Appen stärkt seine KI-Plattform-Aktivitäten durch die Ernennung des renommierten KI-Engineers Saty Bahadur zum Chief Technology Officer

KIRKLAND (Washington/USA)--(BUSINESS WIRE)--Appen Limited (ASX: APX), der weltweit führende Anbieter von hochwertigen Trainingsdaten für KI-Systeme, gibt die Ernennung von Saty Bahadur zum neuen Chief Technology Officer (CTO) bekannt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung wegweisender Technologien, Produkte und Plattformen ist Saty Bahadur eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und bringt eine Fülle von Know-how bei der Förderung von Innovationen und herausragender operativer Leistungsfähigkeit mit.

Saty Bahadur kann bei der Entwicklung von innovativen Plattformen und KI-Lösungen für führende Technologieunternehmen eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen. Als ehemaliger CTO von Upwork Global Inc. (Upwork) leitete er erfolgreich weltweite Ingenieurteams bei der Entwicklung einer Plattform, welche Kunden und Freiberufler miteinander verbindet. Diese Erfahrungen decken sich mit der von Appen entwickelten Kompetenz, über eine globale Crowd von mehr als 1 Million Mitwirkenden aus aller Welt spezielle Teams aus KI-Trainingsspezialisten für Kunden zusammenzustellen. Während seiner Tätigkeit als General Manager bei Amazon spielte Bahadur eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der KI-Plattform für Alexa.

Armughan Ahmad, CEO und President von Appen, hob die Bedeutung der Ernennung von Saty Bahadur hervor: „Wir freuen uns sehr, mit Saty Bahadur einen hoch angesehenen Technologie-Visionär und renommierten KI-Experten bei Appen begrüßen zu dürfen. Mit ihm im Team werden wir in der Lage sein, unsere Appen Plattform weiter auszubauen, unserer Crowd noch bessere Angebote bereitzustellen und unsere Kunden zu begeistern. Unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger KI-Produkte und -Leistungen bleibt ungebrochen. Wir werden auch weiterhin unsere Kunden dazu befähigen, transformative und ethisch vertretbare KI-gestützte Lösungen zu schaffen.“

Teil der beeindruckenden Karriere von Saty Bahadur war auch seine zehnjährige Tätigkeit bei Microsoft, wo er in verschiedenen technischen Führungspositionen an der Entwicklung wegweisender Produkte beteiligt war. So spielte er eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Windows Betriebssysteme für Mobilgeräte. Bahadur begann seine Karriere bei Intel Corporation, wo er sowohl technische als auch leitende Funktionen innehatte und an der Entwicklung der Architektur des Prozessors Pentium 4, an der Standardisierung der InfiniBand-Netzwerktechnik und an der branchenweit ersten Virtualisierungslösung für Betriebssysteme mitwirkte.

„Künstliche Intelligenz entwickelt sich momentan schnell von der Lösung von Nischenproblemen hin zur Lösung von Mainstream-Problemen der Wirtschaft. Appen leistet beim KI-Enablement Pionierarbeit, bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen und Kunden und entwickelt gleichzeitig für die Menschen Angebote der nächsten Generation, die sich auf eine ethisch verantwortungsbewusste KI stützen“, so Saty Bahadur, der neue CTO von Appen. „Bei meiner eingehenden Due-Diligence-Prüfung von Appen habe ich mit Top-Führungskräften aus der Wirtschaft und mit führenden Technologieexperten gesprochen, die unser gemeinsames Ziel, die Nutzung der KI-Plattform von Appen, bestätigt haben. Ich freue mich wirklich sehr, Appen bei seiner Mission zu unterstützen, das intelligente Backbone zu werden, das die Entwicklung von generativen KI-Lösungen voranbringt. Auf diese Weise kommt die Strategie „AI For Good“ von Appen, welche die Ziele ‚Gutes tun, gut sein und gut führen‘ anstrebt, letztendlich der gesamten Branche zugute und bereichert die menschliche Erfahrung.“

Saty Bahadur erwarb einen Master-of-Science-Abschluss in Computerwissenschaften an der US-amerikanischen Clemson University und einen Bachelor-Abschluss in Engineering am Birla Institute of Technology & Science im indischen Pilani. Er ist außerdem Inhaber zahlreicher Patente in den Bereichen Mobiltechnologie und Betriebssysteme.

Appen möchte seinem Vorgänger, dem bisherigen CTO Wilson Pang, dafür danken, dass er den Grundstein für künftige technische Unterfangen gelegt hat. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Warum ich zu Appen gegangen bin – Saty Bahadur, CTO von Appen

Appen ist der weltweit führende Anbieter von Daten für den KI-Lebenszyklus mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Datenbeschaffung, Annotation und Modellbewertung. Durch unser Fachwissen, unsere Plattform und unsere globale Präsenz ermöglichen wir es Unternehmen, die weltweit innovativsten Produkte der künstlichen Intelligenz schnell und in großem Umfang auf den Markt zu bringen. Appen unterhält die branchenweit fortschrittlichste KI-gestützte Datenannotationsplattform und verfügt über eine globale Crowd von mehr als 1 Million Mitwirkenden weltweit, die mehr als 235 Sprachen sprechen. Unsere Produkte und Dienstleistungen machen Appen zu einem vertrauenswürdigen Partner für führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Automotive, Finanzen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Behörden. Appen bedient Kunden und betreibt Niederlassungen in aller Welt.

