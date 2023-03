Autel reçoit un certificat de compatibilité de Freshmile

The compatibility certificate issued by Freshmile. (Photo: Business Wire)

The compatibility certificate issued by Freshmile. (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Autel, un important fournisseur de produits et solutions de recharge de VE, a le plaisir d’annoncer avoir réussi les tests d’intégration pour sa gamme complète de produits Maxicharger AC et DC, obtenant ainsi le certificat de compatibilité délivré par Freshmile, le plus important opérateur indépendant de services de recharge de VE en France.

Autel s'est toujours engagé à fournir des solutions de recharge faciles à utiliser, économiques, innovantes et de qualité garantie qui satisfont la demande croissante de recharge de VE en Europe et au-delà. La vision de l'entreprise est de contribuer à la création d’un avenir dans lequel la recharge des VE est accessible et pratique pour tous.

Les produits Maxicharger AC et DC sont les produits phares d’Autel, fournissant des options de recharge simples et rapides aux propriétaires de VE et aux opérateurs de services de recharge. Le MaxiCharger AC est conçu pour les bornes de recharge aussi bien domestiques que publiques et peut fournir une puissance jusqu’à 22 kW, le MaxiCharger DC quant à lui est idéal pour les bornes de recharge publiques et peut fournir une puissance jusqu’à 480 kW. La gamme Maxicharger d’Autel peut couvrir tous les scénarios de recharge.

L’obtention de la certification de compatibilité de Freshmile marque un jalon important pour Autel, indiquant que les solutions de recharge d’Autel peuvent répondre aux exigences techniques et de sécurité pour le marché européen et apporter qualité et fiabilité aux clients, et permettant à la société d’offrir aux clients particuliers et aux opérateurs sur le marché européen davantage d’options lorsqu’ils choisissent une solution de recharge.

« Nous sommes heureux d’avoir obtenu la certification de compatibilité de Freshmile pour nos produits Maxicharger AC et DC » a déclaré M. Di Wu, directeur national France chez Autel. « Cet accomplissement témoigne de notre engagement à proposer des solutions de recharge de haute qualité et faciles à utiliser pour les véhicules électriques. »

Fier d’être à l’avant-garde du secteur de la recharge des VE, Autel s’est engagé à proposer des solutions de recharge qui répondent aux besoins des clients dans le monde entier. Autel exposera au salon Key Energy 2023 en Italie du 22 au 24 mars 2023 dans le but de toucher un plus grand nombre de clients en Europe et sur le marché mondial. Les visiteurs seront les bienvenus sur le stand d’Autel s’ils veulent en savoir plus sur les produits d’Autel et découvrir les dernières innovations en matière de technologies de recharge de VE.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site autelenergy.eu.

