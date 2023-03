U.S. Bank breidt cliëntenaanbod in Europa uit met nieuwe ETF-servicemogelijkheid, eerste Europese ETF-klant binnengehaald

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--U.S. Bank kondigde vandaag de lancering van zijn nieuwe exchange-traded funddiensten (ETF) in Europa aan, evenals zijn eerste klant voor dit aanbod. U.S. Bank zal de Europese versie van Horizon Kinetics' Inflation Beneficiaries ETF (Ticker: INFBN NA) ondersteunen, een actief beheerd fonds dat zich richt op een van de belangrijkste economische en beleggingsfactoren - inflatie - door unieke, schaalbare bedrijven te identificeren, die het potentieel hebben om te gedijen in een inflatoire omgeving. Het fonds is gestructureerd als een UCITS ETF en zal aanvankelijk worden verhandeld op Euronext Amsterdam.

U.S. Bank zal zijn klanten een totaalpakket van diensten aanbieden, waaronder fondsadministratie, transferagentschap, deposito- en mondiale bewaarnemingsoplossingen, evenals een aantal gespecialiseerde Europese diensten voor exchange-traded funds. "Dit bouwt voort op onze reputatie in de Verenigde Staten als voorkeursleverancier voor veel toonaangevende Amerikaanse ETF-emittenten", aldus Ken Somerville, hoofd van U.S. Bank Global Fund Services Ierland. "We zijn er trots op deze mogelijkheid naar Europa te brengen en met Horizon Kinetics samen te werken bij de uitrol van dit opwindende nieuwe product".

Somerville voegde daaraan toe: "Wij zijn in staat om zowel bestaande ETF-relaties van U.S. Bank die hun ETF-distributie naar Europa willen uitbreiden, als nieuwe klanten die fondsen in de Europese ETF-ruimte willen lanceren, van dienst te zijn. Ons team is er trots op het beste van U.S. Bank naar beide zijden van de Atlantische Oceaan te kunnen brengen met een wereldwijd operationeel model dat zowel Amerikaanse als Europese UCITS-fondsen in één platform kan onderbrengen".

Alun Williams, hoofd bedrijfsvoering bij Horizon Kinetics, verklaarde: "Dit is een nieuwe markt voor ons en we zijn verheugd dat U.S. Bank ons kan begeleiden met expertise ter plaatse, om onze Europese klanten een product aan te bieden dat een vergelijkbare strategie zal volgen als de Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (Ticker: INFL US), waarbij de nadruk ligt op blootstelling aan bedrijven met harde activa en weinig kapitaal".

Met deze lancering van ETF-diensten in Europa breidt U.S. Bank zijn relatie met Intercontinental Exchange (ICE) uit met de ICE ETF Hub als front-end- en orderinvoerplatform voor ETF-klanten van U.S. Bank. De ICE ETF Hub is dynamisch en volledig geïntegreerd - het stroomlijnt de handel op de primaire markt en maakt een naadloze inschrijvings- en aflossingsstroom mogelijk vanaf de geautoriseerde deelnemer tot aan de afwikkeling op de secundaire markt.

“We zijn verheugd om met U.S. Bank samen te werken om de Europese ETF's uit te breiden, voortbouwend op onze visie om een wereldwijde, multi-issuer-oplossing voor de ETF-markt op te zetten", aldus Peter Borstelmann, president van ICE Bonds. "De ICE ETF Hub brengt efficiënte werkstromen naar de handel in de primaire ETF-markt en ondersteunt zowel standaard als aangepaste mandonderhandelingen. Deze instrumenten bieden een gestandaardiseerd en vereenvoudigd proces voor het creëren en aflossen van ETF-aandelen voor U.S. Bank en zijn klanten".

U.S. Bank Global Fund Services vormt samen met U.S. Bank Global Corporate Trust and Custody en U.S. Bancorp Asset Management de divisie Investment Services, die per 31 december 2022 9,8 biljoen dollar aan vermogen onder bewaring en beheer heeft. U.S. Bank biedt oplossingen voor beleggingsdiensten aan vanuit drie Europese locaties: Ierland, Londen en Luxemburg. Ga voor meer informatie naar usbank.com/investmentservices.

Over U.S. Bank

U.S. Bancorp, met ongeveer 77.000 werknemers en 675 miljard dollar aan activa per 31 december 2022, is het moederbedrijf van U.S. Bank National Association. Het in Minneapolis gevestigde bedrijf bedient miljoenen klanten lokaal, nationaal en wereldwijd via een gediversifieerde mix van activiteiten: Consumenten- en zakelijk bankieren; Betaaldiensten; Zakelijk & commercieel bankieren; en Vermogensbeheer en beleggingsdiensten. MUFG Union Bank, die voornamelijk bestaat uit retail banking-kantoren aan de westkust, sloot zich in 2022 aan bij U.S. Bancorp. Het bedrijf is erkend voor zijn aanpak van digitale innovatie, sociale verantwoordelijkheid en klantenservice, waaronder de benoeming tot een van de Meest ethische bedrijven ter wereld van 2022 en Fortune's meest bewonderde superregionale bank. Meer informatie op usbank.com/over.

Over Horizon Kinetics

Horizon Kinetics LLC is de moederholding van Horizon Kinetics Asset Management LLC, een SEC-geregistreerde beleggingsadviseur, evenals KBD Securities, LLC en Kinetics Funds Distributor LLC, twee limited-purpose, SEC-geregistreerde broker/dealers en leden van FINRA. Horizon Kinetics is een onafhankelijk beheerde beleggingsboetiek die zich houdt aan een tegendraadse, fundamentele waardebeleggingsfilosofie voor de lange termijn, die de oprichters 26 jaar geleden hebben opgezet bij Bankers Trust Company. Horizon Kinetics heeft meer dan 70 werknemers en heeft hoofdkantoren in New York City en White Plains, New York. Ga voor meer informatie over Horizon Kinetics naar www.horizonkinetics.com

Over Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE) is een Fortune 500-bedrijf dat digitale netwerken ontwerpt, bouwt en beheert om mensen aan kansen te koppelen. Wij leveren financiële technologie en datadiensten voor de belangrijkste activaklassen die onze klanten toegang bieden tot bedrijfskritische werkstroominstrumenten, die de transparantie en operationele efficiëntie verhogen. Wij exploiteren beurzen, waaronder de New York Stock Exchange, en verrekeningsinstellingen die mensen helpen te beleggen, kapitaal aan te trekken en risico's te beheren in verschillende activaklassen. Onze uitgebreide vastrentende datadiensten en uitvoeringsmogelijkheden bieden informatie, analyses en platforms die onze klanten helpen kansen te benutten en efficiënter te werken. Bij ICE Mortgage Technology, transformeren en digitaliseren we het Amerikaanse woninghypotheekproces, van consumentenbetrokkenheid tot kredietregistratie. Samen transformeren, stroomlijnen en automatiseren we sectoren om onze klanten in contact te brengen met kansen.

Handelsmerken van ICE en/of gelieerde ondernemingen zijn onder meer Intercontinental Exchange, ICE, ICE block design, NYSE en New York Stock Exchange. Informatie over aanvullende handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten van Intercontinental Exchange, Inc. en/of gelieerde ondernemingen is hier te vinden. FactSet® is een handelsmerk van FactSet Research Systems, Inc. Andere hierin vermelde producten, diensten of bedrijfsnamen zijn eigendom van en kunnen het dienstmerk of handelsmerk zijn van hun respectieve eigenaars. Essentiële informatiedocumenten voor bepaalde producten die onder de EU-verordening betreffende pakketproducten voor retail- en verzekeringsbeleggingen vallen, zijn beschikbaar op de desbetreffende beurswebsite onder de rubriek "essentiële informatiedocumenten (KIDS)”.

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 -- Verklaringen in dit persbericht over de activiteiten van ICE die geen historische feiten zijn, zijn "toekomstgerichte verklaringen" die risico's en onzekerheden inhouden. Voor een bespreking van bijkomende risico's en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van die vervat in de toekomstgerichte verklaringen, zie de deponeringen van ICE bij de Securities and Exchange Commission (SEC), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de risicofactoren in ICE's Jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022, zoals ingediend bij de SEC op 2 februari 2023.

U.S. Bank Global Fund Services is een volledige dochteronderneming van U.S. Bank, N.A. Bewaar- en kredietdiensten worden aangeboden door U.S. Bank, N.A.

U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited is geregistreerd in Ierland, Ondernemingsnummer 413707. Geregistreerd op 24 - 26 City Quay, Dublin 2, Ierland. Bestuurders: Ken Somerville, Rose Clear, Brett Meili (VS), James Hutterer (VS), Eimear Cowhey. U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. is geregistreerd in Luxemburg met RCS-nummer B238278 en heeft als maatschappelijke zetel: Floor 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg. Aan U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. is vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Elavon Financial Services DAC, handelend onder de naam U.S. Bank Depositary Services, staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland en is in Ierland geregistreerd bij het Companies Registration Office Reg. No. 418442. De statutaire zetel is Block F1, Cherrywood Business Park, Cherrywood, Dublin 18, Ierland D18 W2X7.

U.S. Bank geeft geen garantie voor producten, diensten of prestaties van haar gelieerde ondernemingen en derde partijen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.