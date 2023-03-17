O-RAN联盟宣布与OAI签署谅解备忘录，推出新开放测试和集成中心，发布O-RAN Release 3和新规范，举办春季插拔测试大会

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--O-RAN联盟和OpenAirInterface软件联盟(OAI)签署谅解备忘录

在日前签署的谅解备忘录中，OAI和O-RAN联盟同意就开放式无线电接入网络问题、开源软件开发、5G，以及展示O-RAN技术的新一代平台进行合作。两个组织将鼓励分享共同关心领域的信息，并可能举行联合会议和研讨会。

O-RAN联盟董事会主席、德国电信(Deutsche Telekom)技术部高级副总裁Alex Jinsung Choi表示：“我很高兴看到O-RAN与OAI之间的精诚合作。这份谅解备忘录将加强我们在RAN开源软件开发方面的合作。它将使两家组织之间的合作更加集中，并推动我们的软件开发。”

OpenAirInterface软件联盟总裁Raymond Knopp表示：“签署这份谅解备忘录令我们倍感振奋。这一直是OpenAirInterface软件联盟的长期目标。首先，OAI软件遵循O-RAN架构，为展示新一代蜂窝无线技术铺平了道路。其次，两个组织的价值主张具有很强的互补性。我们期待着在未来利用这种合作关系。”

亚太区两个新的开放测试和集成中心(OTIC)获批

O-RAN联盟宣布，ritt7layers亚太区OTIC和新加坡亚太区OTIC已加入开放测试和集成中心社区。两个中心加入后，欧洲、美洲和亚洲目前共有11家获批的OTIC。

OTIC是经O-RAN联盟批准、独立于供应商的开放式合格实验室，根据O-RAN认证和徽章计划颁发认证证书。

如需了解关于OTIC和O-RAN联盟测试和集成工作的更多信息，请访问我们的网站。

O-RAN Release 3通过58个新的或更新的技术文档实施功能

O-RAN Release 003包括对RAN Slicing和SMO功能的增强，并引入了新功能：

RAN智能控制器(RIC)接口和应用、O-Cloud和O2接口的安全要求和对策

安全技术报告，提供有关应用程序生命周期管理、日志管理、服务管理和编排、共享O-RU的威胁与风险分析输出

针对非波束网格(GoB)波束形成方法的RIC支持的大规模MIMO优化

RAN分析信息公开(RAIE)用例和RIC架构增强，用于将RAN感知优化功能扩展到外部服务和应用

O-RAN Release 003还包括10个新的规范标题：

网络节能用例技术报告

解耦SMO架构技术报告

R1服务应用协议

近实时RIC O1接口规范

近实时RIC API 规范

企业微蜂窝要求与参考设计规范

应用生命周期管理安全研究

安全日志管理研究

服务管理与协调安全性研究(SMO)

共享O-RU安全研究

如需了解关于新发布的O-RAN规范的更多详细信息，请阅读我们的网站公告。所有O-RAN规范均可在我们的网站上下载。

O-RAN 2023年春季全球插拔测试大会将在亚洲、欧洲和北美的四个实验室举办

定于2023年举行的两次O-RAN全球插拔测试大会中的第一次将在以下地点举行：

韩国；主办方：韩国电信(KT)

台湾；主办方：耀睿科技(Auray Technology)

欧洲；主办方：德国电信、EANTC、EURECOM、Orange、西班牙电信和沃达丰

美国；主办方：新罕布什尔大学互操作性实验室

超过55家公司表示打算参与本次活动。

计划举办的活动包括互操作性和E2E测试、无线电智能控制器(RIC)用例验证和演示、X-haul传输、O-Cloud、QoS和安全性测试。

面对面会议推动O-RAN技术组进步

随着新冠疫情限制的放松，O-RAN联盟的技术团体现场会议已经恢复举行，极大加快了规范的开发进度。上一次面对面会议于2023年2月在布拉格举行，来自世界各地115家公司和机构的430多名代表参会。O-RAN计划于2023年6月和10月分别再举行一次面对面会议。

关于O-RAN联盟

O-RAN联盟是一个全球性社区，由300多家从事无线接入网络(RAN)行业的移动运营商、供应商及研究学术机构组成。由于RAN是任何移动网络的重要组成部分，O-RAN联盟的使命是重塑整个行业，使其朝着更加智能、开放、虚拟化和完全可互操作的移动网络方向发展。新的O-RAN规范将有助于更具竞争力、更具活力的RAN供应商生态系统具备加速创新能力，以改善用户体验。基于O-RAN的移动网络能够同时提高RAN部署的效率，以及移动运营商的运营效率。为此，O-RAN联盟发布新的RAN规范及适用于RAN的开放软件，并在实施集成和测试方面为其成员提供支持。

如需了解更多信息，请访问www.o-ran.org。

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