Elliptic Labs与排名前五的手机新客户敲定合作，未来将在其折叠屏手机产品上搭载公司产品

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™ 的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)宣布，已与一家世界排名前五的智能手机新客户签订软件许可协议。这一协议将着眼于将Elliptic Labs的AI Virtual Smart Sensors™ INNER BEAUTY™应用于该客户即将推出的折叠屏智能手机系列中。

Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 表示：“我们又一次与一家排名全球前五的智能手机制造商达成合作，这表明了我们的AI Virtual Smart Sensors™正在成为智能手机行业实质上的接近感应解决方案。我们非常自豪被选择为他们未来的折叠屏系列手机发布进程中的一个重要角色，与此同时也很享受这种由此带来的责任和机遇。我们期待这次合作能让我们的新客户为市场研制出更智能、更环保、更便捷的设备。”

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor 和 AI Virtual Smart Sensor Platform 是 Elliptic Labs 的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY（AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY）

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中误拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现稳定的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 2022年三月，公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）主板上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。