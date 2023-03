Mastercard lança livro legado celebrando 25 mulheres inspiradoras e suas histórias pioneiras

Lasting Legacy – Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless (Video: AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Reunindo as jornadas de algumas das líderes femininas mais inspiradoras do mundo nas artes, esportes, política, hotelaria, serviços financeiros e muito mais, a Mastercard lançou um livro de mesa de centro, ‘Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless’("Legado Duradouro - Honrando 25 Visionárias para Celebrar 25 Anos da Priceless") lançado durante o Mês da Mulher de 2023, o livro marca o 25o aniversário da renomada plataforma Priceless da Mastercard, que conecta pessoas às suas paixões há um quarto de século.

A Mastercard está empenhada em criar um mundo mais igualitário para todos e este projeto marca o mais recente marco da empresa em abrir oportunidades e celebrar o papel das mulheres na sociedade. Ao explorar o papel desses pioneiros, o livro visa inspirar os leitores a agir em suas próprias vidas e comunidades para fechar a lacuna de gênero e criar um futuro mais inclusivo.

A peça do legado destaca as viagens e o impacto das mulheres, incluindo Sua Excelência Dra. Aisha Bint Butti Bin Bishr, magnata digital global, vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Emaar e ex-diretor fundador da Smart Dubai; Nona Gaprindashvili, lenda do xadrês; Dra. Maya Morsy, presidente do Conselho Nacional de mulheres do Egito; Raha Moharrak, aventureira; Sarah Baydoun, fundadora e diretora criativa da Sarah's Bag; Jessica Kahawaty, filantropa, empresária e modelo; Laila Mostafa Abdullatif, diretora executiva da Emirates Nature-WWF; Valeriya Ionan, vice-ministra para Eurointegração do Ministério da Transformação Digital da Ucrânia, Naoko Yamazaki, astronauta e engenheira, entre outros.

“Este livro foi um verdadeiro trabalho de amor para nós e um testemunho para as mulheres que promovendo o progresso e elevam as comunidades ao redor do mundo. Esperamos que as histórias de 'Lasting Legacy' encorajem os leitores, independentemente do gênero, a perseguir suas paixões e ter um impacto positivo na sociedade, para inspirar as gerações vindouras”, disse Beatrice Cornacchia, vice-presidente sênior de marketing e comunicações, Leste Europeu, Oriente Médio e África, Mastercard.

‘Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless’ representa a evolução da plataforma Priceless da Mastercard, que progrediu para refletir a transformação contínua da empresa e o mundo em mudança dos consumidores.

Para saber mais sobre a disponibilidade do livro e ler as entrevistas completas, acesse aqui.

