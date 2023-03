O-RAN ALLIANCE annonce un protocole d’accord avec OAI, de nouveaux centres de tests ouverts et d’intégration, O-RAN Release 3, de nouvelles spécifications et le Spring PlugFest

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Protocole d’accord entre O-RAN ALLIANCE et OpenAirInterface Software Alliance (OAI)

Dans un protocole d’accord signé récemment, OAI et O-RAN ALLIANCE ont convenu de coopérer sur les questions relatives aux réseaux d’accès radio ouverts, au développement de logiciels open source et à la 5G, ainsi que sur les plateformes de prochaine génération pour la démonstration de la technologie O-RAN. Les deux organisations encourageront l’échange d’informations dans des domaines d’intérêt mutuel et pourraient organiser des réunions et des ateliers conjoints.

« Je suis très heureux de voir l’excellente coopération entre O-RAN et OAI », déclare Alex Jinsung Choi, président du conseil d’administration d’O-RAN ALLIANCE et VP principal, technologies du groupe, Deutsche Telekom. « Le protocole d’accord renforcera notre coopération dans le développement de logiciels open source pour le RAN. Elle permettra une coopération plus ciblée entre les deux organisations et améliorera le développement de nos logiciels. »

« Nous sommes très heureux de la signature de ce protocole d’accord », déclare Raymond Knopp, président d’OpenAirInterface Software Alliance. « C’est un objectif de longue date pour l’OpenAirInterface Software Alliance. Tout d’abord, le logiciel OAI suit l’architecture O-RAN et ouvre la voie à la présentation des technologies sans fil cellulaires de prochaine génération. Deuxièmement, les deux organisations sont très complémentaires dans leurs propositions de valeur. Nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de cette collaboration à l’avenir. »

Deux nouveaux centres de tests ouverts et d’intégration (OTIC) approuvés en Asie et dans le Pacifique

O-RAN ALLIANCE annonce que Asia & Pacific OTIC par ritt7layers et Asia & Pacific OTIC à Singapour ont rejoint la communauté des centres de tests ouverts et d’intégration. Avec cet ajout, il existe maintenant 11 OTIC approuvés à travers l’Europe, les Amériques et l’Asie.

Les OTIC sont des laboratoires indépendants, ouverts et qualifiés approuvés par l’O-RAN ALLIANCE qui délivrent des prix dans le cadre du Programme de certification et de labélisation O-RAN.

Pour plus d’informations sur les tests et les travaux d’intégration des OTIC et d’O-RAN ALLIANCE, veuillez consulter notre site Web.

O-RAN Release 3 met en œuvre des fonctionnalités avec 58 documents techniques nouveaux ou mis à jour

O-RAN Release 003 comprend des améliorations aux fonctionnalités RAN Slicing et SMO. Elle introduit également de nouvelles fonctionnalités :

Exigences de sécurité et contre-mesures pour les interfaces et applications RAN Intelligent Controller (RIC), O-Cloud et interface O2

Rapports techniques de sécurité avec résultats d’analyse des menaces et des risques pour la gestion du cycle de vie des applications, la gestion des journaux, la gestion et l’orchestration des services, O-RU partagé

Optimisation du MIMO massif activé pour RIC pour la méthode de formage de faisceaux non-GoB (Grid of Beams)

Cas d'utilisation RAIE (RAN Analytics Information Exposure) et améliorations de l’architecture RIC pour étendre les capacités d’optimisation axées sur le RAN à des services et applications externes

O-RAN Release 003 comprend également dix nouveaux titres de spécification :

Rapport technique sur les cas d'utilisation d'économies d’énergie du réseau

Rapport technique de l’architecture SMO découplée

Protocoles d'application pour services R1

Spécification de l'interface O1 pour Near-RT RIC

Spécification des API Near-RT RIC

Exigences et spécifications de conception de référence pour Enterprise Microcell

Étude sur la sécurité de la gestion du cycle de vie des applications

Étude sur la gestion des journaux de sécurité

Étude sur la sécurité pour la gestion et l’orchestration des services (SMO)

Étude sur la sécurité pour O-RU partagé

Pour plus de détails sur les spécifications O-RAN récemment publiées, veuillez lire notre annonce Web. Toutes les spécifications O-RAN sont téléchargeables sur notre site Web.

O-RAN Global PlugFest Spring 2023 s’apprête à démarrer en Asie, en Europe et en Amérique du Nord

Le premier des deux O-RAN Global PlugFests prévus pour 2023 aura lieu :

en Corée du Sud, organisé par KT

à Taïwan, organisé par Auray Technology

en Europe, organisé par Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, Telefónica et Vodafone

aux États-Unis, organisé par l'InterOperability Laboratory de l'Université du New Hampshire

Plus de 55 entreprises ont fait connaître leur intention de participer.

Les activités prévues comprennent l’interopérabilité et les essais E2E, la validation et la démonstration de cas d’utilisation Radio Intelligent Controller (RIC), ainsi que le transport X-haul, O-Cloud, QoS, et des tests de sécurité.

Les réunions F2F stimulent les progrès des groupes techniques O-RAN

Avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, O-RAN ALLIANCE a repris les réunions présentielles de ses groupes techniques, accélérant considérablement les progrès dans l’élaboration des spécifications. Les dernières réunions F2F ont eu lieu en février 2023 à Prague avec plus de 430 délégués de 115 entreprises et institutions du monde entier. O-RAN prévoit d’organiser deux autres réunions F2F en 2023, une en juin et une en octobre.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L’O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs mobiles, fournisseurs et institutions de recherche et universitaires opérant dans l’industrie du réseau d’accès radio (RAN). Comme le RAN est un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l’O-RAN ALLIANCE est de remodeler l’industrie vers des réseaux mobiles plus intelligents, ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles spécifications O-RAN permettent un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et dynamique avec une innovation plus rapide pour améliorer l’expérience utilisateur. Les réseaux mobiles basés sur l’O-RAN améliorent en même temps l’efficacité des déploiements RAN et les opérations par les opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l’O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN ainsi que des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l’intégration et les tests de leurs implémentations.

