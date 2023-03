Stations-service en Europe : TotalEnergies s’associe à Alimentation Couche-Tard en Belgique et au Luxembourg et lui cède ses réseaux en Allemagne et aux Pays-Bas

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et le leader canadien des magasins de proximité Alimentation Couche-Tard (“Couche-Tard”) ont signé des accords portant sur les réseaux de stations-service de TotalEnergies dans quatre pays européens. Dans ce cadre, TotalEnergies s’associera à Couche-Tard en Belgique et au Luxembourg et lui cèdera ses réseaux en Allemagne et aux Pays-Bas :

En Belgique et au Luxembourg, TotalEnergies et Couche-Tard s’associeront au sein d’une co-entreprise (TotalEnergies 40% et Couche-Tard 60%) qui exploitera 619 stations. Dans ces deux pays, TotalEnergies est leader de marché et le partenariat avec Couche-Tard permettra d’accélérer la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers.

En Allemagne et aux Pays-Bas, TotalEnergies cédera à Couche-Tard l’intégralité de ses réseaux de stations-service, soit 1198 stations en Allemagne et 392 au Pays-Bas. Dans ces deux pays, la Compagnie n’est pas leader du marché et l’expertise d’un acteur du commerce de proximité est primordiale. TotalEnergies se concentrera donc sur le développement des nouvelles mobilités (électrique et hydrogène) dans ces pays.

Ces quatre réseaux resteront à la marque TotalEnergies aussi longtemps qu’ils continueront d’être approvisionnés en carburants par la Compagnie, durant au moins cinq ans, notamment grâce à ses raffineries d’Anvers (Belgique) et de Leuna (Allemagne).

Le projet de transaction, qui repose sur une valeur d’entreprise de 3,1 milliards d’euros (soit plus de 15 années de cash-flow net après impact fiscal), porte sur les réseaux de stations-services et les activités de cartes carburant pour clients professionnels. TotalEnergies conservera les activités de recharge électrique hors stations (hub de recharges), la distribution d’hydrogène, les activités de vente en gros de carburants ainsi que le réseau de stations AS24 pour les poids lourds.

Une opération en ligne avec l’ambition Net Zero de l’Europe et de TotalEnergies

Avec le Green Deal et son paquet législatif « Fit for 55 », l’Union Européenne concrétise son ambition d’être le premier continent neutre en carbone. Dans ce cadre, le Parlement européen a voté la fin des ventes de véhicules thermiques en Europe en 2035 au profit du développement de véhicules zéro carbone. Ces évolutions majeures incitent TotalEnergies à prendre des décisions quant au devenir de ses réseaux en Europe qui seront confrontés à une perte de leurs revenus liés aux carburants, alors que les véhicules électriques se rechargeront surtout au domicile ou au travail et moins en stations.

Pour TotalEnergies cette opération s’inscrit donc dans sa stratégie de transformation en compagnie multi-énergies et dans son ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société. En particulier, TotalEnergies s’est fixé pour objectif de réduire de 30 % ses ventes de produits pétroliers d’ici 2030 afin de ne pas vendre ni raffiner plus de carburants qu’elle ne produit de pétrole. Depuis 2015, TotalEnergies a cédé ses réseaux de stations-service en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni.

A l’inverse, cette stratégie conduit TotalEnergies à se développer de manière offensive dans les nouvelles mobilités. Dans l’électrique, avec l’accélération de son plan de déploiement de bornes de recharges électriques sur les grands axes et dans les grandes villes européennes. Et dans l’hydrogène, avec la mise en place d’un réseau européen de stations hydrogène pour les poids lourds, en partenariat avec Air Liquide.

TotalEnergies et Couche-Tard, une opération gagnant-gagnant tournée vers l’avenir

Dans ce contexte, TotalEnergies a lancé des réflexions pour développer la part des revenus qui n’est pas liée aux carburants dans ses réseaux. Les stations-service deviennent ainsi des lieux d’accueil et de services (boutiques, lavages, restaurations et services de proximité) plutôt que de simples points de distribution de carburants. TotalEnergies fait donc aujourd’hui appel à Couche-Tard et à son expertise reconnue dans l’exploitation des magasins de proximité adossés à des stations-service.

Fondé en 1980, Couche-Tard est un des leaders mondiaux sur le marché des magasins de proximité ouverts 7/7j avec une offre de restauration, une boutique et une station-service. Couche-Tard compte plus de 14 000 points de vente en Amérique du Nord, Asie et Europe du Nord et emploie plus de 120 000 salariés. Avec ces accords, Couche-Tard mettra son savoir-faire au service du réseau et de la marque TotalEnergies. Lors de précédentes opérations similaires en Europe, Couche-Tard a démontré sa capacité à intégrer de nouvelles équipes et à développer leurs compétences.

Ce projet de transaction est soumis aux conditions usuelles de réalisation, notamment la conduite de processus de consultation d’instances représentatives du personnel et l’obtention des autorisations requises des autorités de la concurrence. L’objectif de TotalEnergies et de Couche-Tard est de finaliser la transaction avant la fin de l’année 2023.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

