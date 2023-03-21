proteanTecs携手BAE Systems为国防应用打造零信任供应链

以色列海法--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--电子健康和性能监测领域深度数据分析的全球领导者proteanTecs今天宣布与BAE Systems合作，为国防和关键基础设施打造零信任供应链。

为关键应用提供安全的电子产品需要在整个生命周期内对产品进行身份验证和跟踪。为了加速新技术的开发，企业必须坚持采取严格措施，同时降低欺诈产品和供应链漏洞的风险。然而，随着芯片短缺继续影响供需，半导体“灰色市场”日益受到关注，假冒设备对安全可靠的服务构成了威胁。

Semiconductor Engineering的Paul Karazuba表示：“假冒芯片市场规模庞大，并且在不断增长，2019年全球价值估计为750亿美元。据信，这些假冒产品已集成到超过1690亿美元的电子设备中。最近已证实的在电子系统中发现假冒零件的事件包括除颤器、机场着陆灯和高速列车制动系统。电子设备几乎在现代生活中的每一个方面都发挥着重要作用，而使用假冒产品存在不便、受伤或死亡等各种风险。”

BAE Systems FAST Labs™射频、电子与网络研发总监Katherine Sobolewski评论道：“云计算IT和其他任务关键型基础设施需要严格的保护措施。proteanTecs的独特技术有望让我们能够跟踪和保护每一台设备，并向我们的客户保证供应链的完整性。”

proteanTecs首席战略官Uzi Baruch表示：“能够被BAE Systems选中，为需要高度信任的行业带来可靠且成熟的电子产品，我们备感自豪。通过防止假冒产品外泄，proteanTecs的技术可以帮助企业确保安全部署，保护其声誉，并保持客户对产品的信任。”

关于BAE Systems

BAE Systems, Inc.及其3.4万名员工隶属于一家在世界各地拥有8.96万名员工的全球性国防、航空航天和安全公司。我们为空中、陆地、海洋和太空提供全方位的产品和服务，先进的电子、智能、安全和IT解决方案以及支持服务。我们的奉献精神体现在我们设计、生产和交付的每一件产品中——在高效和创新的文化中保护那些保护我们的人。我们突破可能性的极限，在重要之处为客户提供关键优势。

关于proteanTecs

proteanTecs是先进电子监测领域深度数据分析的领先供应商。公司受到数据中心、汽车、通信和移动市场全球领导者的信任，提供从生产到现场的系统健康和性能监测服务。通过将机器学习应用于芯片监视器所创建的新数据，公司的深度数据分析解决方案提供无与伦比的可视性和可付诸于操作的见解，从而将质量和可靠性提升到新的水平。公司成立于2017年，总部位于以色列，并在美国、印度和中国台湾设有办事处，得到了世界领先投资者的支持。如需了解更多信息，请访问www.proteanTecs.com。

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