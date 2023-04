Virgin Media O2 seleciona a Mavenir para implementar sua RAN aberta

LONDRES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--A Virgin Media O2 selecionou a Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, como sua fornecedora de rede de acesso aberta via rádio (RAN aberta). A Mavenir também será a principal integradora, proporcionando sua solução de rede de acesso aberta e virtualizada via rádio (vRAN aberta) para sites na rede da Virgin Media O2.

A Virgin Media O2 trabalhará com a Mavenir para lançar uma solução vRAN aberta escalável como parte de seus planos de evolução de rede e adotar uma arquitetura mais flexível e nativa da nuvem.

A solução vRAN aberta da Mavenir foi criada desde o início para ser nativa da nuvem, com microsserviços totalmente contentorizados, permitindo sua implementação fácil em qualquer nuvem. A solução compatível com O-RAN vRAN aberta da Mavenir funciona em interfaces abertas que suportam O-RAN Split 7.2x e Split 2.

Além disso, ela é desagregada em Unidade Distribuída (DU) e Unidade Centralizada (CU). Essas entidades funcionam como funções de rede contentorizadas executadas em hardware comercial pronto para uso (COTS) contendo processadores da Intel.

Projetada para admitir várias divisões de Fronthaul simultaneamente, a solução vRAN fornece uma arquitetura independente de fornecedor e preparada para o futuro, aproveitando os ativos de infraestrutura de rede da Virgin Media O2.

O sistema RAN aberta da Mavenir consistirá em L1, L2 vRAN SW totalmente virtualizado e operará em processadores escalonáveis Intel Xeon, juntamente com adaptadores de Ethernet Intel vRAN Accelerator ACC100 e Intel 800 Series. A entrega também contará com os rádios OpenBeam™ da Mavenir, incluindo MIMO massivo, unidades de rádio baseadas em O-RAN (O-RU) de terceiros para Fronthaul aberto, monitoramento e otimização de rede.

Jeanie York, diretora de Tecnologia da Virgin Media O2, disse: “ Por meio da digitalização de nossas redes, estamos integrando perfeitamente nossa infraestrutura para obter mais valor de nossos ativos existentes. Estender nossa colaboração com a Mavenir para a RAN pela primeira vez nos ajudará a estabelecer uma arquitetura vRAN aberta preparada para o futuro, desbloqueando os benefícios de uma interface aberta de vários fornecedores e permitindo que nos beneficiemos rapidamente de uma solução de rede de ponta a ponta”.

Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir, disse: “ A abordagem nativa da nuvem vRAN aberta da Mavenir apresenta novos caminhos para que as redes automatizadas atendam aos casos de uso e demandas de dados atuais e além – impulsionando a elasticidade da rede, flexibilidade e a melhor automação da categoria. O portfólio de rádio OpenBeam da Mavenir complementa totalmente os requisitos de espectro da Virgin Media O2 e esperamos desempenhar um papel ativo no desbloqueio da automação e abertura da rede na RAN”.

Cristina Rodriguez, vice-presidente de Rede e Grupo de Borda da Intel, disse: “ A RAN aberta e virtualizada representa o futuro: uma rede definida por software flexível e escalável. A Intel tem o prazer de colaborar e fazer parte da jornada tecnológica da Virgin Media O2 com a Mavenir. Juntos, estamos oferecendo inovação, desempenho e trabalhando para redes mais sustentáveis”.

