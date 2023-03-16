移远通信推出面向物联网行业应用的 CC200A-LB 卫星通信模组

纽伦堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布，面向物联网行业应用推出CC200A-LB卫星通信模组。该产品搭载全球领先的物联网通信和解决方案提供商ORBCOMM的卫星物联网连接平台，旨在为蜂窝网络无法覆盖的偏远区域提供可靠的全球无线网络覆盖和连接，并通过更具成本效益、超低时延等优势，为诸多应用场景打造理想的无线解决方案，包括海事、运输、重型设备、农业、采矿以及石油和天然气监测等。

CC200A-LB 卫星模组使用Inmarsat GEO星座的L频段，通过IsatData Pro (IDP)卫星服务提供可靠的全球连接，并支持双向通信、低延时和近乎实时的报告功能。该卫星模组还可搭配蜂窝模组使用，助力打造支持“卫星+蜂窝”双模连接的物联网应用，为其提供更高可靠性、冗余和无处不在的网络覆盖。

在外观设计上，CC200A-LB 卫星模组采用紧凑型 LCC+LGA封装，尺寸为 37mm x 38mm x 3.35mm。其还支持多星座GNSS定位，以及简单易用的AT命令集。

移远通信总裁兼CSO Norbert Muhrer表示：“我们很高兴与ORBCOMM合作，将卫星通信模组率先推向市场。移远CC200A-LB模组提供可靠的连接、全球覆盖和低延迟通信，使其成为海事、运输、重型设备和自然资源等众多行业物联网应用的绝佳方案。我们期待与行业客户合作，优化模组设计并满足其特定需求。”

ORBCOMM首席营收官Fran Bogle表示：“ORBCOMM长期深耕于卫星物联网领域，此次与蜂窝物联网市场领导者移远通信强强联手，为全球物联网应用开发出了颇具规模、价格极具吸引力的强大卫星通信平台。我们将与移远通信一起，为客户提供持续且具有成本效益的通信能力，利用卫星和蜂窝双模连接的多功能性和可靠性，随时随地远程管理移动资产。”

CC200A-LB模组支持的最大发送消息为6.4 Kbytes，最大接收消息为10 Kbytes。其典型的传输延迟在100字节时为20秒，在1 KB时为40秒；而接收延迟在100字节时为12秒，在1 KB时为70秒。CC200A-LB卫星模组还将兼容ORBCOMM计划于2023年第四季度推出的OGx服务，届时将大大提升消息传输的速度和大小。

除了CC200A-LB卫星通信模组，移远还可为客户提供“移远连接管理平台”（QCMP）。QCMP平台提供中心化、易用的解决方案，能帮助客户管理、监测物联网设备及其网络连接状态。用户还可通过该平台实时分析连接状态和网络性能。

CC200A-LB模组支持单独购买，也可以搭配移远天线 YEGM023AA 一起购买，该天线针对卫星连接进行了优化，支持螺丝安装或磁性安装方式。这款天线尺寸为75mm x 84mm x 25mm，适用于GPS L1、GLONASS L1、Galileo E1 和 BDS E1频段，提供高性能卫星功能。

关于移远通信

上海移远通信技术股份有限公司（股票代码：603236）是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi 和GNSS模组以及天线的完备产品线。公司可提供包括物联网模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务，具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。更多信息，敬请访问移远官网https://www.quectel.com/cn/，关注微信公众号“移远通信”或发送邮件至marketing@quectel.com。

About ORBCOMM Inc.

ORBCOMM 是物联网技术的先驱，赋予客户洞察力以做出数据驱动的决策，帮助他们优化运营、最大化盈利能力并构建更具可持续性的未来。凭借 30 年的经验和业内最全面的解决方案组合，ORBCOMM 能够为跨越运输、供应链、重型设备、海事和自然资源等领域的全球多元化客户群管理超过一百万台设备资产。有关 ORBCOMM 如何通过数据的力量推动行业发展的更多信息，请访问 www.orbcomm.com。