Virgin Media O2 选择 Mavenir 部署其开放式 RAN

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Virgin Media O2 已选中 Mavenir 作为其开放式无线电接入网 (Open RAN) 的供应商。Mavenir 是一家网络软件供应商，利用可在任何云上运行的云原生解决方案构建面向未来的网络。Mavenir 也将成为 Virgin Media O2 的主要集成商，为其网络上的站点提供开放式虚拟无线电接入网 (Open vRAN) 的解决方案。

作为其网络演进计划的一部分，Virgin Media O2 将与 Mavenir 合作推出一个可扩展的开放式 vRAN 解决方案，并采用一个更灵活的云原生架构。

Mavenir 的开放式 vRAN 方案是一个从头开始构建的云原生解决方案，包含完全容器化的微服务，可轻松部署到任何云上。Mavenir 的开放式 vRAN O-RAN 兼容解决方案适用于支持 O-RAN Split 7.2x 和 Split 2 的开放式接口。

解决方案进一步分解为分布式单元 (DU) 和集中单元 (CU)。这些单元可作为容器化网络功能在使用英特尔处理器的商用现货 (COTS) 硬件上运行。

vRAN 解决方案旨在同时支持多个前传分割，它利用了 Virgin Media O2 的网络基础设施资产提供了一个面向未来的架构，而且这个架构不局限于某个供应商。

Mavenir 的开放式 RAN 系统将由完全虚拟化的 L1、L2 vRAN SW 组成，并将在配备英特尔 vRAN 加速器 ACC100 和英特尔 800 系列以太网适配器的英特尔至强可扩展处理器上运行。交付内容还有用于开放式前传、网络监控和优化的 Mavenir OpenBeam™ 无线电产品，包括大规模多输入多输出 (MIMO) 以及基于第三方 O-RAN 的无线电单元 (O-RU)。

Virgin Media O2 首席技术官 Jeanie York 表示：“ 我们正在进行网络数字化以无缝整合我们的基础设施，从而达到从现有资产中获得更多价值的目的。这是我们首次将我方与 Mavenir 的合作扩展到 RAN，这将有助于我们建立面向未来的开放式 vRAN 架构，释放多供应商开放接口的优势，同时让我们能够快速从端到端网络解决方案中受益。”

Mavenir 的总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示：“ Mavenir 的开放式 vRAN 云原生方法为自动化网络提供了满足当今及以后的用例和数据需求的新途径——它正在推动网络弹性、灵活性和一流的自动化。Mavenir OpenBeam 无线电产品组合完全补充了 Virgin Media O2 的对于无线电产品的全频谱要求。我们期待能在解锁 RAN 中的网络自动化和开放性方面发挥积极作用。”

英特尔网络和边缘事业部副总裁 Cristina Rodriguez 表示：“ 开放和虚拟化的 RAN 代表着未来，即一个灵活且可扩展的软件定义网络。英特尔很高兴与 Mavenir 合作，并成为 Virgin Media O2 技术之旅的一部分。我们将携手并进，提供创新和性能，并致力于打造更加可持续的网络。”

编者注

关于 Virgin Media O2

Virgin Media O2 于 2021 年 6 月 1 日推出，公司将英国规模与可靠性首屈一指的移动网络与提供超快宽带速度和广泛覆盖面的宽带网络相结合。这是一家以客户为先的企业，它将一系列连接服务集中在一处，并肩负着明确的使命：实现国家的升级改造。Virgin Media O2 是 Liberty Global 和西班牙电信 (Telefónica SA) 各占资 50% 的合资企业品牌，也是英国规模首屈一指的企业之一。该公司在英国为 4700 万个涵盖宽带、移动设备、电视和家庭固话的连接提供服务。目前，有 1610 万个场所安装了其自有的有线网络，其 4G 移动网络覆盖了全国 99% 的人口，5G 服务触及 1600 多个城镇。公司的目标是在 2023 年实现覆盖全国 50% 的人口。

关于 Mavenir

Mavenir 正在构建面向未来的网络并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir 专注于改变世界连结方式，为逾 120 个国家/地区的 250 多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些提供商和企业服务于全球 50% 以上的用户。www.mavenir.com

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