MetricStream s'associe à Greenly pour permettre aux clients d'accélérer la mise en œuvre de leurs programmes ESG et de développement durable

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--MetricStream, le leader mondial du marché de la gestion intégrée des risques (GIR) et des solutions de gouvernance, risques et conformité (GRC), a annoncé un partenariat avec Greenly, la plus importante plateforme de gestion de carbone, afin d'aider les organisations à accélérer la réalisation de leurs objectifs ESG et de développement durable, et à coupler automatiquement leurs initiatives de réduction d'émissions de carbone à leur stratégie ESG en intégrant la comptabilité carbone à l'établissement de rapports de divulgation holistiques.

L'association de la gamme de produits ESGRC de MetricStream et de la plateforme de Greenly simplifie la tâche des organisations et renforce leur capacité à mesurer, surveiller et réduire leurs émissions de scope 1, 2 et 3 selon la méthodologie du « GHG Protocol » de calcul et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Désormais, les clients peuvent surveiller divers types d'émissions simultanément : les émissions émanant directement des actifs qu'ils contrôlent, les émissions indirectes et les émissions des tierces parties et liées à l'activité de leurs fournisseurs. Après avoir reçu les données relatives aux émissions par le biais de Greenly, les utilisateurs peuvent établir des rapports de divulgation complets, assurer le suivi et la surveillance des informations ESG, identifier et évaluer les risques ESG, détecter les lacunes en matière de divulgation et bien plus encore grâce à MetricStream.

« La plupart des organisations luttent toujours pour acquérir une vision holistique de leurs émissions de carbone et déterminer comment mettre ces informations en lien avec leurs rapports de divulgation et leurs programmes ESG. Pouvoir accéder à des données précises connectées à un programme ESG global est la première étape et la plus importante pour pouvoir fixer des objectifs réalistes et atteignables. Ce partenariat va aider les entreprises à réduire les efforts manuels requis pour créer des rapports de divulgation, anticiper les obligations réglementaires en permanence et accélérer la réalisation de leurs objectifs en matière de gaz à effet de serre », a déclaré Prasad Sabbineni, co-PDG de MetricStream.

« L'établissement de rapports relatifs aux émissions de carbone sur des plateformes ESG est une condition essentielle pour parvenir à gérer les risques environnementaux, répondre aux attentes de chaque intervenant et promouvoir le développement durable dans les entreprises. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer notre partenariat avec MetricStream pour simplifier, ensemble, le processus de mesure et de réduction des émissions de carbone des entreprises, ainsi que l'établissement de rapports en la matière », a indiqué Alexis Normand, PDG de Greenly.

Contrairement à d'autres produits ESG disponibles sur le marché, ESGRC de MetricStream va bien au-delà de l'automatisation des rapports et est capable d'identifier les lacunes de divulgation et les informations à fournir, tout en contrôlant les documents et en gérant les risques pour garantir que les programmes atteignent leurs objectifs et mènent à l'amélioration des scores ESG. Récent lauréat du prix Stevie de bronze, MetricStream permet à ses clients de gérer, de manière centralisée, les exigences de divulgation de divers cadres ESG, notamment GRI, SASB, TCFD et d'autres, et d'optimiser leurs objectifs ESG grâce à l'automatisation des rapports. ESGRC permet en outre de fournir des informations sur les rendements et le risque en s'intégrant à plusieurs plateformes d'évaluation et de suivi des performances.

À l'heure actuelle, à peine près de 20 % des émissions de carbone mondiales font l'objet d'un suivi et d'une gestion spécifique. Pour s'attaquer efficacement au changement climatique, la gestion des émissions de carbone doit devenir universelle. Greenly tire parti de la technologie pour proposer une solution abordable et facile à utiliser aux entreprises de toutes tailles, afin de rendre la gestion des émissions aussi systématique et indispensable que la gestion financière. Forte de plus de 1 000 clients dans plus de dix pays, Greenly développe la gestion des émissions de carbone en vue de mettre l'ensemble des entreprises sur la voie du net zéro et de limiter le réchauffement climatique.

À propos de MetricStream, Inc.

MetricStream est le leader mondial des logiciels en tant que services et des solutions de GRC et de gestion intégrée des risques qui permettent aux organisations de prospérer sur le risque, en accélérant la croissance grâce à des décisions conscientes des risques. Nous connectons la gouvernance, la gestion des risques et la conformité à l’échelle de l’entreprise élargie. Notre Connected GRC et nos trois gammes de produits – BusinessGRC, CyberGRC et ESGRC – sont basées sur une plateforme unique et évolutive qui vous assiste où que vous soyez dans votre parcours GRC.

Le siège de MetricStream se trouve à San Jose, en Californie, et la société exerce également ses activités dans la ville indienne de Bangalore, où elle possède un centre de R et D. MetricStream propose une assistance à la vente et aux opérations partout dans le monde. De plus amples informations sont disponibles sur www.metricstream.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

À propos de Greenly

Greenly est une société de technologie climatique qui propose un logiciel unique permettant aux entreprises de n'importe quelle taille et n'importe quel secteur de mesurer, réduire et compenser leur empreinte carbone à un prix abordable.

La technologie de Greenly permet d'automatiser la collecte de données et les analyses carbone grâce à des intégrations à plus de 400 logiciels d'entreprise, dont ceux de prestataires de services dans le domaine de l'électricité, des données cloud, des voyages, de la comptabilité et bien plus encore.

