萬事達卡推出大型畫冊《永恆的遺產》，向25位鼓舞人心的女性和她們的開創性故事致敬

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--萬事達卡匯集全世界藝術、體育、政治、酒店、金融服務等領域一些鼓舞人心的女性領導人的奮鬥歷程，推出大型畫冊《永恆的遺產——向25位有識之士致敬，慶祝無價平臺25週年》(Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless)。這本書在2023年「婦女月」期間推出，旨在紀念萬事達卡著名的無價(Priceless)平臺25週年，該平臺在四分之一個世紀裡一直努力幫助人們實現夢想。

萬事達卡致力於為所有人創造更公平的世界，該專案標誌著該公司在為女性開啟機會以及頌揚女性在社會中的角色方面的最新里程碑。這本書介紹了25位女性開拓者的事蹟，旨在激勵讀者在自己的生活和社區中採取行動，以縮小性別差距，創造更具包容性的未來。

該書特別介紹以下女性的奮鬥歷程和影響：Emaar發展委員會副主席兼Smart Dubai前創始總幹事、全球數位巨擘Aisha Bint Butti Bin Bishr博士閣下；傳奇女西洋棋手Nona Gaprindashvili；埃及全國婦女理事會會長Maya Morsy博士；探險家Raha Moharrak；Sarah’s Bag創辦人兼創意總監Sarah Baydoun；慈善家、企業家、模特兒Jessica Kahawaty；阿聯自然基金會(Emirates Nature-WWF)總幹事Laila Mostafa Abdullatif；烏克蘭數位轉型部負責歐洲整合的副部長Valeriya Ionan以及太空人兼工程師Naoko Yamazaki等。

萬事達卡東歐、中東和非洲區行銷和傳播資深副總裁Beatrice Cornacchia表示：「這本書對我們來說的確是愛的結晶，也見證女性如何在世界各地推動進步並提升社區。我們希望《永恆的遺產》中的故事能夠鼓勵各種性別的讀者追尋自己的熱情，對社會產生正向影響，並激勵未來的世代。」

《永恆的遺產——向25位有識之士致敬，慶祝無價平臺25週年》代表萬事達卡無價平臺的不斷演進，反映出該公司的持續轉型和消費形勢的變化。

如欲瞭解與此書銷售有關的更多資訊並閱讀完整訪談，請造訪此處。

*來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。