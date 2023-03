RevBits Privileged Access Management® ganha ouro no 2023 Cybersecurity Excellence Awards

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--A RevBits anunciou hoje que foi reconhecida como vencedora na categoria Gerenciamento de acesso privilegiado por sua solução PAM pelo 2023 Cybersecurity Excellence Awards®. O processo de revisão julga os principais fornecedores do mundo por tamanho organizacional, desempenho, tecnologia, produtos e liderança.

A RevBits tem o prazer de receber três prêmios nas seguintes categorias:

Ouro – Gerenciamento de acesso privilegiado/América do Norte RevBits Privileged Access Management



"É extremamente gratificante ver que, em um ambiente tão competitivo, somos reconhecidos pela inovação que trazemos", afirmou David Schiffer, CEO. "Compartilhar o círculo de vencedores com os melhores desempenhos do mercado é maravilhoso e só é possível graças ao grande talento de nosso cofundador e CTO Mucteba Celik. Consideramos nossa solução PAM como "a solução de substituição definitiva". Temos conquistado clientes procurando substituir soluções PAM pesadas, caras e com poucos recursos".

"Nosso negócio é fornecer proteção conhecendo e analisando vulnerabilidades, imaginando maneiras pelas quais os hackers podem abusar delas e construindo soluções sofisticadas para detê-las", afirmou Mucteba Celik, CTO. "É ótimo ter um de nossos produtos reconhecido por um grupo de prêmios tão prestigioso. Nossas soluções protegem nossos clientes contra as ameaças cibernéticas em constante evolução, e o esforço de desenvolvimento contínuo será fundamental para acompanhá-las.

"Este prêmio marca o sexto reconhecimento para nossa solução PAM, que foi projetada para oferecer segurança superior de ativos e servidores e valor comercial para nossos clientes. Com os recursos de expansão de vários módulos e outros recursos exclusivos de design, nossos clientes se beneficiaram de um sistema verdadeiramente superior proteção de informações críticas de negócios (CNI) e ferramenta de gerenciamento de acesso que pode ser dimensionada enquanto mantém os custos de expansão baixos".

O RevBits Privileged Access Management é uma solução de gerenciamento de acesso avançado que oferece sete módulos e registro de sessão extensivo que captura pressionamentos de tecla e vídeo. O PAM RevBits tem duas patentes nos EUA: uma metodologia para criptografia de conhecimento zero baseada em navegador e autoridade de autenticação que se estende a várias soluções de segurança de hardware.

Com um mecanismo de fluxo de trabalho integrado nativo, as solicitações e aprovações de acesso administrativo são simples como arrastar, soltar e clicar. Além disso, nossa arquitetura de cliente nativa para todos os principais tipos de servidor e protocolos de comunicação torna a integração e o acesso ao servidor com um único clique.

Para fornecer uma camada adicional de segurança aos servidores e ativos integrados, o PAM RevBits utiliza servidores de salto para todas as sessões do usuário. Os usuários são autenticados no servidor de salto e, em seguida, uma credencial única é gerada para autenticação no servidor de destino. Uma vez conectado, a sessão do usuário é iniciada e o monitoramento é conduzido.

Para expandir a capacidade dos clientes de aprimorar suas necessidades de gerenciamento de acesso, o PAM RevBits oferece os seguintes módulos:

Gerenciamento de acesso privilegiado

Gerenciamento de sessões privilegiadas

Gerenciamento de senhas

Gerenciamento de conta de serviço

Gerenciamento de chaves

Gerenciamento de certificados

Integração CI/CD

Esses recursos exclusivos de controle de acesso reduzem os esforços de gerenciamento de relacionamento com fornecedores e aumentam as proteções de gerenciamento de acesso.

Uma violação recente da Uber mostrou as vulnerabilidades de design de certas soluções PAM e as complicações que elas podem trazer para uma organização. O PAM RevBits desenvolveu uma solução que neutraliza esses pontos fracos para garantir a segurança dos ativos.

"Parabenizamos a RevBits pelo reconhecimento como vencedora do prêmio na categoria Gerenciamento de acesso privilegiado/América do Norte do 2023 Cybersecurity Excellence Awards", afirmou Holger Schulze, CEO da Cybersecurity Insiders e fundador da comunidade de segurança da informação de 600.000 membros no LinkedIn, que organiza o 8º Prêmio Anual de Excelência em Cibersegurança. "Com mais de 800 inscrições em mais de 300 categorias de prêmios, o programa 2023 Cybersecurity Excellence Awards é altamente competitivo. Todos os vencedores refletem o que há de melhor em inovação e excelência na defesa contra as atuais ameaças de segurança cibernética".

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa abrangente de segurança cibernética dedicada a fornecer aos seus clientes proteção e serviços superiores. Ao oferecer várias ferramentas de segurança avançadas que podem ser administradas por meio de uma plataforma de segurança unificada, a RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas que as empresas enfrentam. A RevBits está sediada em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ; Boston, MA; Londres, Inglaterra); e Antuérpia (Bélgica). Para obter mais informações sobre RevBits, visite www.revbits.com.

