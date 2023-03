KBI Biopharma, Inc. lance le premier lot de fabrication de FIH cinq mois après l'ouverture de son site intégré en Suisse

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société de JSR Life Sciences, a annoncé aujourd'hui le lancement avec succès fin 2022 de son premier lot de cellules mammaliennes pour une première administration chez l'homme (FIH), produit sur son site de fabrication agrandi depuis peu à Genève. La rapide mise en œuvre de cette étape importante souligne les capacités de KBI et de Selexis à développer des lignées cellulaires (CLD) et à fabriquer des produits biologiques, et permet ainsi aux clients de réduire les délais de la recherche clinique.

En juillet 2022, KBI et Selexis ont annoncé l'achèvement du site entièrement intégré de 8 733 mètres carrés qui centralisent les services de développement de lignées cellulaires de Selexis et les services de développement et de fabrication de KBI. Une étape franchie seulement cinq mois après le début des opérations dans les installations centralisées.

« La livraison de ce premier lot confirme la volonté de KBI d'aider les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier à atteindre leurs objectifs de production », a déclaré Mike Landau, COO de KBI et de Selexis. « KBI et Selexis sont des partenaires leaders CDMO et de développement de lignées cellulaires qui soutiennent les efforts de recherche pour fournir des thérapies innovantes aux patients qui en ont besoin ».

« ProMIS Neuroscience a vécu une belle expérience de collaboration avec l'équipe genevoise de KBI pour développer le processus et la production d'une substance médicamenteuse d'essai clinique conforme aux BPF dans les délais impartis. L'équipe de KBI a systématiquement collaboré avec ProMIS de manière intégrée et stratégique, ce qui a permis de produire une substance médicamenteuse dotée des propriétés qualitatives requises et de dépasser les attentes en termes de rendement. Nous attendons avec impatience notre prochain contrat », a déclaré Gavin Malenfant, COO de ProMIS Neurosciences Incorporated.

Le site de KBI et Selexis à Genève offre sous un même toit des services intégrés, notamment des services CLD, des services de formulation analytique et de fabrication clinique. KBI et Selexis travaillent en partenariat avec des leaders biopharmaceutiques pour développer des traitements dans de nombreux domaines thérapeutiques.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi qu'une expertise aux entreprises des sciences du vivant. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires et plus pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments. S'appuyant sur des capacités d'analyse au niveau mondial et une expertise scientifique et technique étendue, KBI fournit des services de développement de procédés robustes et de fabrication clinique et commerciale conformes aux BPF pour les programmes de thérapie mammalienne, microbienne et cellulaire. Reconnue pour la qualité de sa production, KBI aide ses partenaires à faire progresser les candidats médicaments vers les essais cliniques et la commercialisation. KBI est au service de ses partenaires internationaux avec huit sites en Europe et aux États-Unis. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante www.kbibiopharma.com.

À propos de Selexis SA

Selexis SA, une société de JSR Life Sciences, est un leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères qui utilise une technologie modulaire de premier ordre et des solutions hautement spécialisées permettant à l'industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. Nos partenaires mondiaux utilisent les technologies de Selexis pour faire passer plus de 160 candidats médicaments au développement préclinique et clinique et assurer la fabrication de dix produits commerciaux. Dans le cadre d'un processus complet de développement de médicaments, les technologies de Selexis réduisent les délais de développement et les risques liés à la fabrication. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante www.selexis.com.

