万事达卡推出大型画册《永恒的遗产》，向25位鼓舞人心的女性和她们的开创性故事致敬

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--万事达卡汇集全世界艺术、体育、政治、酒店、金融服务等领域一些鼓舞人心的女性领导者的历程，推出大型画册《永恒的遗产——致敬25位有识之士，庆祝无价平台25周年》(Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless)。这本书在2023年“女性月”期间推出，旨在纪念万事达卡著名的无价(Priceless)平台迎来25周岁，该平台在四分之一个世纪里一直努力帮助人们实现其梦想。

万事达卡致力于为所有人创造更公平的世界，该项目标志着该公司在为女性解锁机遇以及庆祝女性在社会中的作用方面的最新里程碑。这本书介绍了25位女性开拓者的事迹，旨在激励读者在自己的生活和社区中采取行动，以缩小性别差距，建设更具包容性的未来。

该书重点介绍了如下女性的奋斗历程和影响：Emaar发展委员会副主席兼Smart Dubai前创始总干事、全球数字巨头Aisha Bint Butti Bin Bishr博士阁下；传奇女象棋手Nona Gaprindashvili；埃及全国妇女理事会会长Maya Morsy博士；探险家Raha Moharrak；Sarah’s Bag创始人兼创意总监Sarah Baydoun；慈善家、企业家、模特Jessica Kahawaty；阿联酋自然基金会(Emirates Nature-WWF)总干事Laila Mostafa Abdullatif；乌克兰数字转型部负责欧洲一体化的副部长Valeriya Ionan以及宇航员兼工程师Naoko Yamazaki等。

万事达卡东欧、中东和非洲区营销和传播高级副总裁Beatrice Cornacchia表示：“这本书对我们来说的确是爱的结晶，也见证着女性如何在世界各地推动进步并提升社区。我们希望《永恒的遗产》中的故事能够鼓励各种性别的读者追寻自己的激情，对社会产生积极影响，并激励未来几代人。”

《永恒的遗产——致敬25位有识之士，庆祝无价平台25周年》代表了万事达卡无价平台的不断演进，体现了该公司的持续转型和消费形势的变化。

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*来源：AETOSWire

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