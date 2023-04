Virgin Media O2 choisit Mavenir pour son implémentation Open RAN

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Virgin Media O2 a sélectionné Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux grâce à des solutions cloud-native capables de fonctionner sur n'importe quel cloud, comme fournisseur de réseau d'accès radio ouvert (Open RAN). Mavenir agira également en tant qu'intégrateur principal pour déployer sa solution de réseau d'accès radio virtualisé ouvert (Open vRAN) sur les sites du réseau de Virgin Media O2.

Virgin Media O2 s'associera à Mavenir pour déployer une solution d’Open vRAN évolutive et adopter une architecture plus flexible et cloud-native dans le cadre de ses plans de développement de réseau.

La solution d’Open vRAN de Mavenir a été conçue à partir de zéro en tant que solution cloud-native avec des microservices entièrement conteneurisés lui permettant d'être déployée facilement sur n'importe quel cloud. Open vRAN de Mavenir est une solution conforme O-RAN, fonctionnant sur des interfaces ouvertes prenant en charge O-RAN Split 7.2x et Split 2.

Elle se décompose également en une unité distribuée (UD) et une unité centralisée (UC). Ces unités fonctionnent comme des fonctions de réseau conteneurisées s'exécutant sur du matériel informatique standard (COTS) avec des processeurs Intel.

Conçue pour prendre simultanément en charge plusieurs divisions fronthaul, la solution vRAN fournit une architecture agnostique et évolutive, tirant parti des ressources de l'infrastructure réseau de Virgin Media O2.

Le système Open RAN de Mavenir consistera en un logiciel vRAN SW L1 et L2 entièrement virtualisé fonctionnant sur des processeurs Intel Xeon Scalable avec des adaptateurs Intel vRAN Accelerator ACC100 et Intel Ethernet série 800. Mavenir fournira également ses radios de MIMO massif OpenBeam™ ainsi que des unités radio tierces basées sur l'O-RAN (O-RU) pour l'Open Fronthaul, la surveillance et l'optimisation du réseau.

Jeanie York, directrice de la technologie chez Virgin Media O2, déclare : « En numérisant nos réseaux, nous intégrons notre infrastructure de manière transparente, ce qui nous permet de tirer davantage de valeur de nos actifs existants. Ce premier élargissement de notre collaboration avec Mavenir au RAN nous aidera à construire une architecture Open vRAN évolutive et à tirer parti des avantages d'une interface ouverte multifournisseur tout en bénéficiant rapidement d'une solution réseau de bout en bout. »

Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir, déclare : « L'approche Open vRAN cloud native de Mavenir ouvre de nouvelles voies pour les réseaux automatisés qui répondent aux cas d'utilisation et aux exigences de données d'aujourd'hui et de demain, favorisant l'élasticité du réseau, sa flexibilité et son automatisation optimale. Le portefeuille de radio OpenBeam de Mavenir complète parfaitement les vastes exigences de spectre de Virgin Media O2 et nous sommes impatients de jouer un rôle actif dans l'automatisation et l'ouverture du réseau RAN. »

Cristina Rodriguez, vice-présidente Network and Edge Group chez Intel, déclare : « Le réseau d'accès radio ouvert et virtualisé représente l'avenir : un réseau défini par logiciel, flexible et évolutif. Chez Intel, nous sommes ravis de nous associer à Mavenir et de faire partie du parcours technologique de Virgin Media O2. Nos efforts communs contribuent à favoriser l'innovation, la performance et à développer des réseaux plus durables. »

Notes aux rédacteurs

À propos de Virgin Media O2

Virgin Media O2 a été lancée le 1er juin 2021, elle associe le réseau mobile le plus important et le plus fiable du Royaume-Uni à un réseau haut débit offrant les vitesses les plus rapides disponibles. Il s'agit d'une société axée sur le client qui réunit une gamme de services de connectivité en un seul endroit avec un objectif clair : moderniser le pays. Virgin Media O2 est la marque de la coentreprise 50/50 entre Liberty Global et Telefónica SA, et l'une des plus grandes entreprises du Royaume-Uni. La société compte plus de 47 millions de lignes haut débit, mobiles, TV et fixes au Royaume-Uni. Son propre réseau fixe couvre actuellement 16,1 millions de bâtiments, tandis que son réseau mobile couvre 99 % de la population nationale avec la 4G et plus de 1 600 villes avec les services 5G, visant à atteindre 50 % de la population en 2023.

À propos de Mavenir

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s’attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs et entreprises de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.