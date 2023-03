Hoffmann Green Cement signe un contrat de fourniture de ciments avec le Groupe Alkern

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de fourniture de ses ciments décarbonés incluant un engagement de volumes de 14 000 tonnes jusqu’à fin 2027, avec le Groupe Alkern, un des leaders français de la préfabrication d’éléments en béton permettant des modes constructifs peu carbonés pour le bâtiment.

Avec plus de 250 millions de chiffre d’affaires réalisé en 2022 et plus de 1 000 collaborateurs, le Groupe Alkern offre une large gamme de produits destinés au marché du bâtiment, de l'aménagement extérieur et des travaux publics en France et en Belgique. L’innovation, la responsabilité et la proximité façonnent la raison d’être du Groupe, qui pour aller encore plus loin dans sa démarche éco-responsable, a choisi Hoffmann Green Cement pour lui fournir des ciments décarbonés 0% clinker afin de substituer son approvisionnement en ciment traditionnel sur une partie de ses produits commercialisés en France. Le ciment Hoffmann permettra en effet de répondre à l’objectif de réduction d’émission de carbone de l’offre d’Alkern et de développement de gammes de produits très bas carbone sur le marché, indispensables pour atteindre nos objectifs collectifs de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

Le Groupe Alkern réalisera notamment des pavés, des bordures et du mobilier urbain avec les ciments Hoffmann.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Ce contrat avec un engagement de volume significatif permet de renforcer notre solide carnet de commandes et de profiter du puissant réseau de clients du Groupe Alkern dans la construction. Nous nous réjouissons d’avance d’avoir lié ce partenariat avec ce Groupe avec qui nous partageons la volonté de minimiser l’impact environnemental du secteur de la construction. »

Xavier Janin, Président du Groupe Alkern, précise : « En tant que leader sur son marché, Alkern se doit d’innover et de progresser en permanence. Nous avons pleine conscience des urgences à mettre sur le marché des offres qui permettent de lutter ou de s’adapter au changement climatique pour atteindre les objectifs de réduction de réchauffement de la planète. Grâce à ce partenariat avec Hoffmann Green Cement et l’utilisation de son ciment sans clinker, nous allons pouvoir offrir ce qui se fait de mieux en matière de solutions décarbonées à nos clients. Ce partenariat est totalement en phase avec notre raison d’être : proposer des solutions durables à l’aménagement des territoires, aux besoins d’un habitat sain, confortable, esthétique, respectueux de l’environnement et patrimonial. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DU GROUPE ALKERN

Le Groupe Alkern est un des leaders français de la préfabrication d’éléments en béton permettant des modes constructifs peu carbonés pour le bâtiment, offrant des solutions d’aménagement durable des villes, ayant la capacité d’infiltrer les eaux de surface et proposant des produits d’embellissement des espaces extérieurs (jardins, piscines, voirie).

En apportant des réponses concrètes au regard des enjeux majeurs du réchauffement climatique et de ses effets, le Groupe Alkern propose ainsi des solutions durables à l’aménagement des territoires, aux besoins d’un habitat sain, confortable, esthétique, respectueux de l’environnement et patrimonial.

Avec plus de 250 millions de chiffre d’affaires en 2022 et plus de 1 000 collaborateurs, résolument tourné dans une démarche RSE pragmatique, le Groupe se développe avec des équipes engagées et responsables, mobilisées sur les enjeux sociétaux, sur la sécurité au travail et sur la maîtrise de l’impact environnemental de son activité et de ses produits. L’obtention de la médaille d’Or Ecovadis en 2021, renouvelée en 2022, en est une parfaite illustration !

Pour plus d’information : www.alkern.fr/