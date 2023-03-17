移遠通信推出用於物聯網產業應用的 CC200A-LB 衛星通訊模組

紐倫堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的物聯網整體解決方案供應商移遠通信今日宣布，針對物聯網產業應用推出CC200A-LB衛星通訊模組。該產品搭載全球領先的物聯網通訊和解決方案供應商ORBCOMM的衛星物聯網連接平臺，旨在為行動通訊網路無法覆蓋的偏遠區域提供可靠的全球無線網路覆蓋和連接，並透過更具成本效益、超低延遲等優勢，為諸多應用場景打造理想的無線解決方案，包括海事、運輸、重型設備、農業、採礦以及石油和天然氣監測等。

CC200A-LB 衛星模組使用Inmarsat GEO星系的L頻段，透過IsatData Pro (IDP)衛星服務提供可靠的全球連接，並支援雙向通訊、低延遲和近乎即時的報告功能。該衛星模組還可搭配行動通訊模組使用，協助打造支援「衛星+行動通訊」雙模連接的物聯網應用，為其提供更高可靠性、備援和無處不在的網路涵蓋範圍。

在外觀設計上，CC200A-LB 衛星模組採用精簡型 LCC+LGA封裝，尺寸為 37mm x 38mm x 3.35mm。其還支援多星系GNSS定位，以及簡單易用的AT命令集。

移遠通信總裁兼CSO Norbert Muhrer表示：「我們很高興與ORBCOMM合作，率先在市場上推出衛星通訊模組。移遠CC200A-LB模組提供可靠的連接、全球覆蓋和低延遲通訊，使其成為海事、運輸、重型設備和自然資源等眾多產業物聯網應用的絕佳方案。我們期待與業界客戶合作，最佳化模組設計並滿足其特定需求。」

ORBCOMM營收長Fran Bogle表示：「ORBCOMM長期深耕於衛星物聯網領域，此次與行動通訊物聯網市場領導者移遠通信攜手合作，為全球物聯網應用開發出頗具規模、價格極具吸引力的強大衛星通訊平臺。我們將與移遠通信一起，為客戶提供持續且具有成本效益的通訊能力，利用衛星和行動通訊雙模連接的多功能性和可靠性，隨時隨地遠端系統管理行動資產。」

CC200A-LB模組支援的最大傳送訊息為6.4 Kbytes，最大接收訊息為10 Kbytes。其典型的傳輸延遲在100位元組時為20秒，在1 KB時為40秒；而接收延遲在100位元組時為12秒，在1 KB時為70秒。CC200A-LB衛星模組還將相容ORBCOMM計畫於2023年第四季推出的OGx服務，屆時將大幅提升訊息傳輸的速度和大小。

除了CC200A-LB衛星通訊模組，移遠還可為客戶提供「移遠連接管理平臺」（QCMP）。QCMP平臺提供中心化、易用的解決方案，能幫助客戶管理、監測物聯網設備及其網路連接狀態。使用者還可透過該平臺即時分析連接狀態和網路效能。

CC200A-LB模組支援單獨購買，也可以搭配移遠天線 YEGM023AA 一起購買，該天線針對衛星連接進行了最佳化，支援螺絲安裝或磁性安裝方式。這款天線尺寸為75mm x 84mm x 25mm，適用於GPS L1、GLONASS L1、Galileo E1 和 BDS E1頻段，提供高效能衛星功能。

關於移遠通信

上海移遠通信技術股份有限公司（股票代碼：603236）是全球領先的物聯網整體解決方案供應商，擁有涵蓋5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、車載前裝、Android智慧、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi 和GNSS模組以及天線的完備產品線。公司可提供包括物聯網模組、物聯網應用解決方案及雲端平臺管理在內的一站式服務，具備豐富的產業經驗，產品廣泛應用於智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、無線閘道、智慧農業&環境監控、智慧工業、智慧生活&醫療健康、智慧安全等領域。更多資訊，敬請造訪移遠官網https://www.quectel.com/cn/，關注微信公眾號「移遠通信」或寄送郵件至marketing@quectel.com。

關於ORBCOMM Inc.

ORBCOMM 是物聯網技術的先驅，賦予客戶洞察力以做出資料導向型決策，幫助他們最佳化營運、最大化獲利能力並建構更具永續性的未來。憑藉 30 年的經驗和業界最全面的解決方案組合，ORBCOMM 能夠為跨越運輸、供應鏈、重型設備、海事和自然資源等領域的全球多元化客戶群管理超過一百萬台設備資產。有關 ORBCOMM 如何透過資料的力量推動產業發展的更多資訊，請造訪 www.orbcomm.com。

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