諾亞國際簽約採用EasyView解決方案

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--EasyView欣然歡迎諾亞國際(Noah International)成為其新客戶。

諾亞是中國首屈一指的財富管理服務提供者和先驅者，也是2022年《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)中國區「最佳獨立財富管理人」獎得主，該公司即將上線EasyView於2022年推出的平臺。

EasyView很高興能夠參與諾亞的宏偉計畫，促進其高淨值客戶解決方案在亞洲的擴張，並提升其從客戶引導、合規到履約和交易的整個財富管理價值鏈中快速有效創新的能力。

諾亞國際財富管理部首席執行官劉彥(Oscar Liu)表示：「我們很高興與EasyView合作，為我們的客戶打造和執行投資組合管理、投資、風險管理和其他領域的數碼化能力。客戶的需求不斷擴大，諾亞和EasyView需要以一個團隊的型態運作，通過數碼科技改變財富管理的願景。」

EasyView營運總監Hongbin Shi評論道：「私人財富管理行業傳統上是基於個人關係的業務。現在，通過數碼化能力與客戶進行接觸愈發重要。通過與EasyView解決方案整合，諾亞的客戶將能夠查看他們的即時合併投資組合，包括多個託管銀行的資產以及房地產、數碼資產等非銀行資產。作為財富管理業的領導者，諾亞展示了對不斷變化的科技環境的適應性，同時將繼續提供科技本身無法仿效的人性化服務。」

EasyView的技術利用一流的安全認證，讓用戶即使在家裡也能繼續履行職責，而不受任何業務或區域干擾。對於希望發展業務的私人財富管理公司來說，這是一款卓越的解決方案。

關於EASYVIEW

EasyView是香港快速成長的B2B軟體即服務(SaaS)公司。公司為私人財富管理行業提供廣泛的數碼化解決方案，包括投資組合管理系統(PMS)、訂單管理系統(OMS)、結構化產品詢價(RFQ)、FIX協定等。其業界領先的數碼化解決方案目前被私人銀行、外部資產管理公司和家族辦公室所採用。截至2022年12月31日，公司的解決方案負責管理約80億美元的申報資產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。