O-RAN聯盟宣布與OAI簽署合作備忘錄，推出新開放測試和整合中心，發布O-RAN Release 3和新規範，舉辦春季插拔測試大會

德國波恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--O-RAN聯盟和OpenAirInterface軟體聯盟(OAI)簽署合作備忘錄

在日前簽署的合作備忘錄中，OAI和O-RAN聯盟同意就開放式無線電接取網路問題、開放原始碼軟體開發、5G，以及展示O-RAN技術的新一代平臺進行合作。兩個組織將鼓勵分享共同關心領域的資訊，並可能舉行聯合會議和研討會。

O-RAN聯盟董事會主席、德國電信(Deutsche Telekom)技術部資深副總裁Alex Jinsung Choi表示：「我很高興看到O-RAN與OAI之間的精誠合作。這份合作備忘錄將加強我們在RAN開放原始碼軟體開發方面的合作。它將使兩家組織之間的合作更加集中，並推動我們的軟體開發。」

OpenAirInterface軟體聯盟總裁Raymond Knopp表示：「簽署這份合作備忘錄令我們倍感振奮。這一直是OpenAirInterface軟體聯盟的長期目標。首先，OAI軟體遵循O-RAN架構，為展示新一代行動無線技術奠定了基礎。其次，兩個組織的價值主張具有很強的互補性。我們期待著在未來利用這種合作關係。」

核准亞太區兩個新的開放測試和整合中心(OTIC)

O-RAN聯盟宣布，ritt7layers亞太區OTIC和新加坡亞太區OTIC已加入開放測試和整合中心社群。兩個中心加入後，歐洲、美洲和亞洲目前共有11家核准的OTIC。

OTIC是經O-RAN聯盟核准、獨立於供應商的開放式合格實驗室，根據O-RAN認證和徽章計畫頒發認證證書。

如需瞭解關於OTIC和O-RAN聯盟測試和整合工作的更多資訊，請造訪我們的網站。

O-RAN Release 3通過58個新的或更新的技術文件實作功能

O-RAN Release 003包括對RAN Slicing和SMO功能的增強，並引進了新功能：

RAN智慧控制器(RIC)介面和應用、O-Cloud和O2介面的安全要求和對策

安全技術報告，提供有關應用程式生命週期管理、日誌管理、服務管理和協調、共用O-RU的威脅與風險分析輸出

針對非波束網格(GoB)波束形成方法的RIC支援的大規模MIMO最佳化

RAN分析資訊公開(RAIE)使用案例和RIC架構增強，用於將RAN感知最佳化功能擴充到外部服務和應用程式

O-RAN Release 003還包括10個新的規範標題：

網路節能使用案例技術報告

解耦SMO架構技術報告

R1服務應用程式通訊協定

近即時RIC O1介面規範

近即時RIC API 規範

企業微型基地台要求與參考設計規範

應用程式生命週期管理安全研究

安全性記錄檔管理研究

服務管理與協調(SMO)安全性研究

共用O-RU安全研究

如需瞭解關於新發布的O-RAN規範的更多詳細資訊，請閱讀我們的網站公告。所有O-RAN規範均可在我們的網站上下載。

O-RAN 2023年春季全球插拔測試大會將在亞洲、歐洲和北美的四個實驗室舉辦

定於2023年舉行的兩次O-RAN全球插拔測試大會中的第一次將在以下地點舉行：

韓國；主辦單位：韓國電信(KT)

臺灣；主辦單位：耀睿科技(Auray Technology)

歐洲；主辦單位：德國電信、EANTC、EURECOM、Orange、西班牙電信和Vodafone

美國；主辦單位：新罕布夏大學互通性實驗室

超過55家公司表示打算參與本次活動。

計畫舉辦的活動包括互通性和E2E測試、無線電智慧控制器(RIC)使用案例驗證和展示、X-haul傳輸、O-Cloud、QoS和安全性測試。

面對面會議推動O-RAN技術群組進步

隨著新冠疫情限制的放鬆，O-RAN聯盟的技術團體現場會議已經恢復舉行，極大加快了規範的開發進度。上一次面對面會議於2023年2月在布拉格舉行，來自世界各地115家公司和機構的430多名代表與會。O-RAN計畫於2023年6月和10月分別再舉行一次面對面會議。

關於O-RAN聯盟

O-RAN聯盟是一個全球性社群，由300多家從事無線接取網路(RAN)產業的行動營運商、供應商及研究學術機構組成。由於RAN是任何行動網路的重要組成部分，O-RAN聯盟的使命是重塑整個產業，使其朝著更加智慧、開放、虛擬化和完全互通的行動網路方向發展。新的O-RAN規範將有助於更具競爭力、更具活力的RAN供應商生態系統具備加速創新能力，以改善用戶體驗。採用O-RAN的行動網路能夠同時提高RAN部署的效率，以及行動營運商的營運效率。為此，O-RAN聯盟發布新的RAN規範及適用於RAN的開放軟體，並在實作整合和測試方面為其會員提供支援。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.o-ran.org。

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