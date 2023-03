Plateforme zéro pétrole de Grandpuits : TotalEnergies et Paprec développent la première filière française de recyclage chimique des films plastiques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Paprec, leader du recyclage plastique en France ont conclu un accord commercial à long terme pour développer la première filière française de recyclage chimique des déchets de films plastiques. Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser l’approvisionnement de la future usine de recyclage chimique de déchets plastiques de Grandpuits.

Dans le cadre de cet accord, Citeo, principal éco-organisme en charge de la fin de vie des emballages ménagers français, fournira des déchets plastiques flexibles issus du tri des emballages post-consommation. Ces derniers seront acheminés sur l’usine Paprec Plastiques 80 à Amiens où une chaîne de tri et de préparation dédiée, la première du genre, va être construite. TotalEnergies utilisera ces déchets d’origine française sur l’usine de recyclage chimique, située sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits, et produira des plastiques recyclés aux caractéristiques identiques à celles des plastiques vierges, aptes au retour au contact alimentaire.

D’une capacité de traitement de 15 000 tonnes de déchets par an, cette usine de recyclage chimique, construite par TotalEnergies (60%) et Plastic Energy (40%), sera mise en service en 2024.

« Cet accord à long terme marque une étape importante pour notre usine de recyclage chimique à Grandpuits en garantissant son approvisionnement en déchets d’origine française », a déclaré Valérie Goff, Senior Vice President Renewable Fuels & Chemicals de TotalEnergies « Il concrétise l’engagement de TotalEnergies pour développer une économie circulaire des plastiques et contribue aussi pleinement à notre ambition de produire 30% de polymères circulaires à horizon 2030 ».

« Notre vocation est de proposer à nos clients et partenaires des emballages circulaires – qui permettent de rendre à la matière son usage originel et de réaliser des économies de carbone. Nous menons ce programme de manière offensive et innovante sur les résines monocouches comme le PET, le PEHD et le PVC. Cette innovation menée avec TotalEnergies est une solution complémentaire au recyclage mécanique ou « bas carbone », qui ne permet pas cette circularité pour des plastiques moins bien éco-conçus ou trop souillés. Soutenir et développer l’excellence industrielle à la française est l’une des vocations du groupe », souligne Sébastien Petithuguenin, Président Directeur général de Paprec Plastiques.

Les dates clés de la reconversion du site de Grandpuits :

Septembre 2020 : annonce de la reconversion de la raffinerie en « plateforme zéro pétrole ».

annonce de la reconversion de la raffinerie en « plateforme zéro pétrole ». Février 2021 : arrêt des activités de raffinage sur le site.

arrêt des activités de raffinage sur le site. Juillet-décembre 2022 : démarrage des centrales solaires de Gargenville puis Grandpuits, les plus grandes de la région Ile-de-France

démarrage des centrales solaires de Gargenville puis Grandpuits, les plus grandes de la région Ile-de-France Septembre 2022 : partenariat avec Saria qui permet de porter la capacité de production de carburant aérien durable du site de 170 000 à 210 000 tonnes par an.

partenariat avec Saria qui permet de porter la capacité de production de carburant aérien durable du site de 170 000 à 210 000 tonnes par an. Novembre 2022 : TotalEnergies et Air Liquide innovent pour produire et valoriser de l’hydrogène renouvelable et bas carbone utilisé par la future bioraffinerie pour la production de carburant aérien durable.

TotalEnergies et Air Liquide innovent pour produire et valoriser de l’hydrogène renouvelable et bas carbone utilisé par la future bioraffinerie pour la production de carburant aérien durable. Mars 2023 : accord avec Paprec pour le développement de la première filière française de recyclage chimique des déchets de films plastiques.

À propos de TotalEnergies à Grandpuits

Mise en service en 1966, la raffinerie Total de Grandpuits-Bailly-Carrois a longtemps été l’unique raffinerie francilienne. En septembre 2020, TotalEnergies a lancé un projet de reconversion du site qui s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Ce projet « zéro pétrole » dont le coût total de mise en œuvre est estimé à plus de 500 millions d’euros, repose sur le développement de plusieurs activités d’avenir dans le domaine de la biomasse, les énergies renouvelables et de l’économie circulaire : recyclage chimique de déchets plastiques, production de bioplastiques biosourcés et biodégradables, production de biocarburants à destination du secteur aérien, construction d’une ferme solaire et stockage d’électricité par batteries. Le démarrage de ces nouvelles unités débutera en 2022, elles devraient toutes être opérationnelles en 2025.

À propos de TotalEnergies et la fabrication de polymères

TotalEnergies développe, produit et commercialise des polymères — polyéthylène, polypropylène, polystyrène, leurs équivalents recyclés et biopolymères — pouvant être incorporés dans le processus de fabrication des matières plastiques. Plus légers que bon nombre de matériaux alternatifs, ils permettent de réduire l’empreinte carbone des applications finales, en améliorant leur efficacité énergétique. Les experts polymères de TotalEnergies en Europe, Asie et aux Etats-Unis travaillent aux côtés de tous les professionnels de la chaîne de valeur, y compris les industriels du plastique, les centres de recherche, les entreprises de collecte et de tri des déchets, et leurs clients pour accélérer dans l'économie circulaire. La Compagnie développe différents procédés de recyclage du plastique et utilise des matières premières renouvelables, avec l'ambition de produire 30% de polymères recyclés et bio d'ici 2030.

À propos de Paprec Plastiques

Avec 300 000 tonnes recyclées par an, soit le tiers du gisement français collecté, Paprec Plastiques est le leader français du recyclage plastique. Elle prépare et recycle l’ensemble des résines plastiques dans 10 usines dédiées dans l’Hexagone. Elle a investi 70 millions d’euros ces trois dernières années dans ses capacités de production, ses innovations industrielles ou équipement de laboratoire d’analyses pour proposer à ses clients industriels des matières recyclées de haute qualité. La chaine de tri de films souples PEBD/PP qui sera construite à Paprec Plastiques 80 représentera un investissement de dix millions d’euros pour le groupe.

A propos de Paprec

Paprec a été créé en 1994 par la famille Petithuguenin. Le groupe, leader en France du recyclage et désormais un des trois leaders de la gestion des déchets et de la valorisation énergétique. Il est passé en bientôt 30 ans de 45 à 13000 collaborateurs sur 300 sites dans dix pays. Son chiffre d’affaires 2022 a dépassé 2,5 milliards d’euros. Depuis sa création, le groupe a investi 2,5 milliards d’euros dans son outil industriel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

