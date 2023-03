Décarbonation et réduction de la consommation d’énergie : Air Liquide met en oeuvre une solution innovante pour Verallia

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) va déployer chez Verallia, leader européen et troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, une solution sur mesure permettant de réduire émissions de CO 2 et consommation d’énergie. Le Groupe mobilise ainsi ses capacités d’innovation et son savoir-faire pour accompagner la conversion de l’usine de Verallia à Pescia, en Italie, d’une combustion traditionnelle vers une oxycombustion optimisée à l’occasion de la construction d’un nouveau four sur le site.

La solution apportée par Air Liquide combine fourniture d’oxygène et réutilisation de la chaleur issue du procédé de production du verre. Dans le cadre d’un contrat de long terme, le Groupe va construire et exploiter pour Verallia une unité de nouvelle génération de production d’oxygène sur site à Pescia, en Italie. L’oxygène produit par cette unité remplacera l’air habituellement injecté dans le four, ce qui permettra de fondre le verre par oxycombustion et d’améliorer l’efficience du procédé. Air Liquide va en outre fournir sa technologie propriétaire HeatOx™ de récupération de la chaleur émise par le four verrier pour réduire encore la consommation d'énergie liée à la production de verre.

La solution globale fournie par Air Liquide contribuera très significativement à la réduction de 18 % des émissions de CO 2 (scope 1 et 2) visée par Verallia pour son four verrier à Pescia.

Par ailleurs, l’unité de nouvelle génération de production d’oxygène sur site qui sera construite et exploitée par Air Liquide sera dotée d’un procédé cryogénique unique au monde et sera 10 % plus économe en énergie que la génération précédente. Produire de l’oxygène sur site permet également d’éviter son transport sous forme liquide par camions.

Matthieu Giard, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide et Directeur notamment de la branche d’activité Industriel Marchand, a déclaré: « Ce partenariat permettra à Verallia de réduire à la fois la consommation d’énergie et l’empreinte carbone de son site de production de verre à Pescia. S’appuyant sur notre connaissance approfondie des processus de production de nos clients, il illustre notre capacité à combiner plusieurs innovations pour développer avec eux des solutions sur mesure. Cette collaboration est en ligne avec la stratégie de notre plan ADVANCE qui vise la neutralité carbone du Groupe d’ici 2050 tout en accompagnant nos clients dans leur démarche de décarbonation. »

L’activité Industriel Marchand d’Air Liquide

La branche d’activité Industriel Marchand d’Air Liquide fournit des gaz industriels et des solutions innovantes, incluant des technologies d’application, des équipements et des services.

Présents dans environ 60 pays, nos 33 000 collaborateurs accompagnent au quotidien plus de deux millions de clients, de l’artisan indépendant aux grandes sociétés industrielles. En 2022, le chiffre d’affaires s’est élevé à 11 567 millions d’euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup