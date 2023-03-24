爱科农业基金会向Providence Farm Collective授予5万美元补助金

佐治亚州德卢思--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--爱科农业基金会(AAF)是一家私人基金会，其愿景是通过可持续的农业发展来预防和缓解饥饿。基金会今天宣布向Providence Farm Collective (PFC)提供5万美元补助金，以支持其位于纽约果园公园(Orchard Park)的37英亩农场实施全面的农场堆肥生产系统，并优化收获后的效率和食品安全。

PFC是一家为纽约西部无法获得农田的难民、移民、黑人和低收入农民提供支持的非营利组织。该组织成立于2017年，是索马里班图(Somali Bantu)社区面向底层居民所做的一项工作，旨在恢复他们的农业传统，种植与文化相关的新鲜农产品。PFC现已将其支持范围扩大到来自多个国家的难民和移民，以及黑人社区的成员。

PFC的现有项目为难民和资源不足的社区提供了土地，让他们可以种植自己的粮食、赚取额外收入，并向后代传授农耕文化传统。本项目将通过现场生产营养物质均衡的堆肥，改善可持续农业实践和土壤肥力，帮助增加粮食产量，提高PFC组织中多元化农民的收入。此外，该项目还将促进能力建设，并支持农民在收获后和食品安全实践方面所做的工作。

爱科农业基金会董事会主席Roger Batkin表示：“难民和移民社区往往缺乏社会经济机会。类似PFC项目这样的支持性农业活动，不仅可以帮助难民获得农田，还可以为他们生产粮食和改善生计创造途径。在我们基金会为预防和缓解饥饿所做的工作中，农民及其社区至关重要。我们希望参与该项目的农民能改善食品安全实践，增加进入市场的机会。”

为了实现该项目设定的一年期目标，PFC将管理堆肥作业，包括一片富含氮的覆盖作物，并提供一对一的技术援助和实践演示。该非营利组织还将为其农民成员开发视觉辅助设备和标识，以增强他们对高效和食品安全的收获后处理最佳实践和标准操作程序的了解。

在爱科农业基金会的资金支持下，PFC将购买必要的设备来现场生产堆肥，包括连枷收获机、自卸拖车、垃圾和堆肥撒施机、覆盖作物的种子，并投资于堆肥分析测试。施用堆肥将增加土壤有机质，提高土壤保水力，以可持续方式提高作物产量和土壤健康。在该项目实施期间，PFC将与9个难民、移民和黑人农民社区合作，这些社区共有275名农民，经营21个小农场。

PFC执行董事Kristin Heltman-Weiss表示：“凭借爱科农业基金会的支持，我们将专注于增加土壤有机质，改善土壤的水分保持力，确保作物产量与农民所付出的大量时间和精力相匹配。农民在收获期间和收获后也付出了大量时间。因此，完善收获后和食品安全实践，将对PFC组织中农民的盈利及其小企业成员的财务生存能力产生至关重要的影响。”

关于爱科

爱科集团(NYSE:AGCO)是农业机械和精准农业技术设计、制造和分销领域的全球领导者。爱科通过其差异化的品牌组合为客户创造价值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智能农业解决方案，爱科的全系列设备和服务可帮助农民以可持续的方式为全球提供食物。爱科集团成立于1990年，总部位于美国佐治亚州德卢斯，2022年净销售额约为127亿美元。如需了解更多信息，请访问www.AGCOcorp.com。有关公司新闻、信息和活动，请在Twitter：@AGCOCorp上关注我们。关于Twitter上的财经新闻，请关注主题标签#AGCOIR。

关于爱科农业基金会(AAF)

爱科农业基金会(AAF)由爱科集团(NYSE: AGCO)于2018年发起，是一家以预防和减轻饥饿问题为愿景的私人基金会。基金会发起具有影响力的食品安全计划，促进可持续的农业发展，并在边缘化农耕社区建立必要的农业基础设施。AAF位于列支敦士登瓦杜兹，在美国佐治亚州德卢斯管理各项业务。如需了解更多信息，请访问https://www.agcofoundation.org/

关于Providence Farm Collective (PFC)

Providence Farm Collective是一家非营利组织，致力于增强成员公平获得粮食和农田的能力。该组织培养由农民主导并扎根社区的农业和粮食系统，以实现资源不足群体的权利。PFC最初源于索马里班图社区农场(Somali Bantu Community Farm)，这是一个为期三年的试点项目，致力于探索在解决新鲜食品不安全和农田不平等问题时面临的挑战和机遇。PFC支持纽约西部资源不足的农民，他们需要获得清洁的乡村农田、农业和商业教育、技术援助、进入市场的渠道以及耕种创收的机会。如需了解更多信息，请访问www.providencefarmcollective.org

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