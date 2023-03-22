RevBits Privileged Access Management®荣获2023年网络安全卓越奖金奖

纽约州米尼奥拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--RevBits今天宣布，其PAM解决方案荣获2023年网络安全卓越奖(2023 Cybersecurity Excellence Awards®)特权访问管理(Privileged Access Management)类大奖。评选流程综合考察了世界顶级提供商的公司规模、业绩、技术、产品和领导力等各个方面。

RevBits很高兴荣获以下类别中的三个奖项：

金奖 - 特权访问管理 / 北美 RevBits Privileged Access Management



公司首席执行官David Schiffer表示：“我们非常欣喜地看到，在竞争非常激烈的情况下，我们的创新获得了认可。与市场中表现顶级的厂商一起获奖是一件无比荣耀的事，这要归功于公司联合创始人兼首席技术官Mucteba Celik的卓越才能。我们认为，公司的PAM解决方案堪称‘终极替代解决方案’。我们一直在不断赢得新客户，他们希望取代那些笨重、昂贵、功能简单的PAM解决方案。”

公司首席技术官Mucteba Celik表示：“我们的业务涉及了解和分析漏洞，想象黑客可能滥用这些漏洞的方式，并打造先进的解决方案来阻止他们滥用漏洞，从而为客户提供保护。很高兴我们的一款产品能获此殊荣。我们的解决方案能够从根本上保护客户免受不断演变的网络威胁，而持续的开发工作则是我们与时俱进的关键。

此次获奖是我们的PAM解决方案第六次获得认可，该解决方案旨在为我们的客户提供卓越的资产和服务器安全性以及商业价值。利用多模块扩展能力和其他独特的设计功能，我们的客户受益于真正卓越的关键业务信息(CNI)保护和访问管理工具，该工具能够以较低的扩展成本实现拓展。”

RevBits Privileged Access Management是一款先进的访问管理解决方案，提供七个模块和广泛的会话记录功能，可捕捉击键记录并录制视频。RevBits PAM拥有两项美国专利：一种基于浏览器的零知识加密和认证授权方法，可扩展至各种硬件安全解决方案。

凭借本地板载工作流引擎，该方案可通过拖放和点击操作，轻松实现对访问请求和批准的管理。此外，我们的本机客户端架构适用于所有主要服务器类型和通信协议，只需轻点一下鼠标，即可实现登录和服务器访问。

为了向板载式服务器和资产提供额外的安全层，RevBits PAM还面向所有用户会话提供了跳转服务器。用户首先通过跳转服务器进行身份验证，然后生成一次性凭证，再向目标服务器进行身份验证。一旦建立连接，立即启动用户会话，并进行监控。

为了扩展客户的能力来增强其访问管理需求，RevBits PAM提供以下模块：

特权访问管理

特权会话管理

密码管理

服务帐户管理

密钥管理

证书管理

CI/CD集成

这些独特的访问控制功能可减少供应商关系管理工作，提高访问管理的安全性。

最近的一次的优步(Uber)入侵事件显示了某些PAM解决方案的设计漏洞，以及它们可能给公司带来的复杂性。RevBits PAM开发了解决方案来消除这些缺点，以确保资产安全。

Cybersecurity Insiders首席执行官和LinkedIn上拥有60万成员的信息安全社区（该社区组织了第八届年度网络安全卓越奖评选活动）创始人Holger Schulze表示：“我们祝贺RevBits荣获2023年网络安全卓越奖特权访问管理/北美类别大奖。2023年网络安全卓越奖计划设有超过300个奖项类别，800多个项目参加评选，竞争非常激烈。在抵御当今不断变化的网络安全威胁方面，所有获奖者都展现出杰出创新和卓越表现。”

关于RevBits

RevBits成立于2018年，是一家综合性网络安全公司，致力于为客户提供卓越的保护和服务。RevBits提供可通过统一安全平台管理的多种高级安全工具，为企业面临的复杂网络威胁提供保护。RevBits总部位于纽约州米尼奥拉，在新泽西州普林斯顿、马萨诸塞州波士顿、英国伦敦和比利时安特卫普设有办事处。如需了解有关RevBits的更多信息，请访问www.revbits.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。