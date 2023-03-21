proteanTecs攜手BAE Systems為國防應用打造零信任供應鏈

以色列海法--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--電子健康和效能監測領域深度資料分析的全球領導者proteanTecs今天宣布與BAE Systems合作，為國防和關鍵基礎建設打造零信任供應鏈。

為關鍵應用提供安全的電子產品需要在整個生命週期內對產品進行身分驗證和追蹤。為了加速新技術的開發，企業必須堅持採取嚴格措施，同時降低詐騙產品和供應鏈漏洞的風險。然而，隨著晶片短缺繼續影響供需，半導體「灰色市場」日益受到關注，假冒設備對安全可靠的服務構成了威脅。

Semiconductor Engineering的Paul Karazuba表示：「假冒晶片市場規模龐大，並且在不斷增長，2019年全球價值估計為750億美元。根據相關信息，這些假冒產品已集結整合至超過1690億美元的電子設備中。最近又證實在電子系統中發現假冒零件的事件包括去顫器、機場著陸燈和高速列車制動系統。電子設備在現代生活中的幾乎每個方面都發揮著重要作用，而使用假冒產品的風險，存在著不便利到傷害甚或死亡等各種可能性。」

BAE Systems FAST Labs™射頻、電子與網路研發總監Katherine Sobolewski評論道：「雲端運算IT和其他任務關鍵型基礎架構需要嚴格的保護措施。proteanTecs的獨特技術有望讓我們能夠追蹤和保護每一台設備，並向我們的客戶保證供應鏈的完整性。」

proteanTecs策略長Uzi Baruch表示：「能夠被BAE Systems選中，為需要高度信任的行業帶來可靠且成熟的電子產品，我們備感自豪。透過防止假冒產品外泄，proteanTecs的技術可以幫助企業確保安全部署，保護其聲譽，並保持客戶對產品的信任。」

關於BAE Systems

BAE Systems, Inc.及其3.4萬名員工隸屬於一家在世界各地擁有8.96萬名員工的全球性國防、航空航太和安全公司。我們為空中、陸地、海洋和太空提供全方位的產品和服務，先進的電子、智慧、安全和IT解決方案以及支援服務。我們的奉獻精神展現在我們設計、生產和交付的每一件產品中——在高效率和創新的文化中保護那些保護我們的人。我們突破可能性的極限，在重要之處為客戶提供關鍵優勢。

關於proteanTecs

proteanTecs是先進電子監測領域深度資料分析的領導廠商。公司受到數據中心、汽車、通訊和行動市場全球領導者的信任，提供從生產到現場的系統健康狀態和效能監測服務。透過將機器學習應用於晶片監視器所建立的新數據，公司的深度數據分析解決方案提供無與倫比的可見性和可行的見解，從而將品質和可靠性提升到新的水準。公司成立於2017年，總部位於以色列，並在美國、印度和臺灣設有辦事處，得到了世界領先投資人的支持。如需瞭解更多資訊，請造訪www.proteanTecs.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。