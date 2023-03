Mastercard lance le Legacy Book – Célébration de 25 femmes inspirantes et de leurs histoires de pionnières

Lasting Legacy – Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless (Video: AETOSWire)

Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Réunissant les parcours de certaines des femmes leaders les plus inspirantes du monde dans les domaines de l'art, du sport, de la politique, de l'hôtellerie, des services financiers et au-delà, Mastercard a dévoilé un beau livre Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless (Héritage durable - 25 visionnaires pour célébrer les 25 ans de Priceless). Lancé à l'occasion du Mois de la femme 2023, le livre marque le 25e anniversaire de la célèbre plateforme Priceless, de Mastercard, qui relie les gens à leurs passions depuis un quart de siècle.

Mastercard s'est engagée à créer un monde plus équitable pour tous et ce projet marque la dernière étape de l'entreprise dans la libération des opportunités et la célébration du rôle des femmes dans la société. En explorant le rôle de ces pionnières, le livre a pour objectif d’inspirer les lecteurs à agir dans leur propre vie et dans leur communauté pour combler le fossé entre les hommes et les femmes et créer un avenir plus inclusif.

L'œuvre met en lumière le parcours et l'impact de femmes telles que Son Excellence Dr Aisha Bint Butti Bin Bishr, magnat mondial du numérique, vice-présidente du conseil de développement d'Emaar et ancienne directrice générale fondatrice de Smart Dubaï; Nona Gaprindashvili, légende des échecs; Dr. Maya Morsy, présidente du Conseil national égyptien pour les femmes; Raha Moharrak, aventurière; Sarah Beydoun, fondatrice et directrice de la création de Sarah's Bag; Jessica Kahawati, entrepreneure et top model également impliquée dans l’humanitaire; Laila Mostafa Abdullatif, directrice générale d’Emirates Nature-WWF; Valeriya Ionan, vice-ministre en charge de l’intégration européenne au ministère ukrainien de la transformation numérique; Naoko Yamazaki, astronaute et ingénieure japonaise, entre autres.

« Ce livre a été pour nous un véritable travail d’'amour et un témoignage des femmes qui sont à l'origine du progrès et de l'amélioration des communautés dans le monde entier. Nous espérons que les histoires contenues dans Lasting Legacy encourageront les lecteurs, quel que soit leur sexe, à poursuivre leurs passions et à avoir un impact positif sur la société, afin d'inspirer les générations à venir », a déclaré Beatrice Cornacchia, vice-Présidente senior du marketing et de la communication pour l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Mastercard.

Lasting Legacy - Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless représente l'évolution de la plateforme Priceless de Mastercard, qui a évolué pour refléter la transformation continue de l'entreprise et le monde changeant des consommateurs.

Pour plus d'informations et pour lire l'intégralité des interviews, veuillez cliquer ici.

*Source : AETOSWire

