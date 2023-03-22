RevBits Privileged Access Management®榮獲2023年網路安全卓越獎金獎

紐約州米尼歐拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--RevBits今天宣布，其PAM解決方案榮獲2023年網路安全卓越獎(2023 Cybersecurity Excellence Awards®)特殊權限存取管理(Privileged Access Management)類大獎。評選流程綜合考察了世界頂尖供應商的公司規模、業績、技術、產品和領導力等各個方面。

RevBits很高興榮獲以下類別中的三個獎項：

金獎 - 特殊權限存取管理 / 北美 RevBits Privileged Access Management



公司執行長David Schiffer表示：「我們非常欣喜地看到，在競爭非常激烈的情況下，我們的創新獲得了認可。與市場中表現頂尖的廠商一起獲獎是一件無比榮耀的事，這要歸功於公司共同創辦人兼技術長Mucteba Celik的卓越才能。我們認為，公司的PAM解決方案堪稱『終極替代解決方案』。我們一直在不斷贏得新客戶，他們希望取代那些笨重、昂貴、功能簡單的PAM解決方案。」

公司技術長Mucteba Celik表示：「我們的業務涉及瞭解和分析漏洞，想像駭客可能濫用這些漏洞的方式，並打造先進的解決方案來阻止他們濫用漏洞，從而為客戶提供保護。很高興我們的一款產品能獲此殊榮。我們的解決方案能夠從根本上保護客戶免受不斷演變的網路威脅，而持續的開發工作則是我們與時俱進的關鍵。

此次獲獎是我們的PAM解決方案第六次獲得認可，該解決方案旨在為我們的客戶提供卓越的資產和伺服器安全性以及商業價值。利用多模組擴充能力和其他獨特的設計功能，我們的客戶受惠於真正卓越的關鍵業務資訊(CNI)保護和存取管理工具，該工具能夠以較低的擴充成本實現拓展。」

RevBits Privileged Access Management是一款先進的存取管理解決方案，提供七個模組和廣泛的工作階段記錄功能，可擷取按鍵輸入記錄並錄製視訊。RevBits PAM擁有兩項美國專利：一種根據瀏覽器的零知識加密和認證授權方法，可擴充至各種硬體安全解決方案。

憑藉原生板載工作流程引擎，該方案可透過拖放和點選操作，輕鬆實現對存取請求和核准的管理。此外，我們的原生用戶端架構適用於所有主要伺服器類型和通訊協定，只需輕點一下滑鼠，即可實現登入和伺服器存取。

為了向板載式伺服器和資產提供額外的安全層，RevBits PAM還針對所有使用者工作階段提供了跳轉伺服器。用戶首先透過跳轉伺服器進行身分驗證，然後產生一次性認證，再向目標伺服器進行身分驗證。一旦建立連接，立即啟動使用者工作階段，並進行監控。

為了擴展客戶的能力來增強其存取管理需求，RevBits PAM提供以下模組：

特殊權限存取管理

特殊權限工作階段管理

密碼管理

服務帳戶管理

金鑰管理

憑證管理

CI/CD整合

這些獨特的存取控制功能可減少供應商關係管理工作，提高存取管理的安全性。

最近一次的優步(Uber)入侵事件顯示了某些PAM解決方案的設計漏洞，以及它們可能給公司帶來的複雜性。RevBits PAM開發了解決方案來消除這些缺點，以確保資產安全。

Cybersecurity Insiders執行長和LinkedIn上擁有60萬會員的資訊安全社群（該社群舉辦了第八屆年度網路安全卓越獎評選活動）創辦人Holger Schulze表示：「我們祝賀RevBits榮獲2023年網路安全卓越獎特殊權限存取管理/北美類別大獎。2023年網路安全卓越獎計畫設有超過300個獎項類別，800多個專案參加評選，競爭非常激烈。在抵禦當今不斷變化的網路安全威脅方面，所有獲獎者都展現出傑出創新和卓越表現。」

關於RevBits

RevBits成立於2018年，是一家綜合性網路安全公司，致力於為客戶提供卓越的保護和服務。RevBits提供可透過統一安全平臺管理的多種進階安全工具，為企業面臨的複雜網路威脅提供保護。RevBits總部位於紐約州米尼歐拉，在紐澤西州普林斯頓、麻塞諸塞州波士頓、英國倫敦和比利時安特衛普設有辦事處。如需瞭解有關RevBits的更多資訊，請造訪www.revbits.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。