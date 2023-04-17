Virgin Media O2 選擇 Mavenir 部署其開放式 RAN

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Virgin Media O2 選擇網路軟體供應商 Mavenir 作為其開放式無線接取網路 (Open RAN) 的供應商，Mavenir 利用可在任何雲端上執行的雲端原生解決方案建構網路的未來。Mavenir 也將成為 Virgin Media O2 的主要整合商，為其網路上的網站提供虛擬開放式無線接取網路 (Open vRAN) 解決方案。

作為其網路演進計畫的一部分，Virgin Media O2 將與 Mavenir 合作推出一個可擴充的開放式 vRAN 解決方案，並採用更靈活的雲端原生架構。

Mavenir 的開放式 vRAN 解決方案是一個從頭開始建構的雲端原生解決方案，包含完全容器化的微服務，可輕鬆部署到任何雲端。Mavenir 的開放式 vRAN O-RAN 相容解決方案適用於支援 O-RAN Split 7.2x 和 Split 2 的開放式介面。

解決方案進一步分解為分散式單元 (DU) 和集中單元 (CU)。這些單元充當容器化網路功能，在使用 Intel 處理器的商用現貨 (COTS) 硬體上執行。

vRAN 解決方案旨在同時支援多個前傳切割，利用 Virgin Media O2 的網路基礎架構資源提供了一個不局限於某個供應商且適用於未來需求的架構。

Mavenir 的開放式 RAN 系統將由完全虛擬化的 L1、L2 vRAN SW 組成，並將在配備 Intel vRAN 加速器 ACC100 和Intel 800 系列乙太網路配接器的 Intel Xeon 可擴充處理器上執行。交付內容還包含用於開放式前傳、網路監控和最佳化的 Mavenir OpenBeam™ Radios 產品，包括大規模 MIMO 以及採用協力廠商 O-RAN 的無線電單元 (O-RU)。

Virgin Media O2 的技術長 Jeanie York 表示：「我們正在透過網路數位化順暢整合我們的基礎架構，達到從現有資產中獲得更多價值的目的。這是我們首次將與 Mavenir 的合作擴展至 RAN，這將有助於我們建立適用於未來需求的開放式 vRAN 架構，充分發揮多廠商開放介面的優勢，同時讓我們能够快速從端對端網路解決方案中受惠。」

Mavenir 公司總裁兼執行長 Pardeep Kohli 表示：「Mavenir 的開放式 vRAN 雲端原生方法為自動化網路提供了滿足當今及未來使用案例和資料需求的新途徑——它正在推動網路彈性、靈活性和一流的自動化。Mavenir OpenBeam Radios 產品組合完全補充了 Virgin Media O2 對於無線電產品的全頻譜要求。我們期待能在解鎖 RAN 中的網路自動化和開放性方面發揮積極作用。」

Intel 網路與邊緣事業部副總裁 Cristina Rodriguez 表示：「開放式和虛擬化 RAN 代表未來，即一個靈活可擴充的軟體定義網路。Intel 很高興能與 Mavenir 合作，加入 Virgin Media O2 的科技轉型之旅。我們將協力合作提供創新與效能，致力於實現更永續的網路。」

編者注

關於 Virgin Media O2

Virgin Media O2 於 2021 年 6 月 1 日推出，結合了英國規模領先且極為可靠的行動網路與提供廣泛覆蓋和超快速度的寬頻網路。Virgin Media O2 是一家客戶至上的組織，將一系列連接服務整合在一起，以履行其明確的使命：全面升級國家能力。Virgin Media O2 是 Liberty Global 和西班牙電信股份公司 (Telefónica SA) 各持股 50% 的合資公司旗下的企業品牌，也是英國首屈一指的營運商。公司在英國擁有超過 4,700 萬個寬頻、行動、電視和家庭電話連接。其自有固定網路目前連接了 1,610 萬個建築場所，同時還擁有一個行動網路，覆蓋全英 99% 使用 4G 的人口和 1,600 多個提供 5G 服務的城鎮，目標是在 2023 年讓 5G 服務覆蓋 50% 的人口。

關於 Mavenir

Mavenir 正在構建網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir 專注於改變世界連結方式，為逾 120 個國家的 250 多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球 50% 以上的用戶。www.mavenir.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。