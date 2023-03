Veracode ouvre un nouveau bureau à Prague avec Accion Labs

PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--Veracode, l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de solutions de sécurité logicielle intelligentes, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de ses nouvelles installations d'ingénierie à Prague, en République tchèque (le Prague Engineering Centre). Le centre a été construit en partenariat avec Accion Labs, un fournisseur mondial de services d'ingénierie de produits logiciels de bout en bout, et tirera parti de ce soutien mondial élargi pour commercialiser les solutions de sécurité logicielle à la pointe du marché de Veracode.

Alors que Veracode continue à étendre sa présence mondiale, notamment avec la récente acquisition de la solution d'analyses dynamiques Crashtest Security en Allemagne et le lancement de son instance européenne basée sur le cloud, le nouveau centre d'ingénierie d'excellence permettra de faire croître les capacités européennes de R et D de l’entreprise tout en accélérant l'innovation et le développement des produits sur le marché.

Directeur des produits chez Veracode, Brian Roche déclare : « Pendant près de deux décennies, Veracode a permis aux clients de sécuriser plus de 100 billions de lignes de code. Ce jour, l'inauguration de nos nouvelles installations d'ingénierie à Prague constitue un moment charnière pour nous, dans le cadre d'une dynamique dont nous tirons profit pour poursuivre notre expansion et nos activités continues de soutien à l'international. Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux ingénieurs hautement qualifiés au sein de notre équipe de R et D toujours en croissance. Ensemble, ils renforceront nos capacités à innover et produiront une valeur distinctive au bénéfice des clients, où qu'ils soient. »

Grâce à une plateforme unique et centralisée offrant une visibilité approfondie du niveau de sécurité à l'aide d'un ensemble complet de solutions de test, Veracode sécurise le code, dans toutes les langues, des applications open source existantes et cloud natives. La plateforme Continuous Software Security de Veracode détecte et corrige automatiquement les vulnérabilités tout au long du cycle de vie des logiciels, garantissant facilité d'utilisation, rapidité et résultats exploitables pour les développeurs, les équipes chargées de la sécurité et les conseils d'administration.

Et Tom Collins, directeur de l'exploitation d'Accion Labs, d'ajouter : « Le centre de Prague nous permet d'accélérer notre engagement stratégique envers l'UE. Nous sommes ravis de nous associer à Veracode pour mettre sur pied un centre d'ingénierie de premier plan. »

L'ouverture du bureau de Prague intervient peu de temps après que le siège de Veracode à Burlington, dans le Massachusetts, a reçu le titre de « Top Place to Work in Massachusetts » (meilleur lieu de travail du Massachusetts) de la part du Boston Globe, ainsi que celui de « 2023 Top Workplaces USA» (l'un des meilleurs lieux de travail des États-Unis en 2023) de la part d'Energage.

Le nouveau centre d'ingénierie de Prague ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. Veuillez cliquer ici pour consulter les postes vacants.

Veracode est un partenaire AppSec de référence pour la conception de logiciels sécurisés, la réduction des risques de violation de la sécurité et l'accroissement de la productivité des équipes de sécurité et de développement. Ainsi, les entreprises ayant recours à Veracode sont en mesure de faire progresser leur activité et le monde. En combinant automatisation des processus, intégrations, rapidité et réactivité, Veracode offre aux entreprises des résultats précis et fiables qui leur permettent de concentrer leurs efforts sur la correction, et pas uniquement sur la recherche, d'éventuelles vulnérabilités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.veracode.com, sur le blog de Veracode, sur LinkedIn et sur Twitter.

L'objectif principal d'Accion est d'influer sur les modes de vie en transformant les entreprises grâce à l'innovation. Forte de 22 bureaux à l'international, l'entreprise compte plus de 5 000 collaborateurs-ingénieurs. Accion s'engage auprès de ses clients selon une série de modèles d'engagement collaboratifs de type « white-box », caractérisés par des équipes élargies et des projets clés en main. Accion possède l'expertise nécessaire pour concevoir de nouveaux produits et reconfigurer des produits existants à l'aide d'innovations et de technologies de pointe. Dirigée par une équipe d'entrepreneurs axés sur l'exécution, les résultats et la formation continue, Accion Labs a été reconnue par le Pittsburgh Business Times comme étant l'une des sociétés à la croissance la plus rapide de Pittsburgh, ainsi que comme un leader de l'innovation par le Smart Business Magazine. Pour en savoir plus sur Accion, rendez-vous sur www.accionlabs.com/LinkedIn/Prague Engineering Centre.

