dispositivi di connettività Thread di sensemetrics per ampliare il proprio portafoglio di offerte di hardware. Bentley diventa inoltre l'investitore principale nella raccolta di capitale di serie D di Worldsensing.

L'acquisizione da parte di Worldsensing dell'attività di dispositivi di connettività Thread offrirà nuove opzioni ai suoi clienti in cui le integrazioni adattive dei sensori o la gestione attiva dei sensori sono un requisito fondamentale. Thread offre una connettività per sensori a banda larga per collegare in modo esclusivo sensori dinamici, ad alta potenza o ad alta velocità e trasmettere i dati dei sensori al cloud per l'analisi. Thread è un dispositivo di connettività per sensori completamente autonomo con modem cellulare 4G/LTE integrato opzionale, rete mesh wireless e batteria in un involucro resistente alle intemperie. Ogni dispositivo a banda larga funge anche da gateway per sensori intelligenti wireless. In combinazione con le attuali offerte leader di mercato di Worldsensing, Thread sarà un motore per nuove opportunità di crescita. Worldsensing diventerà il partner privilegiato di Bentley per la connettività dei sensori e Bentley diventerà il partner privilegiato di Worldsensing per i software IoT, offrendo agli utenti comuni una soluzione di gestione dei sensori end-to-end completamente integrata.

" Siamo entusiasti di concludere questo accordo con Bentley Systems", ha dichiarato Ignasi Vilajosana, CEO di Worldsensing. " L'acquisizione dell'attività di dispositivi di connettività Thread di sensemetrics amplierà il nostro portafoglio e ci permetterà di fornire più opzioni ai nostri clienti. Siamo lieti di diventare il partner privilegiato per la connettività dei sensori per i servizi cloud di digital twin di Bentley, iTwin IoT, confermando la nostra posizione di piattaforma di connettività di riferimento nei settori minerario, edile, ferroviario e di monitoraggio delle infrastrutture".

" Siamo entusiasti di collaborare con Worldsensing e crediamo che questo accordo strategico porterà vantaggi significativi alle nostre rispettive basi di utenti", ha dichiarato Justin Schmidt, Vice President, Corporate Development di Bentley Systems. " Siamo certi che la combinazione dell'esperienza di Worldsensing nelle soluzioni IoT e della nostra leadership nei software di digital twin dell'infrastruttura creerà un'offerta potente per il mercato".

Informazioni su Worldsensing

Worldsensing è un pioniere globale dell'IoT. Fondata nel 2008, la società esperta nel monitoraggio delle infrastrutture serve clienti in oltre 70 paesi, con una rete di partner globali per promuovere congiuntamente la sicurezza nei settori minerario, edile, ferroviario e della salute strutturale. Worldsensing ha sede a Barcellona e dispone di una presenza locale nel Regno Unito, in Nord e Sud America, a Singapore, in Australia e in Polonia. Tra gli investitori figurano Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital, ETF, Kibo Ventures, JME Ventures e Bentley Systems.

Le soluzioni di Worldsensing sono il riferimento del mercato per il monitoraggio automatizzato di infrastrutture civili su larga scala. Consentono l'acquisizione di dati quasi in tempo reale di sensori geotecnici, geospaziali e strutturali, nonché la gestione remota di dispositivi, dati e reti. Gli ingegneri e gli esperti incaricati del monitoraggio delle infrastrutture civili possono acquisire i dati dei sensori attraverso i dispositivi edge Worldsensing e inviare le informazioni al cloud per un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con migliaia di installazioni di reti che collegano oltre 250.000 sensori in tutto il mondo, la soluzione Worldsensing è diventata rapidamente lo standard di monitoraggio in una gamma crescente di settori. www.worldsensing.com

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo l'economia e l'ambiente a livello globale. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere pubbliche e servizi, edifici e campus, miniere e impianti industriali. Le nostre offerte, basate sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell'infrastruttura, includono MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, i software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione delle costruzioni e AssetWise per le operazioni sugli asset. I 5.000 colleghi di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 Paesi.

www.bentley.com

