愛科農業基金會贈予Providence Farm Collective 5萬美元補助金

喬治亞州德盧思--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--愛科農業基金會(AAF)是一家私人基金會，其願景是透過永續的農業發展來預防和緩解饑餓。基金會今天宣佈贈予Providence Farm Collective (PFC) 5萬美元補助金，以支援其位於紐約州 Orchard Park的37英畝農場實施全面的農場堆肥生產系統，並改進採收後的效率和食品安全。

PFC是為紐約州西部無法獲得農田的難民、移民、黑人和低收入農民提供支援的非營利組織。該組織成立於2017年，是索馬里班圖(Somali Bantu)社區針對底層居民所做的工作，旨在恢復他們的農業傳統，種植與文化相關的新鮮農產品。PFC現已將其援助範圍擴大到來自多個國家的難民和移民，以及黑人社區的成員。

PFC的現有計畫為難民和資源不足的社區提供土地，讓他們可以種植自己的糧食、賺取額外收入，並向後代傳授農耕文化傳統。本專案將透過現場生成營養物質均衡的堆肥，改善永續農業實務和土壤肥力，幫助增加糧食產量，提高PFC組織中各類農民的收入。此外，該專案還將促進能力建設，並支援農民在採收後和食品安全實務方面的工作。

愛科農業基金會董事長Roger Batkin表示：「難民和移民社區往往缺乏社會經濟機會。類似PFC專案這樣的支持性農業活動，不僅可以幫助難民獲得農田，還可以為他們創造生產糧食和改善生計的途徑。在本基金會努力預防和緩解饑餓的行動中，農民及其社區至關重要。我們希望參與該專案的農民能改善食品安全實務，增加進入市場的機會。」

為了達成該專案設定的一年期目標，PFC將管理堆肥作業，包括一片富含氮的覆蓋作物，並提供一對一的技術援助和實作示範。該非營利組織還將為其農民成員開發視覺輔助設備和標識，以加強他們對高效和維護食品安全的採收後處理最佳實務和標準操作程序的理解。

在愛科農業基金會的資金支援下，PFC將購買必要的設備來現場生成堆肥，包括連枷收穫機、自卸拖車、垃圾和堆肥撒播機、覆蓋作物種子，並投資於堆肥分析測試。施用堆肥將增加土壤有機物質，改善土壤保水力，以永續方式提高作物產量和土壤健康。在該專案實施期間，PFC將與9個難民、移民和黑人農民社區合作，這些社區共有275名農民，經營21個小型農場。

PFC執行董事Kristin Heltman-Weiss表示：「憑藉愛科農業基金會的支援，我們將專注於增加土壤有機物質，改善土壤保水力，確保作物產量能反映農民所付出的大量時間和精力。農民在採收期間和採收後也付出了大量時間。因此，改善採收後和食品安全實務，將對PFC組織中農民的收益及其小企業成員的財務生存能力有重大影響。」

關於愛科

愛科集團(NYSE:AGCO)是農業機械和精準農業科技設計、製造和分銷領域的全球領導者。愛科透過其差異化的品牌組合為客戶創造價值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智慧農業解決方案，愛科的全系列設備和服務可協助農民以永續的方式為全球提供糧食。愛科集團成立於1990年，總部位於美國喬治亞州德盧斯，2022年淨銷售額約為127億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.AGCOcorp.com。有關公司新聞、資訊和活動，請在Twitter：@AGCOCorp上關注我們。關於Twitter上的財經新聞，請關注主題標籤#AGCOIR。

關於愛科農業基金會(AAF)

愛科農業基金會(AAF)由愛科集團(NYSE: AGCO)於2018年發起，是以預防和減輕饑餓問題為願景的私人基金會。基金會發起具有影響力的食品安全計畫，促進永續的農業發展，並在邊緣化農耕社區建立必要的農業基礎設施。AAF位於列支敦士登瓦都茲，在美國喬治亞州德盧斯管理各項業務。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.agcofoundation.org/

關於Providence Farm Collective (PFC)

Providence Farm Collective是非營利組織，致力於強化成員公平獲得糧食和農田的能力。該組織培養由農民主導並紮根社區的農業和糧食系統，以實現資源不足群體的權利。PFC最初源於索馬里班圖社區農場(Somali Bantu Community Farm)，這是一項為期三年的試行專案，致力於探索在解決新鮮食品不安全和農田不平等問題時面臨的挑戰和機會。PFC支援紐約西部資源不足的農民，他們需要獲得潔淨的鄉村農田、農業和商業教育、技術援助、進入市場的管道以及耕種創收的機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.providencefarmcollective.org

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