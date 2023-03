Bentley Systems kondigt strategische overeenkomst met Worldsensing aan

EXTON, Pennsylvania, en Barcelona, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), het softwarebedrijf voor infrastructuurtechniek, heeft vandaag aangekondigd dat het een niet-exclusieve commerciële overeenkomst is aangegaan om de acceptatie van IoT binnen infrastructuur strategisch te versnellen, waarmee verdere ontsluiting van waarde voor infrastructuurontwerpers, constructeurs en eigenaar-exploitanten bij hun gebruik van Digital Twins voor infrastructuur mogelijk wordt gemaakt. Daartoe neemt Worldsensing Thread, de activiteiten van sensemetrics op het gebied van connectiviteitsapparatuur, over van Bentley om zijn hardwareportfolio uit te breiden. Thread, de activiteiten voor connectiviteitsapparatuur van sensemetrics, over van Bentley om haar aanbod binnen het hardwareportfolio uit te breiden. Bentley wordt ook de hoofdinvesteerder in de D-serie kapitaalverhoging van Worldsensing.

De overname van de activiteiten op het gebied van connectiviteitsapparatuur met Thread door Worldsensing zal haar klanten nieuwe opties bieden waar adaptieve sensorintegraties of actief sensorbeheer een belangrijke vereiste zijn. Thread biedt breedbandsensorconnectiviteit om op unieke wijze dynamische, krachtige of snelle sensoren te verbinden en sensorgegevens naar de cloud te streamen voor analyses. Thread is een volledig autonoom sensorconnectiviteitsapparaat met optioneel geïntegreerd 4G/LTE mobiel modem, draadloos mesh-netwerk en batterijpakket in een weerbestendige behuizing. Elk breedbandapparaat dient ook als gateway voor draadloze slimme sensoren. Gecombineerd met het bestaande toonaangevende aanbod van Worldsensing, zal Thread een aanjager zijn voor nieuwe groeimogelijkheden. Worldsensing wordt een voorkeurspartner voor sensorconnectiviteit van Bentley en Bentley wordt een voorkeurspartner voor IoT-software van Worldsensing, wat wederzijdse gebruikers een eersteklas, volledig geïntegreerde end-to-end oplossing voor sensorbeheer biedt.

" We zijn zeer tevreden dat we deze overeenkomst met Bentley Systems zijn aangegaan", zegt Ignasi Vilajosana, CEO van Worldsensing. " De overname van de activiteiten op het gebied van connectiviteitsapparatuur met Thread van sensemetrics zal ons portfolio uitbreiden en ons in staat stellen onze klanten meer opties te bieden. We zijn verheugd om een geprefereerde sensorconnectiviteitspartner te worden voor iTwin IoT, de Digital Twin-clouddiensten van Bentley, waarmee we onze positie als het referentieconnectiviteitsplatform voor monitoren van mijnbouw, constructie, spoorwegen en infrastructuur bevestigen."

" We zijn verheugd om samen te werken met Worldsensing en geloven dat deze strategische overeenkomst aanzienlijke voordelen zal opleveren voor onze respectieve gebruikersbestanden", aldus Justin Schmidt, Vice President, Corporate Development bij Bentley Systems. " We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van de expertise van Worldsensing op het gebied van IoT-oplossingen en ons leiderschap op het gebied van Digital Twin-software voor infrastructuur een krachtig aanbod voor de markt zal creëren."

Over Worldsensing

Worldsensing is een wereldwijde IoT-pionier. De expert op het gebied van infrastructuurmonitoring, opgericht in 2008, werkt met klanten in meer dan 70 landen, met een netwerk van wereldwijde partners om gezamenlijk de veiligheid in de mijnbouw, de bouw, het spoor en de structurele gezondheid te stimuleren. Worldsensing heeft haar hoofdkantoor in Barcelona en is lokaal aanwezig in het VK, Noord- en Zuid-Amerika, Singapore, Australië en Polen. Beleggers zijn onder meer Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital, ETF, Kibo Ventures, JME Ventures en Bentley Systems.

De oplossingen van Worldsensing zijn dé marktreferentie voor het geautomatiseerd monitoren van grootschalige civiele infrastructuur. Ze maken bijna realtime data-acquisitie van geotechnische, geospatiale en structurele sensoren mogelijk, evenals apparaat-, data- en netwerkbeheer op afstand. Ingenieurs en experts die zijn belast met het monitoren van civiele infrastructuur kunnen sensorgegevens vastleggen via Worldsensing edge-apparaten en informatie naar de cloud sturen voor 24/7-monitoring. Met duizenden netwerkimplementaties die meer dan 250.000 sensoren over de hele wereld met elkaar verbinden, is de oplossing van Worldsensing snel uitgegroeid tot de monitoringstandaard binnen een groeiend aantal industrieën. www.worldsensing.com

Over Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) is het softwarebedrijf voor infrastructuurtechniek. We bieden innovatieve software om de infrastructuur van de wereld vooruit te helpen, waarbij we zowel de wereldeconomie als het milieu ondersteunen. Onze toonaangevende softwareoplossingen worden gebruikt door professionals en organisaties van elke omvang, voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van wegen en bruggen, spoor en openbaar vervoer, water en afvalwater, openbare werken en nutsvoorzieningen, gebouwen en campussen, mijnbouw en industriële voorzieningen. Ons aanbod, aangedreven door het iTwin-platform voor Digital Twins op het gebied van infrastructuur, omvat MicroStation en Bentley Open-applicaties voor modellering en simulatie, de software van Seequent voor geoprofessionals en Bentley Infrastructure Cloud met ProjectWise voor projectoplevering, SYNCHRO voor bouwbeheer en AssetWise voor activabeheer. De 5.000 collega's van Bentley Systems genereren een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard USD in 194 landen.

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, het Bentley-logo, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent, sensemetrics en SYNCHRO zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van Bentley Systems, Incorporated of een van haar directe of indirecte volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.