GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), een JSR Life Sciences-bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het eind 2022 met succes zijn inaugurele First In Human (FIH)-productiebatch heeft uitgebracht in overeenstemming met de huidige Good Manufacturing Practice (cGMP)-normen in zijn onlangs uitgebreide productiefaciliteit voor zoogdiercellen in Genève. De snelle uitvoering van deze belangrijke mijlpaal toont de capaciteiten aan op het gebied van cellijnontwikkeling (CLD) en biologische productie van KBI en Selexis, waardoor klanten de tijdlijnen voor klinisch onderzoek kunnen versnellen.

