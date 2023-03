Vultr, leader indépendant du cloud computing, annonce l'arrivée du processeur graphique NVIDIA H100 Tensor Core et des partenariats avec Domino Data Lab et Anaconda pour accélérer le déploiement à grande échelle de la science des données

WEST PALM BEACH, Floride, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Dans un contexte de croissance rapide de la demande de processeurs graphiques pour le développement et le déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique, Vultr, plus grande société privée de cloud computing, annonce l'arrivée du NVIDIA HGX H100, la nouvelle architecture révolutionnaire de NVIDIA pour une informatique accélérée. Vultr a en outre dévoilé aujourd'hui la signature d'une alliance stratégique tripartite avec les grandes plateformes d'opérations de science des données et d'apprentissage automatique que sont Anaconda Inc. et Domino Data Lab dans le but de simplifier la tâche et d'accélérer le travail des scientifiques spécialistes des données et des ingénieurs en apprentissage automatique.

Le NVIDIA HGX H100 vient enrichir l'offre de processeurs graphiques NVIDIA basés sur le cloud de Vultr, qui inclut l'A100, l'A40 et l'A16 et complète la prise en charge étendue de l'infrastructure en tant que service (IaaS) de Vultr destinée aux charges de travail accélérées. IA générative, apprentissage profond, calcul intensif, rendu vidéo et applications graphiques intensives ou encore réalité virtuelle et augmentée : la riche gamme de GPU de Vultr étend l'offre complète de solutions de cloud computing abordables qui font de Vultr le fournisseur d'infrastructure cloud idéal pour les entreprises qui recourent abondamment à l'IA et à l'apprentissage automatique.

« L'expansion de notre portefeuille de processeurs graphiques NVIDIA couplé à nos partenariats avec Domino et Anaconda atteste de notre détermination à soutenir l'innovation dans l'IA et l'apprentissage automatique » a déclaré J.J. Kardwell, PDG de Constant, la société mère de Vultr. « Nous nous sommes entendus avec les meilleurs fournisseurs de solutions destinées aux scientifiques spécialistes des données et aux ingénieurs en apprentissage automatique pour permettre un accès facile et abordable à l'infrastructure de calcul accélérée la plus performante ».

L'intégration harmonieuse des produits et services de Vultr, Domino et Anaconda offre une approche de type plateforme aux ingénieurs en apprentissage automatique afin d'accélérer les résultats de la science des données et de raccourcir le délai de rentabilisation. En moins de 60 secondes, les scientifiques spécialistes des données peuvent créer un environnement de développement Anaconda complet et sécurisé sur la plateforme Domino MLOps (exécutée sur l'infrastructure Vultr) et se mettre à développer et à tester de nouveaux modèles d'apprentissage automatique sans plus attendre. Cette alliance unique élimine la complexité liée à la configuration de l'infrastructure et des environnements de développement intégrés, de telle sorte que les équipes de science des données et ingénieurs en apprentissage automatique sont ainsi libres de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur l'exploitation.

« Les spécialistes des données les plus innovants pourront relever les plus grands défis du monde en jouissant d'un accès facilité aux outils qu'ils connaissent et apprécient, et une meilleure collaboration se traduisant par des itérations de modèle et un déploiement plus rapides » a affirmé Thomas Robinson, directeur d'exploitation de Domino Data Lab. « À travers notre coopération avec Anaconda et Vultr, nous ouvrons la voie à une innovation de rupture incluant la prise en charge intégrale des cycles de vie de l'IA/AA, ce qui accélèrera le délai de rentabilisation des équipes de science des données ».

« Ensemble, Domino et Vultr offrent un accès quasi-instantané, à la demande, à notre environnement de développement intégré - depuis n'importe quel emplacement exigeant une science des données sérieuse » a déclaré Al Gashi, Vice-président principal Revenus mondiaux d'Anaconda. « Les clients peuvent accéder en toute confiance aux outils open-source dont leur équipe a besoin pour faire avancer l'innovation et donner de l'envergure à leurs projets d'apprentissage automatique. Grâce à ce partenariat, les équipes de science des données pourront se concentrer sur ce qu'elles savent le mieux faire, à savoir faire tourner le monde grâce à l'innovation basée sur l'IA ».

« L'introduction du NVIDIA HGX H100 de Vultr sur sa plateforme libère la puissance de l'informatique accélérée de nouvelle génération au profit des clients » a déclaré Dave Salvator, directeur des produits d'informatique accélérée chez NVIDIA. « Les développeurs d'IA et d'apprentissage automatique pourront facilement accéder au NVIDIA HGX H100 par le biais de Vultr, ainsi qu'à la vaste plateforme d'IA de NVIDIA afin de doper leurs solutions d'IA ».

La mission de Vultr est de faire en sorte que le cloud computing haute performance devienne facile à utiliser, abordable et accessible localement aux entreprises et aux développeurs du monde entier. Des grappes de supercalculateurs les plus grandes aux machines virtuelles pourvues de processeurs graphiques fractionnaires, Vultr rend abordables les meilleurs processeurs graphiques de l'industrie en libérant les utilisateurs du surprovisionnement coûteux inclus dans les offres des clouds des géants de la techno. Les clients peuvent accéder, en fonction de leurs besoins, à des processeurs graphiques dans le cloud à l'heure ou au mois ou selon une capacité réservée à long terme.

Vultr propose maintenant les ressources en informatique accélérée les plus puissantes qui soient, pour des performances inédites. Les processeurs graphiques NVIDIA font également partie de la riche offre de solutions de calcul en cloud virtualisé et bare-metal de Vultr, ainsi qu'à Kubernetes, aux bases de données gérées, au stockage de bloc et d'objet, et plus encore. Cette collection unifiée de produits et services fait de Vultr le fournisseur tout-en-un de prédilection des entreprises de toutes tailles menant des initiatives critiques dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique.

À propos de Constant et Vultr

Constant, la société mère de Vultr, s'est donné pour mission de rendre le cloud computing haute performance facile à utiliser, abordable et accessible localement aux entreprises et aux développeurs du monde entier. Vultr, le produit vedette de Constant, est la plus grande plateforme privée de cloud computing au monde. Très prisée des développeurs, Vultr sert plus de 1,5 million de clients dans 185 pays avec ses solutions flexibles, évolutives et globales de cloud computing, processeurs graphiques en cloud, bare-metal et stockage dématérialisé. Fondée par David Aninowsky, Constant est devenue l'une des plus grandes plateformes de cloud computing au niveau mondial, sans jamais avoir eu recours à un financement par capitaux propres. Pour plus d'informations : www.constant.com et www.vultr.com.

À propos d'Anaconda

Avec plus de 30 millions de téléchargements, Anaconda représente la plateforme de science des données la plus populaire au monde et est au fondement de l'apprentissage automatique moderne. Précurseur de l'usage de Python en science des données, Anaconda soutient sa communauté dynamique et continue à mener des projets open-source qui rendront possibles les innovations de demain. Nos outils d'entreprise sont la solution de choix pour sécuriser et gérer les utilisations commerciales de Python et permettent aux entreprises commerciales, instituts de recherche et établissements universitaires du monde entier d'exploiter le pouvoir de l'open-source afin d'obtenir un avantage concurrentiel, de mener des recherches de pointe et de bâtir un monde plus intelligent et meilleur.

À propos de Domino Data Lab

Domino Data Lab permet aux entreprises d'être pilotées par des modèles grâce à sa plateforme MLOps de gestion des données d'entreprise, laquelle est employée par plus de 20 % des entreprises classées Fortune 100. Domino aide les entreprises à être pilotées par des modèles en accélérant le développement et le déploiement des travaux de science des données tout en améliorant la collaboration et la gouvernance. Grâce à Domino, les entreprises du monde entier peuvent développer de meilleurs médicaments, améliorer le rendement de leurs cultures et construire des voitures plus performantes, et bien plus encore. Fondée en 2013, Domino est soutenue par Coatue Management, Great Hill Partners, Highland Capital, NVIDIA, Sequoia Capital et d'autres investisseurs de premier plan. Pour plus d'informations, visitez le site www.dominodatalab.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.