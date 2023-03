REPLY: Comwrap Reply nominata Ibexa Partner of the Year 2023

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Comwrap Reply, società del Gruppo Reply specializzata in servizi di digital experience cloud-native, è stata nominata Ibexa Partner of the Year 2023. Ibexa, fornitore della Digital Experience Platform (DXP) per le aziende B2B, ha premiato Comwrap Reply per il successo nell'implementazione di digital experience innovative orientate al cliente in numerosi progetti che coinvolgono diversi Paesi.

Il premio è stato consegnato in occasione della principale conferenza globale dei partner Ibexa a Marbella, in Spagna, e riconosce l'impegno di Comwrap Reply come partner dedicato Ibexa. La giuria ha sottolineato l’innovazione dei progetti realizzati da Comwrap Reply.

Gli Ibexa Partner of Excellence Awards premiano, infatti, i partner con soluzioni innovative basate su DXP. Comwrap Reply è stata precedentemente riconosciuta come Ibexa National Partner of the Year 2022 nella regione DACH, Ibexa Advocate of the Year 2021 e Partner of the Year 2020.

“Da oltre cinque anni, Comwrap Reply è un partner Ibexa determinato ed affidabile. Fin dal primo giorno, l'azienda si è focalizzata sul cloud e ha raggiunto un'efficienza in tutti i progetti. Siamo lieti di questa collaborazione perché Comwrap Reply implementa idee innovative e supera con successo le sfide. Congratulazioni a Comwrap Reply, che si è guadagnata questo premio con il proprio impegno”, ha dichiarato Tushar Marwaha, Commercial Director DACH di Ibexa.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di ricevere questa conferma a livello globale e di supportare le aziende con una strategia cloud-native nel gestire con successo la trasformazione digitale. Attraverso un'implementazione agile e scalabile nel cloud, otteniamo tempi di esecuzione dei progetti più brevi e costi complessivi inferiori. La combinazione interdisciplinare di consulenza, design UX e sviluppo di soluzioni è decisiva”.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Comwrap Reply

Comwrap Reply è specializzata nell'introduzione di piattaforme di digital experience ed e-commerce cloud native basate su Adobe Experience Cloud e Ibexa DXP. Comwrap Reply si differenzia per una strategia cloud native: l'integrazione standardizzata nel cloud permette di ridurre la durata e i costi complessivi dei progetti. I servizi di Comwrap Reply comprendono consulenza, experience design e integrazione di sistemi. www.comwrap.com