Veracode opent met Accion Labs nieuw kantoor in Praag

PRAAG--(BUSINESS WIRE)--Veracode, een toonaangevende wereldwijde leverancier van intelligente softwarebeveiligingsoplossingen, kondigde vandaag de officiële opening aan van zijn nieuwe engineeringfaciliteit in Praag, Tsjechië (Prague Engineering Centre). Het centrum is in samenwerking met Accion Labs gebouwd, een wereldwijde leverancier van end-to-end softwareproduct engineeringdiensten, en zal gebruik maken van uitgebreide internationale ondersteuning om Veracode's marktleidende software beveiligingsoplossingen te leveren.

Terwijl Veracode zijn wereldwijde aanwezigheid blijft uitbreiden, onlangs nog met de overname van de dynamische analyse-oplossing van Crashtest Security in Duitsland en de lancering van zijn Europese cloud-based instance, zal het nieuwe engineering center of excellence de groei van Veracode's Europese Research & Development-capaciteiten mogelijk maken. De operatie zal een grotere snelheid in productontwikkeling en innovatie op de markt brengen.

Brian Roche, Chief Product Officer bij Veracode: " Al bijna twee decennia lang stelt Veracode klanten in staat om meer dan 100 biljoen regels code te beveiligen. De opening van onze nieuwe engineeringfaciliteit vandaag in Praag is voor ons een mijlpaal, nu we onze wereldwijde uitbreiding en ondersteuning voortzetten om dit momentum uit te bouwen. We zijn verheugd om onze nieuwe hoogopgeleide ingenieurs in het groeiende Research & Development-team te verwelkomen, dat onze innovatiecapaciteit zal vergroten en marktonderscheidende waarde voor klanten van overal zal leveren.”

Via één gecentraliseerd platform dat uitgebreid inzicht biedt in de beveiligingsstatus met behulp van een uitgebreide set testoplossingen, beveiligt Veracode code in verschillende talen in open-source, legacy en cloud-native applicaties. Het Veracode Continuous Software Security Platform vindt en verhelpt automatisch kwetsbaarheden in de gehele levenscyclus van de softwareontwikkeling en biedt gebruiksgemak, snelheid en bruikbare resultaten voor beveiligingsteams, ontwikkelaars en directies.

Tom Collins, Chief Operating Officer bij Accion Labs, voegt hieraan toe: " Het centrum in Praag versnelt onze strategische betrokkenheid bij de EU en we zijn verheugd om samen te werken met Veracode en om een ingenieurscentrum van topklasse te kunnen samenbrengen.”

De opening van het kantoor in Praag komt kort nadat Veracode's hoofdkantoor in Burlington, MA, werd uitgeroepen tot een “Topplek om te werken in Massachusetts” door de Boston Globe en een “2023 Top Werkplekken USA” door Energage.

Het nieuwe ingenieurscentrum in Praag wordt vandaag officieel geopend. Openstaande vacatures zijn momenteel hier beschikbaar.

Over Veracode - www.veracode.com

Veracode is een toonaangevende AppSec-partner voor het creëren van veilige software, het verminderen van het risico op inbreuk op de beveiliging en het verhogen van de productiviteit van beveiligings- en ontwikkelingsteams. Hierdoor kunnen bedrijven die Veracode gebruiken, hun bedrijf en de wereld vooruit helpen. Dankzij de combinatie van procesautomatisering, integraties, snelheid en reactiesnelheid helpt Veracode bedrijven nauwkeurige en betrouwbare resultaten te verkrijgen, zodat zij hun inspanningen kunnen richten op het verhelpen en niet alleen op het vinden van potentiële kwetsbaarheden. Lees meer via www.veracode.com, via de Veracode blog, op LinkedIn, en op Twitter.

Over Accion Labs - www.accionlabs.com

Het belangrijkste doel van Accion is om levens te beïnvloeden, door bedrijven te transformeren door middel van innovatie. Verspreid over 22 wereldwijde kantoren telt Accion meer dan 5.000 medewerkers. Accion werkt samen met haar klanten in een reeks van collaboratieve, white-box engagement modellen, die uitgebreide teams en turn-key projecten omvatten. Accion bezit expertise in het bouwen van nieuwe producten en het re-engineeren van oude producten met behulp van de modernste technologieën en innovatie. Onder leiding van een ondernemend managementteam, dat zich richt op uitvoering, resultaat en voortdurend leren, is Accion Labs erkend als een van Pittsburghs snelst groeiende bedrijven door de Pittsburgh Business Times, en als leider in innovatie door Smart Business Magazine. Lees meer over Accion via www.accionlabs.com / LinkedIn / Prague Engineering Centre

