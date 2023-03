Cloudflare integriert seine Lösungen mit Atlassian, Microsoft und Sumo Logic, um Zero Trust-Sicherheit für Unternehmen zu vereinfachen

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das den Aufbau eines besseren Internets unterstützt, hat heute neue Zero Trust-Integrationen mit Atlassian, Microsoft und Sumo Logic bekannt gegeben. Diese neuen Integrationen helfen Unternehmen jeder Größe, die Tools und Anwendungen, auf die sie setzen, mit Zero Trust-Sicherheit der Enterprise-Klasse zu schützen. Jetzt können Unternehmen die Sicherheitserkenntnisse der Cloudflare One SASE-Plattform für die Produkte Confluence und Jira Software von Atlassian einsetzen, um klassifizierte und gekennzeichnete Daten durch die Integration mit Microsoft Sensitivity Labels zu schützen und die Erkennung und Prüfung von Bedrohungen in Cloud SIEM von Sumo Logic zu beschleunigen – und dies mit nur wenigen Klicks.

„Die CISOs von heute stehen vor der Aufgabe, eine komplexe Matrix von Anwendungen, Tools und Geräten abzusichern, die einen Zero-Trust-Ansatz erfordern. Vor diesem Hintergrund setzen wir die Erweiterung von Cloudflare One fort, damit sie diese Anforderungen so nahtlos wie möglich erfüllen können – ganz gleich, wo sie sich auf ihrer Security Journey gerade befinden“, so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir möchten Unternehmen in die Lage versetzen, Zero Trust-Sicherheit per Knopfdruck überall dort bereitzustellen, wo sie gebraucht wird.“

Heute bietet die Sicherheitslandschaft eine Fülle an Lösungen, die sich auf spezifische, einzigartige Sicherheitsherausforderungen konzentrieren. Unternehmen sehen sich gezwungen, Dutzende von Angeboten zu integrieren. Dadurch wird es schwieriger, Zero-Trust-Sicherheit in alle Websites, Mitarbeiteranwendungen und Netzwerke eines Unternehmens zu integrieren. Durch diese umfassenderen Integrationen können Unternehmen nun Zero Trust-Sicherheitserkenntnisse noch tiefer in eine größere Zahl von Tools und Anwendungen einbetten, auf die sich ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter verlassen. Seit der Markteinführung im Jahr 2020 hat Cloudflare One weltweit mehr als 10.000 Unternehmen eine einheitliche Plattform bereitgestellt, um die Organisation und ihre Mitarbeiter überall zu schützen – ohne sich mit Dutzenden von isolierten Problemen befassen zu müssen.

Mit diesen neuen Integrationen können Unternehmen folgende Anforderungen erfüllen:

Beliebte Tools absichern, mit denen ihre Mitarbeiter zusammenarbeiten: Durch die Integration von Cloudflare One in die Collaboration-Tools von Atlassian – wie Jira Software und Confluence – können Unternehmen Sicherheitsprobleme schnell scannen, identifizieren und offenlegen, um private, interne Daten zu schützen.

Durch die Integration von Cloudflare One in die Collaboration-Tools von Atlassian – wie Jira Software und Confluence – können Unternehmen Sicherheitsprobleme schnell scannen, identifizieren und offenlegen, um private, interne Daten zu schützen. Sensible Daten mit vorhandenen Microsoft-Labels schützen: Ab sofort können Cloudflare One-Kunden ihre Microsoft Information Protection-Labels synchronisieren, um Richtlinien zu erstellen, mit denen sie Bewegungen sensibler Unternehmensdaten mit Cloudflare Data Loss Prevention (DLP) erkennen, überwachen oder blockieren können.

Ab sofort können Cloudflare One-Kunden ihre Microsoft Information Protection-Labels synchronisieren, um Richtlinien zu erstellen, mit denen sie Bewegungen sensibler Unternehmensdaten mit Cloudflare Data Loss Prevention (DLP) erkennen, überwachen oder blockieren können. Sicherheitsteams präzisere umsetzbare Sicherheitserkenntnisse an die Hand geben: Dank der erweiterten Unterstützung für die automatische Normalisierung und Korrelation von Zero Trust-Protokollen für Logpush in Cloud SIEM von Sumo Logic, die als einsatzfertige Parser verfügbar sind, können Kunden nun die mit Zero Trust-Protokollen verbundene Alarmmüdigkeit minimieren und den Triage-Prozess für Sicherheitsanalysten beschleunigen, indem sie Sicherheits- und Netzwerkdaten zu aussagekräftigen Erkenntnissen verbinden.

„Die Unterbindung von Datenschutzverletzungen ist in der heutigen Bedrohungslandschaft eine zentrale Geschäftsanforderung. Die Kategorisierung von sensiblen Daten und die Gewährleistung, dass sie im Unternehmen bleiben, sind die zwei Seiten der Datensicherheit“, kommentiert Hammad Rajjoub, Director, Product Marketing, Data Security, Compliance and Privacy Ecosystem bei Microsoft. „Cloudflare hat die Integration mit Microsoft Purview Information Protection entwickelt, um diesen Prozess so nahtlos wie möglich zu gestalten und den CIO-Teams proaktive Sicherheit mit umfassendem Schutz und einem höheren Automatisierungsgrad zu bieten. Damit werden wir den Veränderungen unserer Arbeitsweise gerecht.“

„Als langjähriger Partner von Cloudflare haben wir in enger Kooperation daran gearbeitet, unseren gemeinsamen Kunden die Analyse von Ereignissen und Trends auf ihren Websites und in ihren Anwendungen zu erleichtern, um End-to-End-Transparenz herzustellen und digitale Erlebnisse zu verbessern“, erklärt John Coyle, Vice President of Business Development bei Sumo Logic. „Wir freuen uns, diese Partnerschaft erweitern zu können, um Einblicke in die Zero Trust-Sicherheitslage unserer gemeinsamen Kunden in Cloud SIEM von Sumo Logic zu liefern.“

Weitere Informationen bieten Ihnen folgende Ressourcen:

