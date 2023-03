EDF Renouvelables Remporte Trois Projets Éoliens Totalisant 570 MW Au Québec

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--EDF Renouvelables Amérique du Nord a annoncé aujourd'hui qu'Hydro-Québec a sélectionné trois de ses projets éoliens représentant 570 mégawatts (MW) pour des contrats d’achat d’électricité d'énergie éolienne dans le cadre de deux appels d'offres lancés en décembre 2021. EDF Renouvelables a remporté trois des sept projets éoliens représentant près de 50 % de la capacité éolienne totale attribuée. La mise en service des projets est prévue pour décembre 2026.

Les projets sélectionnés contribueront à la réalisation de la stratégie CAP 2030 d'EDF qui vise à doubler sa capacité globale nette d'énergie renouvelable de 28 GW à 60 GW, entre 2015 et 2030 :

Projet éolien de la Madawaska : 270 MW en partenariat avec l’Alliance de l’énergie de l’Est et Hydro-Québec situé dans la région du Bas-Saint-Laurent dans la municipalité régionale de comté de Témiscouata.

270 MW en partenariat avec l’Alliance de l’énergie de l’Est et Hydro-Québec situé dans la région du Bas-Saint-Laurent dans la municipalité régionale de comté de Témiscouata. Projet éolien de la Forêt Domaniale : 180 MW en partenariat avec l’Alliance de l’énergie de l’Est situé dans la région de Chaudière-Appalaches dans la municipalité régionale de comté de Montmagny.

180 MW en partenariat avec l’Alliance de l’énergie de l’Est situé dans la région de Chaudière-Appalaches dans la municipalité régionale de comté de Montmagny. Projet éolien de la Haute-Chaudière : 120 MW en partenariat avec la municipalité régionale de comté du Granit situé dans la région de l’Estrie.

Stephane Desdunes, Vice-Président Développement Canada et Nord-Est des États-Unis d’EDF Renouvelables, mentionne que « EDF Renouvelables est fier de poursuivre ses efforts de développement au Québec en continuant de travailler en partenariat avec le milieu local pour proposer des projets innovants et porteurs pour les communautés hôtes et pour le Québec dans son ensemble. Nous sommes convaincus que la réussite des projets passe d’abord par la collaboration avec les milieux d’accueil et sommes fiers de poursuivre notre travail en ce sens. »

Il ajoute que « Les trois projets remportés auront un impact positif en créant plus de 600 emplois pendant la phase de construction et en générant plus de 3,2 millions$ versés annuellement au milieu local pendant les années d’opération des parcs éoliens. La participation de Hydro-Québec dans le partenariat du projet éolien de la Madawaska démontre concrètement l’importance que le gouvernement accorde à la transition énergétique au Québec. »

Mathieu Johnson, vice-président – Stratégies, évolution et développement chez Hydro-Québec souligne que « L’éolien est aujourd’hui une filière énergétique concurrentielle qui offre d’intéressantes synergies avec notre parc hydroélectrique et la nature des besoins au Québec. C’est pourquoi nous avons accepté l’invitation de l’Alliance de l’énergie de l’Est et d’EDF Renouvelables pour participer au projet Madawaska. Ce projet cadre parfaitement avec notre volonté de collaborer avec les acteurs du milieu et de l’industrie pour développer ce secteur et nous sommes ravis des perspectives qu’il permet d’envisager pour l’avenir énergétique du Québec. »

« L'Alliance de l'énergie de l'Est est fière de poursuivre sa collaboration avec EDF Renouvelables, cette fois pour la réalisation des projets Madawaska et Forêt Domaniale, des projets bénéfiques pour les communautés. » mentionne Michel Lagacé, Président de l’Alliance de l’énergie de l’Est. « La confiance établie avec nos partenaires nous permet d'entrevoir le succès à long terme des projets, en plus d'en assurer la durabilité et la rentabilité. Notre intention est d'optimiser au maximum l'impact économique, social et environnemental des projets sur les territoires d'implantation. »

« Quelle heureuse nouvelle que celle qui nous est annoncée aujourd’hui! » ont partagé la préfet de la MRC du Granit, Madame Monique Phérivong Lenoir et Madame Sonia Cloutier, directrice générale de la MRC du Granit. « C’est la concrétisation d’un véritable travail d’équipe entre EDF Renouvelables et la MRC. Le sérieux de notre demande a sans doute convaincu le gouvernement de notre engagement et de notre capacité à réaliser ce projet d’envergure. Maintenant, on peut enfin aller de l’avant et les retombées directes et indirectes escomptées sèment un véritable vent d’optimisme sur notre région. »

EDF Renouvelables, l'un des plus grands développeurs d'énergies renouvelables en Amérique du Nord, s'engage à fournir des solutions pour répondre aux objectifs de décarbonisation de ses clients. EDF Renouvelables, acteur historique de l'énergie au Canada, a installé 1 228 MW d'énergie éolienne au Québec, et le développement éolien représente 70 % de son pipeline à travers le pays. Avec 35 ans d'expérience et 16 gigawatts de projets éoliens, solaires et de stockage développés, EDF Renouvelables en Amérique du Nord fournit des solutions énergétiques intégrées, de l'énergie à l'échelle du réseau à la recharge des véhicules électriques.

EDF Renouvelables Amérique du Nord est un producteur d'électricité indépendant et un fournisseur de services leader sur le marché, avec 35 ans d'expertise dans les énergies renouvelables. La société fournit de l'énergie à l'échelle du réseau : projets éoliens (sur terre et en mer), solaires photovoltaïques et de stockage ; de l'énergie à l'échelle de la distribution : solaire et stockage ; optimisation des actifs : expertise technique, opérationnelle et commerciale pour maximiser la performance des projets de production, et des solutions sur site, par le biais de la filiale PowerFlex de la société, offrant une gamme complète de solutions énergétiques sur site pour les clients commerciaux et industriels : solaire, stockage, recharge de VE, systèmes de gestion de l'énergie et micro-réseaux. Le portefeuille nord-américain d'EDF Renouvelables comprend 16 GW de projets développés et 13 GW de contrats de service. EDF Renouvelables Amérique du Nord est une filiale d'EDF Renouvelables, la filiale dédiée aux énergies renouvelables du groupe EDF. Pour plus d'informations, visitez : www.edf-re.com/fr.