La solution Privileged Access Management® de RevBits remporte l'or à l'édition 2023 des Cybersecurity Excellence Awards

MINEOLA, New York--(BUSINESS WIRE)--RevBits annonce aujourd’hui avoir été reconnu comme gagnant de la catégorie Gestion des accès privilégiés pour sa solution PAM aux Cybersecurity Excellence Awards® 2023. Le processus d’examen évalue les meilleurs fournisseurs du monde en fonction de leur taille organisationnelle, de leurs performances, de leur technologie, de leurs produits et de leur leadership.

RevBits est heureux d’être le récipiendaire de trois prix dans les catégories suivantes :

Or – Gestion des accès privilégiés / Amérique du Nord RevBits Privileged Access Management



« Il est extrêmement gratifiant de voir que dans un environnement très compétitif, nous sommes reconnus pour l’innovation que nous apportons », déclare David Schiffer, PDG. « Partager le carré gagnant avec les meilleurs acteurs du secteur est un événement merveilleux et réalisable uniquement grâce à l'immense talent de notre cofondateur et CTO Mucteba Celik. Nous considérons notre solution PAM comme la solution de remplacement ultime. Nous avons gagné des clients cherchant à remplacer des solutions PAM fastidieuses, coûteuses et aux fonctionnalités insufissantes. »

« Notre entreprise fournit une protection qui identifie et analyse les vulnérabilités, en imaginant les façons dont les pirates informatiques peuvent les exploiter, et en construisant des solutions sophistiquées pour les arrêter », déclare Mucteba Celik, CTO. « Il est formidable de voir l’un de nos produits reconnu par un prix aussi prestigieux. Nos solutions protègent nos clients contre des cybermenaces en constante évolution, et nos efforts de développement continus seront essentiels pour ne pas se laisser distancer. »

« Ce prix marque la sixième distinction pour notre solution PAM, qui est conçue pour offrir une sécurité renforcée des actifs et des serveurs et une valeur commerciale supérieure à nos clients. Avec les capacités d’expansion multimodules et d’autres fonctionnalités de conception uniques, nos clients bénéficient d’un outil véritablement supérieur de protection et de gestion d'accès aux informations commerciales critiques qui peut évoluer tout en compressant les coûts d'expansion. »

RevBits Privileged Access Management est une solution avancée de gestion des accès qui offre sept modules et un vaste journal de session qui capture les frappes et les vidéos. RevBits PAM possède deux brevets américains : une méthodologie pour l’autorité de cryptage et d’authentification zéro connaissance basée sur le navigateur qui s’étend à diverses solutions de sécurité matérielle.

Avec un moteur de flux de travail embarqué natif, les demandes d’accès administratif et les approbations sont simples que glisser, déposer et cliquer. De plus, notre architecture client native pour tous les principaux types de serveurs et protocoles de communication permet l'intégration et l'accès au serveur en un seul clic.

Pour fournir une couche supplémentaire de sécurité aux serveurs et actifs intégrés, RevBits PAM utilise des serveurs de saut pour toutes les sessions utilisateur. Les utilisateurs s’authentifient sur le serveur de saut, puis un identifiant unique est généré pour s’authentifier sur le serveur cible. Une fois l'utilisateur connecté, la session utilisateur démarre et la surveillance est assurée.

Afin d’élargir la capacité des clients à satisfaire leurs besoins en matière de gestion des accès, RevBits PAM propose les modules suivants :

Gestion des accès privilégiés

Gestion des sessions privilégiées

Gestion des mots de passe

Gestion des comptes de service

Gestion des clés

Gestion des certificats

Intégration CI/CD

Ces capacités uniques de contrôle d’accès réduisent les efforts de gestion des relations avec les fournisseurs et augmentent les garanties de gestion des accès.

Une récente violation des serveurs d'Uber a montré les vulnérabilités conceptuelles de certaines solutions PAM et les complications qu’elles peuvent engendrer pour une organisation. RevBits PAM a mis au point une solution qui contrebalance ces faiblesses pour assurer la sécurité des actifs.

« Nous félicitons RevBits pour sa distinction en tant que lauréat dans la catégorie Gestion des accès privilégiés / Amérique du Nord aux Cybersecurity Excellence Awards 2023 », déclare Holger Schulze, PDG de Cybersecurity Insiders et fondateur de la communauté de la sécurité de l’information composée de 600 000 membres sur LinkedIn, qui organise la 8e édition des Cybersecurity Excellence Awards. « Avec plus de 800 candidatures dans plus de 300 catégories de prix, le programme 2023 des Cybersecurity Excellence Awards est très compétitif. Tous les lauréats reflètent le meilleur en matière d’innovation et d’excellence dans la défense contre des menaces de cybersécurité en constante évolution. »

À propos de RevBits

Fondé en 2018, RevBits est une société de cybersécurité qui se consacre à fournir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. En offrant plusieurs outils de sécurité avancés qui peuvent être administrés via une plateforme de sécurité unifiée, RevBits apporte une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles sont confrontées les entreprises. RevBits a son siège social à Mineola, dans l'État de New York, et dispose de bureaux à Princeton, New Jersey ; Boston, Massachusetts ; Londres, Royaume-Uni ; et Anvers, Belgique. Pour plus d’informations sur RevBits, veuillez visiter www.revbits.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.